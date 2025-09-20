szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elfogadás

2 órája

Ovisok játszottak együtt értelmi fogyatékos társaikkal az egri rendezvényen

Címkék#éfoész#elfogadás#szemléletformálás

A Civil Közösségek Háza ismét megtelt élettel és színes programokkal az „Add a kezed, mert együtt kerek a világ” rendezvényen. A szemléletformáló nap délelőttje a gyerekeké, délutánja pedig a szakembereké volt, hogy közösen mutassák meg az elfogadás erejét.

Makó-Szabó Diána

Az Értelmi Fogyatékosok Országos Érdekvédelmi Szervezetének Heves Megyei Közhasznú Egyesülete szerdán tartotta az immár hagyományos „Add a kezed, mert együtt kerek a világ” nevet viselő rendezvényét a Civil Közösségek Házában. A rendezvény ez alkalommal is két részből állt: a szemléletformáló nap délelőttje a gyerekeké, a délutánja a szakembereké volt.

Szemléletformáló napon erősítették az elfogadást Egerben
Szemléletformáló napon erősítették az elfogadást Egerben
Forrás: Bóta Zoltán/Heol.hu

– A mai rendezvényt – és az ezt megelőző években megtartott eseményeket is – szemléletformáló programként hívtuk életre, 2004-ben vittük ki a Dobó térre. 2006-ban és az azt követő évben a Kézenfogva Alapítvány Országos kampányához csatlakoztunk, akiknek segítségével ezek a napok egyre színesebbekké, tartalmasabbakká váltak, s ezeknek köszönhetően egyre több embert vonzottak is a programjaink. 2008-tól pedig „Add a kezed, mert együtt kerek a világ” jelmondattal szervezzük meg ezeket a napokat évről évre – immár 18 éve változatlanul – foglalta össze a szemléletformáló esemény történetét Radics Istvánné, az ÉFOÉSZ Heves Megyei Közhasznú Egyesületének elnöke.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A rendezvény napjának délelőttjén gyerekprogramokat tartanak, melyekre a város óvodáiból is hívnak ép ovisokat azért, hogy együtt játsszanak, vegyenek részt ezeken a programokon a fogyatékossággal élő társaikkal.

– Legalább 60 gyerek vett részt a délelőtti kézműves foglalkozásokon, és nézte meg együtt a Babszem Jankó Gyermekszínház előadását, s ezzel megteremtettük a lehetőséget a szemléletformálásra is: ha a későbbiekben a játszótéren, vagy bárhol találkozik sérült kortárssal, már kisebb eséllyel okoz majd neki gondot a vele való közös játék, a kommunikáció. Fontosnak tartjuk, hogy már egészen kicsi korban megismerjék a társadalom fogyatékossággal élő tagjait is: ebben a korban ugyanis még sokkal elfogadóbbak, megértőbbek a gyerekek, mint az évek múlásával várhatóan lennének – magyarázta az egyesület elnöke.

A szemléletformáló napon kézműves vásár is volt

Kiegészítő programként kézműves vásárt is tartottak a díszteremben. Ezen a különböző intézmények – többek között a bélapátfalvai Bérces Idősek Otthona és Támogatott Lakhatás lakói, az Aranyhíd Integrált Szociális Intézmény lakói és az Értelmi Fogyatékosok Nappali Ellátóközpontja gondozottjai – által készített kézműves termékek közül vásárolhattak azok, akik szeretik az igazán egyedi termékeket.

A délután folyamán szakmai konferenciát tartottak, melyen a korai fejlesztéstől a legidősebb korig tartó időszak minden témakörét felölelő előadásokat hallgathattak meg a résztvevő szülők, szakemberek, pedagógusok, vendégek.

"Add a kezed, mert együtt kerek a világ" - Szemléletformáló nap a Civil Közösségek Házában

Fotók: Bóta Zoltán

Májusban az ÉFOÉSZ gyermeknapján is sokan részt vettek:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu