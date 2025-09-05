szeptember 5., péntek

Ne fogyassza el, ha ilyen olajat vásárolt! Rákkeltő anyag van benne

Címkék#Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság#szezámolaj#rákkeltő anyag

Újabb terméket hívott vissza a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Egy kínai szezámolajban találtak rákkeltő anyagot.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleménye szerint az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján határérték feletti 3-MCPD, glicidil-észterek, valamint ásványolaj eredetű aromás szénhidrogének jelenlétét mutatták ki Kínából származó szezámolajban. A termékből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett.

Rákkeltő anyagot találtak egy kínai szezámolajban
Rákkeltő anyagot találtak egy kínai szezámolajban (Illusztráció)
Mint írják, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Thaiturizmus Kft.). A vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a Hatóság nyomon követi.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

  • Termék megnevezése: Szezámolaj
  • Márka: Golden Lion
  • Kiszerelés: 12x1 l
  • MMI: 11/12/2027
  • Tételszám: 20242529_004
  • Gyártó: Guangzhou Guowei Vegetable Oils & Food Co., Ltd (Kína)
  • Importőr: Asian Food Group B.V. (Hollandia)

Mit találtak a szezámolajban?

A termékvisszahívás oka a határértéket meghaladó 3-MCPD, glicidil-észterek, valamint ásványolaj eredetű aromás szénhidrogén tartalom.

  • 3-MCPD (3-monoklór-1,2-propándiol): főként növényi olajok finomítása során keletkező vegyület, amely előfordulhat szószokban, pékárukban és más feldolgozott élelmiszerekben is. Hosszú távon vesekárosodást okozhat, és rákkeltő hatású is lehet.
  • Glicidil-észterek: a növényi olajok magas hőmérsékletű finomítása során képződnek. A szervezetben rákkeltő glicidollá alakulnak, ezért jelenlétük különösen aggasztó. Leginkább finomított olajokban és azokból készült élelmiszerekben fordulhatnak elő.
  • Ásványolaj-eredetű aromás szénhidrogének (MOAH): az élelmiszerbe gépek kenőanyagaiból, feldolgozási segédanyagokból vagy csomagolóanyagból kerülhetnek. . A MOH-ok két fő típusra oszthatók, a MOSH az emberi egészségre nézve nem ad okot aggodalomra az EFSA szakértői szerint, a MOAH esetében azonban a genotoxikus hatása miatt az emberi egészséggel kapcsolatos aggályok nem zárhatók ki.

A hatóság kéri, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

Nemrég egy indiai curryport hívtak vissza, mert rákkeltő anyagot tartalmazott:

 

 

