Aggódva figyelhet a város, találtak valamit az egri szennyvízben

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb jelentése szerint az ország több térségében nőtt a SARS-CoV-2 vírus örökítőanyagának szintje a szennyvízben. Emelkedést mértek többek között Budapest Észak- és Dél-Pesti területén, Kaposváron, Pécsen, Székesfehérváron, Szolnokon, Zalaegerszegen, valamint Eger területén is. Ezzel szemben Salgótarjánban csökkenő tendenciát tapasztaltak.

A szennyvízben mért SARS-CoV-2 (koronavírus) kópiaszám országos, lakosságarányos súlyozott átlaga

Forrás: Nemzeti Népegészségügyi Központ

Hogyan működik a szennyvíz alapú járványfigyelés?

A szennyvíz alapú epidemiológia lehetővé teszi, hogy a települések lakosságának egészségi állapotáról a szennyvíz vizsgálatán keresztül szerezzünk információt. Ezzel a módszerrel olyan kórokozók is nyomon követhetők, amelyek nem terjednek szennyvízen keresztül, például a SARS-CoV-2 vagy az influenza vírus. Nemzetközi és hazai tapasztalatok egyaránt bizonyítják, hogy a szennyvízelemzések előre jelezhetik a fertőzések alakulását, így hatékonyan kiegészíthetik a hagyományos járványkövetési rendszereket, legyen szó koronavírus-járványról, szezonális influenza hullámról vagy esetleges új világjárványról. A módszer segíti a szakembereket és a lakosságot abban, hogy időben felkészülhessenek a járványhelyzet változásaira - olvashatjuk a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ oldalán.

