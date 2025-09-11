szeptember 11., csütörtök

Tragédia

1 órája

Huszonnégy éve gyászba borult a világ – így számolt be lapunk a szeptember 11-ei terrortámadásáról

Huszonnégy éve egyetlen nap alatt gyászba borult a világ, amikor terrortámadás rázta meg az Egyesült Államokat. A Heves Megyei Hírlap is beszámolt a szeptember 11-ei tragédiájáról.

Szeptember 11-én a terroristák két eltérített utasszállító repülőgépet irányítottak a Világkereskedelmi Központ ikertornyaiba.

Forrás: AFP

Fotó: Seth Mcallister

Huszonnégy évvel ezelőtt, 2001. szeptember 11-én, kedden az al-Kaida nemzetközi iszlamista terrorszervezet támadást hajtott végre az Egyesült Államok ellen. A történelem egyik legvéresebb merényletsorozata közel háromezer ember életét követelte, és az USA ennek hatására háborút hirdetett a terrorizmus ellen. Szeptember 12-én a Heves Megyei Hírlap is beszámolt a World Trade Center két ikertornyát ért támadásról.

A szeptember 11-ei terrortámadás a Heves Megyei Hírlap címlapján
Forrás: Archívum 

A Heves Megyei Hírlap, így írt a szeptember 11-ei tragédiáról:

Minden idők legnagyobb és legösszehangoltabb terrortámadását hajtották végre kedden az Egyesült Államok több kormányzati és középülete ellen. Az áldozatok száma egyelőre nem ismert.

Két repülőgép csapódott be a New York-i Világkereskedelmi Központ két, 110 emeletes épületébe kedd reggel, munkakezdéskor. A felhőkarcolók lángba borultak, majd leomlottak. Az áldozatok száma elérheti a több tízezret. A terrorakciót jól szervezetten hajtották végre.

Összehangolt terrortámadásra utal, hogy röviddel később robbanások történtek Washingtonban a törvényhozás épületében, a védelmi minisztériumban és a külügyminisztérium előtt is. Bush elnök kijelentette: terrorcselekményről van szó, és megígérte, hogy megbüntetik a tetteseket.

Erdős András, a magyar ENSZ-misszió vezetője lapunknak elmondta: a várost valósággal sokkolták az események. A Világszervezet épületéből tegnap hazaküldték a nélkülözhető személyeket, és Kofi Annan főtitkárnak is azt tanácsolták, hogy ne hagyja el rezidenciáját.

Az események nyomán kiürítették a Fehér Házat, az elnöki rezidenciát, leállították az Egyesült Államok teljes légi forgalmát, és példátlan biztonsági intézkedéseket vezettek be.

A szeptember 11-ei terrortámadásról helyszíni beszámoló is készült.

Beszámoló is érkezett a helyszínről
Forrás: Archívum

A magyar hírműsorok így számoltak be a terrortámadásról:

A tragédiáról bővebben ITT olvashat.

 

