Új fát ültetett a mónosbéli almáskertbe Horváth László
Horváth László országgyűlési képviselő is ültetett egy batul almafát. Szépen gyarapodik a mónosbéli szervita almáskert.
Különleges almáskertet gondoznak a mónosbéliek. Az egykori szervita almáskert almafái az összetartozást és az idetartozást jelképezik, a növények pedig meghálálják a törődést, a mónosbéliek felelőssége gondoskodniuk örökségükről, ezt a hagyományt szeretnék továbbadni a gyerekeknek.
Horváth László országgyűlési képviselő szombaton Mónosbélben járt, ahol hozzájárult az almáskert gyarapításához.
– Aki Mónosbélben a servita rend által, több mint 300 éve telepített almáskertjében ültet batul almafát, az büszke a múltra, és tiszteleg az elődök előtt is. A Batul Fesztivál évről-évre hagyományosan lélekemelő rendezvény, ma is ezt éreztük – fogalmazott Facebook-oldalán.
– Térségünk e csodás kis települését az értékőrzés mellett az állandóság is jellemzi: Varga Sándorné 1985 óta, azaz 40 éve vezeti települését és közösségét. 1990 óta minden választáson elnyerte a helyiek bizalmát polgármesterként, ez sem mindennapi teljesítmény! – tette hozzá a képviselő.
