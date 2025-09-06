Szilva Napi szenzáció: gyerekek és felnőttek viaskodtak a gombócokkal + fotók, videó

Remek hangulat várt mindenkit, aki szombaton Szilvásváradon járt. A településen megtartották a XXII. Szilva Napot, amelyet 9 órakor falusétával kezdtek az Orbán-háztól.

Finom ízek, ínycsiklandó illatok várták a vendégeket a Szilva Napon

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

Az ünnepélyes megnyitó 11 órakor volt, amely során megerősítették Szádalmással a testvértelepülési megállapodást. Szaniszló László polgármester köszöntötte a jelenlévőket és Szádalmás polgármesterét, Slavomír Zubriczky-t.

– Szádalmással 1989-ben létesítettünk testvértelepülési kapcsolatot. Ez a focinak köszönhetően 1987-ben már elkezdődött, hivatalossá pedig 1989-ben vállt. Azóta ápoljuk ezt a kapcsolatot önkormányzati, kulturális, nyugdíjas, iskolai, óvodai szinten. Az önkéntes tűzoltó egyesületek tartanak rendkívül szoros kapcsolatot. Az egyházak is jelen vannak

– részletezte a polgármester.

Kijelentette, hogy sokan látogatnak Szádalmásra, és onnan is Szilvásváradra. Ez a kapcsolat azóta kibővült, és az egész felvidéki magyarságról szól már.

Slavomír Zubriczky elmondta, hogy úgy érzik, ez a kapcsolat több, mint 30 év alatt nagyon elmélyült, családi kapcsolatok, barátságok jöttek létre.

– Mi ide hazajövünk és reméljük, ti is hozzánk hazajöttök

– fogalmazott Slavomír Zubriczky, aki elmondta, hogy Szádalmás 750 lakosú falu a Rozsnyói járásban, Kassa megyéhez.

– Büszkék vagyunk arra, hogy teljesen kiépített faluról beszélhetünk, ami Szlovákiában ritkaság. Közművek, posta, orvosi rendelő, magyar nyelvű iskola is van Szádamáson – részletezte Slavomír Zubriczky.

Szilvás gombóc-evő verseny is volt

Ezek után a két település népdalkörének előadása következett, felléptek a Rozsnyói Tánciskola táncosai, majd a szilvás gombóc-evő verseny következett. Két kategóriában lehetett nevezni a versenyre: gyermekek és felnőttek versenyeztek, előbbieknek 3, utóbbiaknak 5 gombócot kellett időre elfogyasztaniuk.

A gyermekek között elsőnek Kiss Félix Marcell végzett, aki elmondta, hogy az iskolai menzán gyakorolt. A felnőttek versenyét az ózdi Szabó Csaba nyerte meg.