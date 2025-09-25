2 órája
Tanoda jöhet létre az egri szegregátumban
Az óvodák tavalyi munkája is téma volt az egri közgyűlésen csütörtökön. A szegregátumok helyzetéről, közbiztonsági problémákról és a város antiszegregációs tervéről is vitáztak a képviselők.
Az önkormányzati fenntartású köznevelési és gyermekjóléti intézmények tavalyi nevelési évben végzett tevékenységét is bemutatta Gál Judit alpolgármester a szeptemberi egri közgyűlésen. Az óvodák és bölcsődék nyáron egy intézményrendszerbe olvadtak össze, a szociális és a gyermekjóléti intézmények pedig egy másikba. Domán Dániel ( MKKP) kérdésére Gál Judit elmondta, hogy a kigyulladt egri óvoda felújítása, karbantartása is megvalósult. Tavaly októberben keletkezett a tűz az Ovi-vár tagóvodában, mivel az épület egy része megrongálódott, más intézménybe is helyeztek el emiatt gyermekeket egy időre. Szó volt a Hibay úti óvoda megszüntetéséről is, az intézményi átalakulás és a csoportok áthelyezése zökkenőmentesen megvalósult.
A polgármesteri hivatal belső ellenőrzési terve is téma volt a közgyűlésen, amikor Huszti Péter (CKE) arról érdeklődött, hogy miért egy külsős céggel kell végeztetni a belső ellenőrzést. Dr. Bánhidy Péter jegyző elmondta, hogy a külsős cég olcsóbban vállalta mintha egy belsős végezné az ellenőrzést.
Eger Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának antiszegregációs tervét is tárgyalták, ezzel kapcsolatban érdeklődtek arról, hogy a két TOP Plusz projekt, amely szegregátumokat érint, hogyan zajlik. Az antiszegregációs terv egyébként ezek megvalósításához szükséges. Bódi Zsolt arról érdeklődött, hogy konkrétan a Béke telepen milyen fejlesztés, felzárkóztatás zajlik meg. Dr. Hadnagy József (Fidesz-KDNP) képviselő elmondta a CIKÖSZ vezetője a Béke telep közelében él, ő egy tanodai szolgáltatás létrehozását javasolta. Mivel esélynövelő, humánfejlesztési program az a TOP Plusz projekt, amelyben kezelik a telepet - a másik program a Szala városrészt célozza. Bódi Zsolt, Felnémet képviselője elmondta, szerint ez kevés.
Bognár Ignác (Mi Hazánk) szerint az antiszegregációs tervbe több képviselőt be kellene vonni és több adatra lenne szükség, többet kellene dolgozni ezen.
- A legszegényebbek a designer drogokkal próbálják magukat lebutítani. Azzal nem oldjuk ezt meg, ha összecsapunk egy ilyen tervet. Az is hiba, hogy új módon határozzuk meg a szegregátumokat, csak kozmetikázzuk az adatokat - mondta Bognár Ignác.
Dr. Hadnagy József képviselő elmondta, egy ilyen pályázat feltétele, hogy először is egy szociális diagnózis készüljön.
Önköltségen dolgoznak a szegregátumért
- Működik egy közösségi ház évek óta 0 forintból. El tudnám mesélni, hogy mennyi saját pénzt toltak bele a szakemberek ebbe. Nem lehet azt mondani, hogy ne vennénk komolyan a munkát - fogalmazott.
Pál György (MSZP, DK, Momentum, Párbeszéd, Zöldek) szerint nem az a kérdés, hogy a szakemberek jól dolgoznak-e.
- Az a kérdés, hogy mi a lakosság valóságérzete: a 14-es buszra fel lehet-e szállni és a Sparba elmehet-e vásárolni egyedül egy hölgy azokban a bizonyos időszakokban. Az a gond, hogy a munka eredményét nem látja a lakosság - mondta.
Domán szerint a járvány kezdete óta olyan társadalmi és gazdasági hasadás indult meg a társadalomban, amit egy megyei jogú város szociális és közbiztonsági szinten nem tud kezelni.
Gál Judit hangsúlyozta, ezeket a gyerekeket kell mihamarabb rávezetni arra, hogy képesek lehetnek élhető életet élni, integrálódni a társadalomba. Akik részt vesznek ebben a programban, azok az iskolában jobban teljesítenek, jobban beilleszkednek. Az iskolában a 70-80 százalékuk nem morzsolódik le, hiszen az óvodában megkapják azokat a készségfejlesztéseket, ami ebben segít. Végül megszavazták a tervet, így kezdhetik a TOP Plusz projektek megvalósítását.
