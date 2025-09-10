4 órája
Együttműködik az egri szociális intézmény a kórházzal, hogy megelőzzék a kórházi bennfekvést
Olyan úttörő együttműödésbe kezdett a Markhot Ferenc Kórház szívelégtelenség ambulanciája és az Egri Gyermekjóléti és Szociális Intézmény, amely az idős szívbetegek ellátását gördülékenyebbé teszi. Ezzel pedig megelőzhetik a hosszú kórházi bennfekvéseket a szívelégtelenségben szenvedőknél.
Együttműködési megállapodást kötött a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház és az Egri Gyermekjóléti és Szociális Intézmény szerdán. A megállapodást dr. Stankovics Éva kóházigazgató és Szabó György intézményvezető írták alá a kórházban, ahol dr. Szilágyi Attila, a kariológiai osztály főorvosa elmondta, az együttműdödés célja, hogy a szocilális dolgzók a kórház Szívelégtelenség Ambulanciáján kezelt betegek gondozása során figyelemmel kísérjék a betegek állapotát és kapcsolatot tartsanak az ambulancia munkatársaival, konzultáció útján. Egy éves előkészítő munka van már a kezdeményezés mögött, ez idő alatt a szociális intézmény harminc munkatársa interaktív előadásokon, valamint személyes tapasztalatcseréken tett szert a szívelégtelenséggel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretekre. A szociális munkatársak közreműködői szerepet töltenek be a betegek és a szívelégtelenségi ambulancia között. Elhangzott, a kezdeményehéshez hasonló jelenleg még nincs az országban.
– Ezen szívelégtelenséggel élők számára a mindennapi egyensúly törékeny állapott, éppen ezért az általános kardiológiai ellátásból kiemelve kezeljük őket az ambulancián, szoros követéssel, forródrótos eléréssel igyekszünk mindent megtenni egészségük védelmében. Csakhogy az idős betegek hátrányos helyzetben vannak, hiszen a szívelégtelenség miatt szükséges öngondoskodást nem tudják elvégezni, nem tudnak kellő gyakorisággal megjelenni – magyarzárta a kardiológus. Kiemelte, az együttműködés nem jött volna létre Erős Andrea nélkül, aki a szociális intézmény munkatársaként egy éve munkálkodik a megvalósításon.
A szívelégtelenség nagy odafigyelést igényel
– Nagyon szorosan kell követnünk őket, hogy ne kerüljenek ismét olyan állapotba, amikor már arra kényszerülünk, hogy ismételten, hosszú időre befektessük őket a kórházba. A szoros követéshez két ember kell – mi a magunk részéről mindent megpróbálunk, de egy idős elesett állapotú betegnél sokszor lehetőségeink végéhez érünk. Telefonon nem tudunk vele úgy kommunikálni, hogy az megfelelő legyen az ellátásával kapcsolatban, nem várhatjuk el tőle, hogy nagyon gyakran bejöjjön az ambulanciára. A szoliális szektorban dolgozók több dologban is segíthetnek. Egyrészt az észlelésben: ők most már képzett, szakavatott módon, észrevehetik azokat a tüneteket, amikre reagálni kell. Láthatják ha egy beteg lábdagadása fokozódott, egy kicsit nehezebben veszi a levegőt – ettől még nem kell rögtön mentőt hívni, viszont a tünetekről értesíteni kell a szakképzett ápolókat a szívelégtelenség ambulancián. Reagálni kell, és ezt valószínűleg ez az idős beteg nem tudná megtenni, de a szociális gondozóval jó eséllyel el tudjuk azt kerülni, hogy kórházba kelljen szállítani a beteget, csírájában el tudjuk fojtani a problémát. Nem azt várjuk a kollégáktól, hogy önálló döntést hozzanak, semmiféle kompetencia túllépést sem, talán úgy a legkönnyebb leírni, hogy viselkedjenek úgy, mint egy lelkiismeretes családtag, aki jó esetben egyébként is ott van a beteg mellett, és ezt meg is teszi, de sajnos nem mindig van ilyen az idősek életében – magyarázta dr. Szilágyi Attila.
Mint mondta, a közvetítő szerepen túl, a másik fontos dolog pedig a kapcsolattartás segítése. Sokszor ütemezetten és előre megbeszélt időpontban vesszi fel a kórház telefonon keresztül a kapcsolatot a betegekkel. Az időseknél ez is nehézségekbe ütközik, ebben is tud segíteni a szociális ellátó.
Az okoskardiológia technológiailag már nem a jövő, hanem a jelen Egerben is
– Ez a két terület, ahol számítunk a segítségre, ami sokat jelent. Ezen múlhat, hogy kórházba kerül az idős beteg vagy pedig biztonságban tudjuk otthon és instrukciókkal tudjuk őt kezelni. Ez nagy különbség – emelte ki. elmondta, amennyiben működik a kezdeményezés és elég tapasztalatot szereztek, akkor az egész megyére kiterjeszthetik a rendszert.
Szabó György hangsúlyozta, hogy a szociális intézmény számára a megállapodás elhozza azt az eredményt, hogy az általuk ellátott időseknek jobb szolgáltatást legyenek képesek nyújtani. Kiemelte, nagyban képesek segíteni az egészségügy munkáját, hiszen rengeteg idős emberrel vannak napi, személyes kapcsolatban.
Dr. Stankovics Éva, a kórház főigazgatója megköszönte az előkészítő munkát. Mint fogalmazott, az intézmény és a helyi szervezetek között épített hidak segítenek, hogy minél több csatornán elérjék az embereket az egészségmegőrzés és a betegségek kezelése érdekében.
– A kezeletlen és ellátatlan betegség az egyik legrosszabb helyzet a világon. Ha mindezzel csak egy beteg is megfelelő kezeléshez jut, növekedik a betegek komfortérzete, akkor már elértük a célunkat. Elképesztően büszke vagyok az egri kórház kardiológiai osztályára, ahol proaktív és innovatív kezdeményezések, teljesen úttörő ötletek születnek. Ez az egyik legfontosabb dolog az egészségügyben, a gyógyítás terén – fogalmazott, majd megköszönte az önkormányzatnak és a szociális intézményrendszer munkatársainak, hogy remek partnerek voltak az elmúlt egy évben. Elárulta azt is, hogy vármegyei szinten, rendszerben gondolkodnak az együttműködés jövőjéről, hogy jobban elérjék a lakosságot megismerjék őket és az ellátást a betegek.
Korábban megírtuk, hogy az egri Markhot Ferenc Kórház kardiológiai osztálya két új, professzionális EKG készülékkel gyarapodott. A kórházban évek óta épülő digitális EKG adatbázist a jelenleg beszerzett készülékek fontos új funkciókkal bővíthetik, így amellett, hogy évekre visszamenőleg megtekinthetők a regisztrátumok, a kórházak közötti közvetlen leletmegosztás és a közös adatbázis fejlesztés is lehetővé válhat.
