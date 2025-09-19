szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Visszatérhet?

2 órája

Aggódva figyelhet a város, találtak valamit az egri szennyvízben

Címkék#szennyvíz#SARS-CoV-2#koronavírus

A 37. heti szennyvízvizsgálatok eredményei szerint Heves vármegyében is kimutatták a COVID-19 vírus örökítőanyagát.

Heol.hu

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb jelentése szerint az ország több térségében nőtt a SARS-CoV-2 vírus örökítőanyagának szintje a szennyvízben. Emelkedést mértek többek között Budapest Észak- és Dél-Pesti területén, Kaposváron, Pécsen, Székesfehérváron, Szolnokon, Zalaegerszegen, valamint Eger területén is. Ezzel szemben Salgótarjánban csökkenő tendenciát tapasztaltak.

covid, szennyvíz
A szennyvízben mért SARS-CoV-2 (koronavírus) kópiaszám országos, lakosságarányos súlyozott átlaga
Forrás: Nemzeti Népegészségügyi Központ

Hogyan működik a szennyvíz alapú járványfigyelés?

A szennyvíz alapú epidemiológia lehetővé teszi, hogy a települések lakosságának egészségi állapotáról a szennyvíz vizsgálatán keresztül szerezzünk információt. Ezzel a módszerrel olyan kórokozók is nyomon követhetők, amelyek nem terjednek szennyvízen keresztül, például a SARS-CoV-2 vagy az influenza vírus. Nemzetközi és hazai tapasztalatok egyaránt bizonyítják, hogy a szennyvízelemzések előre jelezhetik a fertőzések alakulását, így hatékonyan kiegészíthetik a hagyományos járványkövetési rendszereket, legyen szó koronavírus-járványról, szezonális influenza hullámról vagy esetleges új világjárványról. A módszer segíti a szakembereket és a lakosságot abban, hogy időben felkészülhessenek a járványhelyzet változásaira - olvashatjuk a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ oldalán. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Már három hete mérsékelt SARS-CoV-2 örökítőanyag koncentrációja

covid, szennyvíz
 A SARS-CoV-2 örökítőanyag koncentráció-kategóriája és a változás iránya a vizsgált szennyvíztisztító-telepekre érkező nyers szennyvízben
Forrás: Nemzeti Népegészségügyi Központ

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu