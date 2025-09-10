Együttműködik az egri szociális intézmény a kórházzal, hogy megelőzzék a kórházi bennfekvést

Együttműködési megállapodást kötött a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Kórház és az Egri Gyermekjóléti és Szociális Intézmény szerdán. A megállapodást dr. Stankovics Éva kóházigazgató és Szabó György intézményvezető írták alá a kórházban, ahol dr. Szilágyi Attila, a kariológiai osztály főorvosa elmondta, az együttműdödés célja, hogy a szocilális dolgzók a kórház Szívelégtelenség Ambulanciáján kezelt betegek gondozása során figyelemmel kísérjék a betegek állapotát és kapcsolatot tartsanak az ambulancia munkatársaival, konzultáció útján. Egy éves előkészítő munka van már a kezdeményezés mögött, ez idő alatt a szociális intézmény harminc munkatársa interaktív előadásokon, valamint személyes tapasztalatcseréken tett szert a szívelégtelenséggel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretekre. A szociális munkatársak közreműködői szerepet töltenek be a betegek és a szívelégtelenségi ambulancia között. Elhangzott, a kezdeményehéshez hasonló jelenleg még nincs az országban.

A szívelégtelenséggel élő idősek ellátása érdekében működnek együtt. Dr Stankovics Éva és Szabó György írt alá megállapodást Fotó: Huszár Márk/heol.hu

– Ezen szívelégtelenséggel élők számára a mindennapi egyensúly törékeny állapott, éppen ezért az általános kardiológiai ellátásból kiemelve kezeljük őket az ambulancián, szoros követéssel, forródrótos eléréssel igyekszünk mindent megtenni egészségük védelmében. Csakhogy az idős betegek hátrányos helyzetben vannak, hiszen a szívelégtelenség miatt szükséges öngondoskodást nem tudják elvégezni, nem tudnak kellő gyakorisággal megjelenni – magyarzárta a kardiológus. Kiemelte, az együttműködés nem jött volna létre Erős Andrea nélkül, aki a szociális intézmény munkatársaként egy éve munkálkodik a megvalósításon.

A kardiológiai osztály főorvosa részletezte, hogy miért hasznos a közös munka Fotó: Huszár Márk/heol.hu

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A szívelégtelenség nagy odafigyelést igényel

– Nagyon szorosan kell követnünk őket, hogy ne kerüljenek ismét olyan állapotba, amikor már arra kényszerülünk, hogy ismételten, hosszú időre befektessük őket a kórházba. A szoros követéshez két ember kell – mi a magunk részéről mindent megpróbálunk, de egy idős elesett állapotú betegnél sokszor lehetőségeink végéhez érünk. Telefonon nem tudunk vele úgy kommunikálni, hogy az megfelelő legyen az ellátásával kapcsolatban, nem várhatjuk el tőle, hogy nagyon gyakran bejöjjön az ambulanciára. A szoliális szektorban dolgozók több dologban is segíthetnek. Egyrészt az észlelésben: ők most már képzett, szakavatott módon, észrevehetik azokat a tüneteket, amikre reagálni kell. Láthatják ha egy beteg lábdagadása fokozódott, egy kicsit nehezebben veszi a levegőt – ettől még nem kell rögtön mentőt hívni, viszont a tünetekről értesíteni kell a szakképzett ápolókat a szívelégtelenség ambulancián. Reagálni kell, és ezt valószínűleg ez az idős beteg nem tudná megtenni, de a szociális gondozóval jó eséllyel el tudjuk azt kerülni, hogy kórházba kelljen szállítani a beteget, csírájában el tudjuk fojtani a problémát. Nem azt várjuk a kollégáktól, hogy önálló döntést hozzanak, semmiféle kompetencia túllépést sem, talán úgy a legkönnyebb leírni, hogy viselkedjenek úgy, mint egy lelkiismeretes családtag, aki jó esetben egyébként is ott van a beteg mellett, és ezt meg is teszi, de sajnos nem mindig van ilyen az idősek életében – magyarázta dr. Szilágyi Attila.