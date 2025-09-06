szeptember 6., szombat

Szilva

1 órája

Szilva Napi szenzáció: gyerekek és felnőttek viaskodtak a gombócokkal + fotók, videó

Címkék#szilvás gombóc#Szilva Nap#szilvapálinka

Színes forgatag várta a szombaton Szilvásváradra látogatókat. A XXII. Szilva Napon minden a szilváról és a közösségről szólt.

Elek Andrea

Remek hangulat várt mindenkit, aki szombaton Szilvásváradon járt. A településen megtartották a XXII. Szilva Napot, amelyet 9 órakor falusétával kezdtek az Orbán-háztól.

Finom ízek, ínycsiklandó illatok várták a vendégeket a Szilva Napon
Forrás:   Huszár Márk/Heol.hu
Forrás:   Huszár Márk/Heol.hu

Az ünnepélyes megnyitó 11 órakor volt, amely során megerősítették Szádalmással a testvértelepülési megállapodást. Szaniszló László polgármester köszöntötte a jelenlévőket és Szádalmás polgármesterét, Slavomír Zubriczky-t.

– Szádalmással 1989-ben létesítettünk testvértelepülési kapcsolatot. Ez a focinak köszönhetően 1987-ben már elkezdődött, hivatalossá pedig 1989-ben vállt. Azóta ápoljuk ezt a kapcsolatot önkormányzati, kulturális, nyugdíjas, iskolai, óvodai szinten. Az önkéntes tűzoltó egyesületek tartanak rendkívül szoros kapcsolatot. Az egyházak is jelen vannak 

– részletezte a polgármester.

Kijelentette, hogy sokan látogatnak Szádalmásra, és onnan is Szilvásváradra. Ez a kapcsolat azóta kibővült, és az egész felvidéki magyarságról szól már.

Slavomír Zubriczky elmondta, hogy úgy érzik, ez a kapcsolat több, mint 30 év alatt nagyon elmélyült, családi kapcsolatok, barátságok jöttek létre. 

– Mi ide hazajövünk és reméljük, ti is hozzánk hazajöttök

 – fogalmazott Slavomír Zubriczky, aki elmondta, hogy Szádalmás 750 lakosú falu a Rozsnyói járásban, Kassa megyéhez. 

– Büszkék vagyunk arra, hogy teljesen kiépített faluról beszélhetünk, ami Szlovákiában ritkaság. Közművek, posta, orvosi rendelő, magyar nyelvű iskola is van Szádamáson – részletezte Slavomír Zubriczky.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Szilvás gombóc-evő verseny is volt

Ezek után a két település népdalkörének előadása következett, felléptek a Rozsnyói Tánciskola táncosai, majd a szilvás gombóc-evő verseny következett. Két kategóriában lehetett nevezni a versenyre: gyermekek és felnőttek versenyeztek, előbbieknek 3, utóbbiaknak 5 gombócot kellett időre elfogyasztaniuk.

A gyermekek között elsőnek Kiss Félix Marcell végzett, aki elmondta, hogy az iskolai menzán gyakorolt. A felnőttek versenyét az ózdi Szabó Csaba nyerte meg.

Ez után az Egri Majorette Egyesület is fellépett. Zenés színházi előadással, kerekasztal-beszélgetéssel, versenyekkel és koncertekkel folytatódtak a programok. A nap során volt a szilvás sütemények versenye, szilvapálinkák zsűrizése, szilva-totó, helyben sütött szilvalekváros krumplilaska, szilvás gombóc, szilvás sütemények és  szilvapálinka kóstolás. A gyermekeket várta a Fabatka Porta népi játszótere, valamint  kézműves foglalkozásra, csillámtetoválásra, arcfestésre lehetett jelentkezni.

XXII. Szilva Nap - Szilvásvárad

Fotók: Huszár Márk / Heol.hu

A Szilva Napon a finomságok voltak középpontban

A Csernelyi Derelyések Hagyományőrző Egyesületének vezetője elmondta a Heol.hu-nak, hogy minden évben eljönnek a Szilva Napra. 

– Nekünk van egy fesztiválunk, amit már 13 éve rendezünk, és van egy generációk találkozása programunk, amit nagyon szeretünk, mert ezen tudjuk megmutatni a fiataloknak a hagyományos ételek elkészítésének módját

 – fogalmazott.

Kiemelte, hogy szilvalekváros derelyét készítenek a szilvásváradiakra való tisztelettel. Készítik a tésztát, kifőzik és melegen, frissen kínálják a vásárlóknak.

Egy édesanya elmondta, hogy pár éve költöztek a közelbe, és azóta kijárnak a Szilva Napra.

– A gyerekek most már elég nagyok, hogy élvezzék is a forgatagot, eddig csak rövid időre látogattunk ki, de ma már talán kicsit tovább is maradhatunk – mondta.

Nemrég Noszvajon is a szilva volt a főszerepben, erről ebben a cikkünkben olvashatnak:

 

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
