Huszonnégy éve gyászba borult a világ – így számolt be lapunk a szeptember 11-ei terrortámadásáról
Huszonnégy éve egyetlen nap alatt gyászba borult a világ, amikor terrortámadás rázta meg az Egyesült Államokat. A Heves Megyei Hírlap is beszámolt a szeptember 11-ei tragédiájáról.
Szeptember 11-én a terroristák két eltérített utasszállító repülőgépet irányítottak a Világkereskedelmi Központ ikertornyaiba.
Huszonnégy évvel ezelőtt, 2001. szeptember 11-én, kedden az al-Kaida nemzetközi iszlamista terrorszervezet támadást hajtott végre az Egyesült Államok ellen. A történelem egyik legvéresebb merényletsorozata közel háromezer ember életét követelte, és az USA ennek hatására háborút hirdetett a terrorizmus ellen. Szeptember 12-én a Heves Megyei Hírlap is beszámolt a World Trade Center két ikertornyát ért támadásról.
A Heves Megyei Hírlap, így írt a szeptember 11-ei tragédiáról:
Minden idők legnagyobb és legösszehangoltabb terrortámadását hajtották végre kedden az Egyesült Államok több kormányzati és középülete ellen. Az áldozatok száma egyelőre nem ismert.
Két repülőgép csapódott be a New York-i Világkereskedelmi Központ két, 110 emeletes épületébe kedd reggel, munkakezdéskor. A felhőkarcolók lángba borultak, majd leomlottak. Az áldozatok száma elérheti a több tízezret. A terrorakciót jól szervezetten hajtották végre.
Összehangolt terrortámadásra utal, hogy röviddel később robbanások történtek Washingtonban a törvényhozás épületében, a védelmi minisztériumban és a külügyminisztérium előtt is. Bush elnök kijelentette: terrorcselekményről van szó, és megígérte, hogy megbüntetik a tetteseket.
Erdős András, a magyar ENSZ-misszió vezetője lapunknak elmondta: a várost valósággal sokkolták az események. A Világszervezet épületéből tegnap hazaküldték a nélkülözhető személyeket, és Kofi Annan főtitkárnak is azt tanácsolták, hogy ne hagyja el rezidenciáját.
Az események nyomán kiürítették a Fehér Házat, az elnöki rezidenciát, leállították az Egyesült Államok teljes légi forgalmát, és példátlan biztonsági intézkedéseket vezettek be.
A szeptember 11-ei terrortámadásról helyszíni beszámoló is készült.
A magyar hírműsorok így számoltak be a terrortámadásról:
