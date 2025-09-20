Ovisok játszottak együtt értelmi fogyatékos társaikkal az egri rendezvényen

Az Értelmi Fogyatékosok Országos Érdekvédelmi Szervezetének Heves Megyei Közhasznú Egyesülete szerdán tartotta az immár hagyományos „Add a kezed, mert együtt kerek a világ” nevet viselő rendezvényét a Civil Közösségek Házában. A rendezvény ez alkalommal is két részből állt: a szemléletformáló nap délelőttje a gyerekeké, a délutánja a szakembereké volt.

Szemléletformáló napon erősítették az elfogadást Egerben

Forrás: Bóta Zoltán/Heol.hu

– A mai rendezvényt – és az ezt megelőző években megtartott eseményeket is – szemléletformáló programként hívtuk életre, 2004-ben vittük ki a Dobó térre. 2006-ban és az azt követő évben a Kézenfogva Alapítvány Országos kampányához csatlakoztunk, akiknek segítségével ezek a napok egyre színesebbekké, tartalmasabbakká váltak, s ezeknek köszönhetően egyre több embert vonzottak is a programjaink. 2008-tól pedig „Add a kezed, mert együtt kerek a világ” jelmondattal szervezzük meg ezeket a napokat évről évre – immár 18 éve változatlanul – foglalta össze a szemléletformáló esemény történetét Radics Istvánné, az ÉFOÉSZ Heves Megyei Közhasznú Egyesületének elnöke.

A rendezvény napjának délelőttjén gyerekprogramokat tartanak, melyekre a város óvodáiból is hívnak ép ovisokat azért, hogy együtt játsszanak, vegyenek részt ezeken a programokon a fogyatékossággal élő társaikkal.

– Legalább 60 gyerek vett részt a délelőtti kézműves foglalkozásokon, és nézte meg együtt a Babszem Jankó Gyermekszínház előadását, s ezzel megteremtettük a lehetőséget a szemléletformálásra is: ha a későbbiekben a játszótéren, vagy bárhol találkozik sérült kortárssal, már kisebb eséllyel okoz majd neki gondot a vele való közös játék, a kommunikáció. Fontosnak tartjuk, hogy már egészen kicsi korban megismerjék a társadalom fogyatékossággal élő tagjait is: ebben a korban ugyanis még sokkal elfogadóbbak, megértőbbek a gyerekek, mint az évek múlásával várhatóan lennének – magyarázta az egyesület elnöke.

A szemléletformáló napon kézműves vásár is volt

Kiegészítő programként kézműves vásárt is tartottak a díszteremben. Ezen a különböző intézmények – többek között a bélapátfalvai Bérces Idősek Otthona és Támogatott Lakhatás lakói, az Aranyhíd Integrált Szociális Intézmény lakói és az Értelmi Fogyatékosok Nappali Ellátóközpontja gondozottjai – által készített kézműves termékek közül vásárolhattak azok, akik szeretik az igazán egyedi termékeket.