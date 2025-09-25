Tanoda jöhet létre az egri szegregátumban

Az önkormányzati fenntartású köznevelési és gyermekjóléti intézmények tavalyi nevelési évben végzett tevékenységét is bemutatta Gál Judit alpolgármester a szeptemberi egri közgyűlésen. Az óvodák és bölcsődék nyáron egy intézményrendszerbe olvadtak össze, a szociális és a gyermekjóléti intézmények pedig egy másikba. Domán Dániel ( MKKP) kérdésére Gál Judit elmondta, hogy a kigyulladt egri óvoda felújítása, karbantartása is megvalósult. Tavaly októberben keletkezett a tűz az Ovi-vár tagóvodában, mivel az épület egy része megrongálódott, más intézménybe is helyeztek el emiatt gyermekeket egy időre. Szó volt a Hibay úti óvoda megszüntetéséről is, az intézményi átalakulás és a csoportok áthelyezése zökkenőmentesen megvalósult.

A szegregátumokra is fordítanak a TOP Plusz forrásból Fotó: Huszár Márk/heol.hu

A polgármesteri hivatal belső ellenőrzési terve is téma volt a közgyűlésen, amikor Huszti Péter (CKE) arról érdeklődött, hogy miért egy külsős céggel kell végeztetni a belső ellenőrzést. Dr. Bánhidy Péter jegyző elmondta, hogy a külsős cég olcsóbban vállalta mintha egy belsős végezné az ellenőrzést.