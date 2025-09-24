Jobb előre felkészülni: októbertől változik a szemétszállítás, új szabályok jönnek!

Augusztusban már beszámoltunk róla, hogy változások várhatók a hulladékgazdálkodásban, amelyek a szemétszállítást is érintik. Október 1-jétől módosulnak a MOHU-nál (MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.) az Általános Szerződési Feltételek, a változások pedig kihatnak a hulladékudvarok működésére és a leadható hulladék mennyiségére is.

Új változások lépnek életbe a szemétszállításban október 1-jétől

Fotó: Török János

Túlcsordult a kuka, eltört a fedele és kötelező lomtalanítás - ezekre a változásokra lehet számítani a szemétszállításban

A jelenleg érvényben lévő Általános Szerződési Feltételek már most is tartalmazzák azokat a korlátozásokat, amelyek a háztartási kukába kerülő hulladékra vonatkoznak. Tilos a kukába fémet, műanyagot, papírt, elektronikai vagy elektromos hulladékot, illetve építési törmeléket helyezni. Fontos szabály továbbá, hogy a kuka fedelének lecsukott állapotban kell lennie – a túlcsorduló hulladék többlethulladéknak számít, amelynek elszállításához külön szolgáltatást kell igényelni - derül ki a szabályzatból.

A szabályozás kitér arra is, hogy legfeljebb hány kilogramm hulladék kerülhet a kukába – a megengedett súly a kuka méretétől függ:

60 literes edénynél 15 kilogrammnál,

80 literes edénynél 17 kilogrammnál,

120 literes edényél 27 kilogrammnál,

240 literes edénynél 50 kilogrammnál

770 literes edénynél 175 kilogrammnál,

1100 literes edénynél 250 kilogrammnál.

