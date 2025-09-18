1 órája
Mintha csatába indultak volna az egri nyugdíjasok, délelőttre már az iskolaudvart is bevették + fotók
Idősek mérték össze fittségüket, tudásukat Egerben. A III. Szenior Haditorna sokféle gyakorlati feladattal, és elméleti kérdésekkel is várta a versenyzőket Heves vármegye minden részéről.
Haditornán mérték össze tudásukat az idősek Egerben csütörtökön. A III. Szenior Haditorna sokféle feladattal várta a versenyzőket az Életet az Éveknek Országos Nyugdíjas Szervezet Heves Vármegyei Szervezete rendezésében a Heves Vármegyei SZC Kossuth Zsuzsanna Technikum, Szakképző Iskola, Kollégium és Könyvtár sportpályáján. A megnyitón részt vett Csuhány Bence, a Heves Vármegyei Közgyűlés elnöke, köszöntőt mondott Lázár Tünde, a Életet az Éveknek elnöke.
Köszöntőjében Csuhány Bence örömét fejezte ki, hogy sokan eljöttek és elmondta, hogy a testmozgás minden életkorban fontos az egészség megőrzése érdekében.
– Önök példát mutatnak a fiatalabb generációnak arról, mint jelent a kitartás, mit jelent közösséget építeni, és hogy az évek száma nem jelent akadályt. Fontosnak tartom, hogy önök minél tovább részesei legyenek az életünknek, a családjuk életének, hiszen olyan bölcsesség és élettapasztalat van önöknél, amire nagy szüksége van a fiatal generációnak, mivel iránymutatást tudnak adni számukra – fogalmazott Csuhány Bence.
Ez után Fűrész János, az Ezüstidő Szabadidős Egyesület elnöke, az Életet az Éveknek alelnöke tolmácsolta dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő üzenetét. A képviselő megfogalmazta, hogy sokra értékeli, ha az idősek találnak a fizikai állapotuknak megfelelő mozgásformát, ha azt társaikkal végzik, esetleg versenyeznek is.
Lázár Tünde azzal a gondolattal nyitotta meg a rendezvényt, hogy három éve nem volt biztos benne, hogy a haditorna sikeres lesz, de az első rendezvény nagyon népszerű volt, hiszen a sokféle feladat, gyakorlat mellett helyet kapott a nosztalgia is. Méltatta Fűrész János kitartását, amellyel megszervezte a haditornát és köszönetet mondott a Kossuth Zsuzsa Technikum tanulóinak, akik a különböző állomásokon segítik a versenyzőket.
– Az Aktív Magyarország Programban rengeteget dolgoztunk az idén. 3 megyei településen gyalogoltunk, örömtáncot jártunk a Dobó téren, de sok program vár még ránk. Sokat tanultunk az egészséges életmódról, a helyes táplálkozásról, a különböző sportolási lehetőségekről. Egészségfelmérések is voltak és lesznek is – mondta Lázár Tünde.
A szenior haditorna színes feladatokkal várta a versenyzőket
A részvevőknek sokféle feladatot kellett teljesíteniük: légpuska és légpisztoly-lövészet, csatacsillag-dobás, csúzligyakorlat, dárdavetés, akadálypálya, sebesült szállítása, elméleti kérdések, íjászat.
A III. Szenior Haditorna EgerbenFotók: Bóta Zoltán/Heol.hu
Az eseménnyel kapcsolatban megkérdeztük Fűrész Jánost, miért fontos a mozgás az idősek számára, illetve hogyan jutott eszébe a haditorna gondolata. A jövőbeli eseményekről is tett említést. Hallgassák meg a beszélgetést:
A verseny végeredménye
A haditornán az első helyezést a Szihalmi Nyugdíjasok Baráti Köre nyerte, ők vihetik haza a vándorkupát is. A második az Egri Egészség- és Környezetvédő Egyesület lett, harmadik helyen pedig a Tiszanánai Örökzöld Nyugdíjas Közösség egyik csoportja végzett.
