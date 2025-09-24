2 órája
Jobb előre felkészülni: októbertől változik a szemétszállítás, új szabályok jönnek!
Október 1-jétől fontos változások lépnek életbe a hulladékgazdálkodásban. A szemétszállításra vonatkozó új szabályok a hulladékudvarokat is érintik, az információk már nyilvánosak.
Augusztusban már beszámoltunk róla, hogy változások várhatók a hulladékgazdálkodásban, amelyek a szemétszállítást is érintik. Október 1-jétől módosulnak a MOHU-nál (MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.) az Általános Szerződési Feltételek, a változások pedig kihatnak a hulladékudvarok működésére és a leadható hulladék mennyiségére is.
A jelenleg érvényben lévő Általános Szerződési Feltételek már most is tartalmazzák azokat a korlátozásokat, amelyek a háztartási kukába kerülő hulladékra vonatkoznak. Tilos a kukába fémet, műanyagot, papírt, elektronikai vagy elektromos hulladékot, illetve építési törmeléket helyezni. Fontos szabály továbbá, hogy a kuka fedelének lecsukott állapotban kell lennie – a túlcsorduló hulladék többlethulladéknak számít, amelynek elszállításához külön szolgáltatást kell igényelni - derül ki a szabályzatból.
A szabályozás kitér arra is, hogy legfeljebb hány kilogramm hulladék kerülhet a kukába – a megengedett súly a kuka méretétől függ:
- 60 literes edénynél 15 kilogrammnál,
- 80 literes edénynél 17 kilogrammnál,
- 120 literes edényél 27 kilogrammnál,
- 240 literes edénynél 50 kilogrammnál
- 770 literes edénynél 175 kilogrammnál,
- 1100 literes edénynél 250 kilogrammnál.
Eltört a kukád? 8 napod van javítani
Amennyiben a kuka használhatatlanná válik, és ezért nem a szemétszállító cég a felelős, az ingatlanhasználónak nyolc nap áll rendelkezésére, hogy saját költségén megjavíttassa vagy pótolja azt. Ha ez nem történik meg, és a kuka továbbra sem használható, a szolgáltató nem szállítja el a hulladékot – a szemétszállítási díjat azonban ebben az esetben is kiszámlázza. Ez a szabály eddig is érvényben volt, az Általános Szerződési Feltételek jelenlegi változata is tartalmazza.
Évente legalább egyszer kötelező lomtalanítást biztosítani a szolgáltatónak
A lomtalanítással kapcsolatban fontos tudni, hogy a szolgáltatónak évente legalább egy alkalommal kötelező ezt a lehetőséget biztosítania. Kizárólag olyan, háztartásokban keletkező nagydarabos hulladék helyezhető ki, amely a rendszeres szemétszállítás keretében a kuka mérete miatt nem elszállítható. Továbbra sem viszik el például az építési törmeléket, az elektromos vagy elektronikai eszközöket, illetve azokat a tárgyakat, amelyek súlya meghaladja az 50 kilogrammot, vagy hossza a 2 métert.
Új szabályozás lép életbe a hulladékudvarok működésében és változik az ÁSZF
2026. január 1-jétől már fizetni kell az építési törmelék leadásáért, amelyet eddig háztartási mennyiségben ingyenesen lehetett elhelyezni. Emellett több hulladéktípus esetében mennyiségi korlátokat is bevezetnek, mind napi, mind éves szinten. Például egy ingatlanról naponta legfeljebb négy, évente pedig maximum tizenhat gumiabroncs adható le, míg lom esetében a napi limit 150 kilogramm, éves szinten pedig legfeljebb 600 kilogramm fogadható be.
Emellett bevezetik a mobil hulladékgyűjtő udvar fogalmát is. Ez egy járműkonvoj, amely előre meghatározott időpontokban és változó helyszíneken gyűjti be a szelektív hulladékot.
Fontos hangsúlyozni, hogy a jelenlegi szabályozások eddig is érvényben voltak. A tervezett módosítások közül kiemelendő az építési-bontási hulladék leadásának új szabályozása, valamint a mobil hulladékgyűjtő udvar bevezetése.
Vannak lakosok, akik tartanak attól, hogy rossz kimenetele lesz az új szabályoknak
– Sajnos a mi településünkön heti egyszer van kommunális szemétszállítás – szelektív pedig kettő hetente –, s bár mindent szelektíven gyűjtünk, a rendelkezésre álló 120 literes fekete szemetesünk kevésnek bizonyul. Meg kell taposnom, hogy beleférjen és bizony előfordult, hogy kicsit kilógott a szemét a tárolóedényből. Mi ezt valahogy megoldjuk, de sajnos nem vagyok benne biztos, hogy mások nem fogják a többletköltségtől tartva inkább erdőkbe vagy eldugott helyekre szállítani azt, ami a rendes kukába már nem fér bele – mondta el véleményét Katalin, ostorosi lakos.
