Nagy a gond: lekvár legyen, vagy pálinka? Itt a szilvaszezon

Legyen szó édességekről, italokról, sós ételek különleges szószairól vagy egyszerűen csak frissen magában fogyasztva, érdemes beilleszteni a mindennapi étrendbe. A szilva élettani hatásai is említésre méltóak.

A szilva rengeteg finomságnak az alapanyaga, és még az egészségünkre is jó hatással van

Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

Az egri piacon járva rengeteg árusnál láttunk a kékes héjú, ízletes gyümölcsöt. Az egyik árus elmondta, hogy az idei termés egy jó átlagosnak mondható, és a vásárlók is szeretik.

– Alapvetően nagyobb fajta szilvákat árulunk, mint a Stanley fajta vagy a Besztercei, magvaváló, édes, zöld húsúak. Tapasztalatok alapján a vevők nagyon szeretik a nagyobb méretű szilvát – mondta az eladó, aki hozzátette, hogy szerinte a 800 forintos ár reális.

Egy vásárló elmondta, hogy ő ugyan sokallja ezt az árat, de úgy vélte, nem lesz olcsóbb.

– Szeretjük a szilvát, most ezt csak magában megenni viszem. Lekvárhoz jóval több kellene, és már nem bajlódok azzal, hogy főzzek. Estleg levesbe szoktam még tenni, ha megmarad, de általában hamar elfogy, nem jutunk el addig, hogy megfőzzem – nevette.

Egy másik vásárló a férjével érkezett, és elmondta, hogy ő nagyobb mennyiségben lekvárnak veszi.

– Még a nagymamám tanított lekvárt főzni. Rengeteg szilvafája volt, és 10-20 üveggel is tettünk el lekvárt. Gyerekkoromban utáltam ott állni és kavargatni, de most már szívesen csinálom. Igaz, nem olyan nagy mennyiségben készítem, csak annyit, hogy a télen egy lekváros kenyeret, vagy süteményt el tudjak készíteni – mondta, miközben a férje halkan megjegyezte, hogy inkább pálinkát főzzenek.

