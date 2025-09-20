3 órája
Nagy a gond: lekvár legyen, vagy pálinka? Itt a szilvaszezon
Az egri piacon jártunk az őszi gyümölcsöket mustrálgatva. Elsősorban szilvát kerestünk, mivel a szilva szinte „mindenre jó” gyümölcs: finom, sokoldalúan felhasználható, és számos élettani előnnyel bír.
Legyen szó édességekről, italokról, sós ételek különleges szószairól vagy egyszerűen csak frissen magában fogyasztva, érdemes beilleszteni a mindennapi étrendbe. A szilva élettani hatásai is említésre méltóak.
Az egri piacon járva rengeteg árusnál láttunk a kékes héjú, ízletes gyümölcsöt. Az egyik árus elmondta, hogy az idei termés egy jó átlagosnak mondható, és a vásárlók is szeretik.
– Alapvetően nagyobb fajta szilvákat árulunk, mint a Stanley fajta vagy a Besztercei, magvaváló, édes, zöld húsúak. Tapasztalatok alapján a vevők nagyon szeretik a nagyobb méretű szilvát – mondta az eladó, aki hozzátette, hogy szerinte a 800 forintos ár reális.
Egy vásárló elmondta, hogy ő ugyan sokallja ezt az árat, de úgy vélte, nem lesz olcsóbb.
– Szeretjük a szilvát, most ezt csak magában megenni viszem. Lekvárhoz jóval több kellene, és már nem bajlódok azzal, hogy főzzek. Estleg levesbe szoktam még tenni, ha megmarad, de általában hamar elfogy, nem jutunk el addig, hogy megfőzzem – nevette.
Egy másik vásárló a férjével érkezett, és elmondta, hogy ő nagyobb mennyiségben lekvárnak veszi.
– Még a nagymamám tanított lekvárt főzni. Rengeteg szilvafája volt, és 10-20 üveggel is tettünk el lekvárt. Gyerekkoromban utáltam ott állni és kavargatni, de most már szívesen csinálom. Igaz, nem olyan nagy mennyiségben készítem, csak annyit, hogy a télen egy lekváros kenyeret, vagy süteményt el tudjak készíteni – mondta, miközben a férje halkan megjegyezte, hogy inkább pálinkát főzzenek.
Mi minden készíthető a szilvából?
A szilva nagyon sokféle finomság és különleges étel alapanyaga lehet. Klasszikus a már említett lekvár, esetleg dzsemet, kompótot is készíthetünk belőle. A másik elterjedt feldolgozási módja a pálinka, amelyet cefréből készítenek.
Az aszalt szilva is kiváló nassolnivaló, süteményekbe, granolákhoz, müzlikhez adható. A szilvát süteményekbe, gombócba is lehet tenni, valamint szilvaleves is készülhet belőle. Vannak, akik húsételekhez mártásként, szószként készítik el, vagy szörpöt készítenek belőle.
A szilva élettani hatásai
A szilva rendszeres fogyasztása számos kedvező élettani hatással bír. A Házipatika cikke szerint magas rosttartalmának, valamint a benne lévő szorbitnak és cellulóznak köszönhetően serkenti az emésztést, segít megelőzni a székrekedést és támogatja a bélrendszer egészségét. Természetes cukrai és szénhidráttartalma gyors energiapótlást biztosít, vitamin- és ásványianyag-összetétele pedig az anyagcserét is támogatja. Frissen fogyasztva alacsony a kalóriatartalma és magas a víztartalma, ezért segíthet a diétában, hiszen rostjai teltségérzetet keltenek, és így mérséklik a túlzott kalóriabevitelt.
Az Egészségkalauz azt írja a szilvárról, hogy gazdag antioxidánsokban – például polifenolokban, flavonoidokban, C- és A-vitaminban, valamint luteinben és zeaxantinban –, amelyek védik a sejteket a szabad gyökök okozta károsodástól, ezáltal hozzájárulhatnak a szív- és érrendszeri betegségek és a krónikus gyulladások kockázatának csökkentéséhez. A szilva K-vitamin-, kálium-, magnézium- és vastartalma a csontok erősítését is támogatja, emellett az A-vitamin révén segíti a látás és a bőr egészségének megőrzését.
Baconös-aszalt szilvás csirkemell
Ha nincs ötleted, mit főzz a hétvégén, hoztunk egy receptet a Mindmegette.hu oldalról:
Hozzávalók:
- 60 dkg csirkemellfilé
- só
- bors
- 5 dkg aszalt szilva
- 5 dkg mazsola
- 0.5 dl rum
- 8 szelet bacon
- 2 ek olaj
- 2 db csirkemellfilé
- 50 ml rum
Elkészítés:
- A csirkemelleket felszeleteljük, megsózzuk, megborsozzuk. Az aszalt szilvát és a mazsolát beáztatjuk a rumba.
- Megtöltjük a hússzeleteket a rumos-szilvás töltelékkel és feltekerjük mindet. Betekerjük a baconbe, majd fogpiszkálóval összetűzzük mindet.
- A göngyölegeket olajjal kikent tepsibe sorakoztatjuk, lefóliázzuk, és 180 fokra előmelegített sütőben 20 percig sütjük, majd eltávolítjuk a fóliát, és további 10 perc alatt pirosra sütjük.
