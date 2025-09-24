szeptember 24., szerda

2 órája

Többszáz millió forint sorsa dőlt el – így rendelkeztek a Heves megyeiek az SZJA 1%-ról

Címkék#1 százalék#állatvédők#szja#civil szervezet

Több mint tizenhárom százalékkal több pénzt ajánlottak föl az adózók idén tavasszal a Heves megyei civileknek. Az SZJA 1 százalékok rendelkezésekor sokan gondoltak az állatokra, az iskolákra és a betegekre.

Tóth Balázs

Közzétette a Nemzeti adó- és Vámhivatal az idei személyi jövedelemadó egy százalékos felajánlásainak táblázatait. Ebben az évben a tavalyihoz hasonló számban ajánlották föl adójuk egy részét a magánszemélyek a Heves megyei civil szervezeteknek. Tavaly sok éves trend fordult meg az emelkedéssel (33,8 ezer volt a Heves megyei civileket támogató adózók száma), és 2025-ben sikerült megismételni a tavalyi számot, 33,9 ezren rendelkeztek Heves vármegyei alapítvány, egyesület javára az SZJA 1 százalékról.

Heves vármegyében idén is az állatvédők voltak a legnépszerűbbek az SZJA 1 százalék felajánlásakor
Forrás: Állatokat Védjük Együtt Alapítvány/Facebook
Forrás: Állatokat Védjük Együtt Alapítvány/Facebook

A felajánlott összeg is növekedett, 321,5 millió forintról 364 millió forintra ugrott, s míg egy évvel korábban 986 Heves megyei civil szervezet kapott kisebb-nagyobb összeget, ezúttal már 1016-an kaptak érvényes felajánlást.

A legtámogatottabb szervezetek között idén is túlnyomó többségben voltak az állatvédők, a listavezető ezúttal is a Füzesabonyi Állatvédő Alapítvány volt (bár nem Heves vármegyei székhelyű a szervezet, hanem budapesti, de azért ide számoltuk), amely tovább növelte egy százalékos bevételét, ami már meghaladta a 30,7 millió forintot (tavaly 26,5 milliót kaptak). A dobogó második foka az Állatokat Védjük Együtt Alapítványé (16 millió forint), a harmadik pedig a Neumann Iskola Alapítványé (10,17 millió forint), ők egyébként helyet cseréltek, az állatvédők több, az iskola kevesebb felajánlást kapott 2024-hez képest.

Bekerült a Top 10-be a gyöngyösi Berze alapítványa, a Lázár Levente - Legyőzünk Duchenne, és az Egri Lions Klub is, kikerült onnan a NégyeS-O-S, a hatvani jégkorongozók és a gyöngyösi állatkert alapítványa is. Nincs a tíz között a fővárosi bejegyzésű, kápolnai működésű Macskaárvaház Alapítvány, amely egyébként 3,136 millió forinthoz jut 296 adományozótól. Az első húszba kerültek gyerekek gyógyulását segítő alapítványok is (Kiss-Nagy Zsombor, Erdős Ákos). Az első huszonötben található mindhárom nagyobb Heves megyei kórház alapítványa, közülük a gyöngyösi a kilencedik (4,4 millió forint), az egri a 19. (2,6 millió forint), a hatvani a 23. helyen (1,94 millió forint) zárt. Tíz millió forint feletti támogatásban három Heves megyei szervezet részesült, egymillió forintot viszont 55 civil kapott. A százezer forintos határt 640 Heves megyei civil szervezet érte el.

Állatvédőknek volt a legtöbb felajánlójuk

A felajánlók számában a füzesabonyi állatvédők vezetnek (2621), ami több az előző évinél, mögöttük az ÁVE lett a második bő 1600 támogatóval, míg a harmadik helyre a Papamaci Árvái futott be 944 felajánlóval. A neumannosok 848, a tenki kisfiú támogatói 646-an voltak. Száz felajánlót ötven Heves vármegyei szervezet tudhatott maga mögött.

Egy-egy adózó is megdobhatja a támogatást

Meg szoktuk nézni azt is, hogy átlagban milyen támogatói vannak egy-egy szervezetnek. Az egy főre jutó legmagasabb támogatást a MátraHegyi Sportlövő Egyesület könyvelheti el, nekik 14 adózótól gyűlt össze több mint 1,7 millió forint, ami fejenként 124 ezer forintnyi egy százalékos rendelkezést jelent (tavaly a Gigászok SE-nél volt kiugró a szám). A hatvani egyesületet a bélapátfalvi Tüskevár Alapítvány követi 50,8 ezer forinttal, ők két adózótól kaptak bő 101 ezer forintot, míg a harmadik 49 ezer forintos átlaggal a tenki Magyar Rendőrmúzeum Baráti Köre, őket hárman támogatták. Az átlagos támogatási összeg egyébként egy adózótól 11 ezer forint volt a megyében, ezt 379 civil szervezet múlta felül, a húszezer forintos határt 42 alapítvány, egyesület érte el, ezeket nagyrészt harminc, vagy annál jóval kevesebb adózóval érték el. A nagy számú rendelkezővel bíró szervezetek közül a Berze iskolafejlesztési Alapítvány érte el a legmagasabb átlagos felajánlást, 17,8 ezer forintot, őket egyébként 364-en támogatták adójuk egy szeletével. A sor végén kis egyesületeket találtunk, (Part Egyesület, a megszűnő Eger Heroes Extrém Sportegyesület), a szarvaskői polgárőrök, ezer forintos, vagy az alatti átlaggal.

A megyében 44 olyan szervezet volt, akiket egy adózó támogatott, és hatvan, amelyet kettő. 236 szervezetnek volt öt vagy kevesebb felajánlója, és 377 szervezetnél maradt a támogatók száma tíz alatt.

Az SZJA 1 százalékban részesült Heves vármegyei civil szervezetek első tíz helyezettje

  
Civil szervezetFelajánlott összeg (Ft)Felajánlók száma
Füzesabonyi Állatvédő Alapítvány30 735 2432 621
Állatokat Védjük Együtt Alapítvány15 987 5451 619
Neumann Iskola Alapítvány10 173 159848
Papamaci Árvái Alapítvány9 880 943944
Berze Iskolafejlesztési Alapítvány6 488 984364
Lázár Levente - Legyőzünk Duchenne Közhasznú Alapítvány5 556 052646
Eger Lions Club4 643 965406
Kutyaszív Állatmentő Közhasznú Alapítvány4 438 012444
Bugát Pál Kórház Alapítvány4 411 405312
Új Nap Közhasznú Egyesület4 256 959417
Forrás: NAV
 
 

Telex és katolikusok az országos elsők

Az országos toplistában első helyen végzett a Telex a Szabad Sajtóért Közhasznú alapítvány, amely közel 40 ezer adózótól 580 millió forintot kapott, majd a Partizán következik 38,4 ezer támogatóval és 472 millió forinttal, a harmadik pedig az Országos mentőszolgálat Alapítvány lett 36 ezer felajánló jóvoltából 383 millió forinttal. A top 10-ben kórházi és gyermekek gyógyulását segítő szervezetek kaptak leginkább helyet, illetve a botrányairól elhíresült (jógaórákat és stresszoldó kezeléseket kínáló), az egy százalékos gyűjtésből korábban egy időre kizárt Daganatos.hu Alapítvány, amely 256 millió forintot kapott közel 29 ezer, a szervezetnek nem utánanéző adózó jóvoltából. A lista alapján idén 1,82 millióan rendelkeztek a személyi jövedelemadójuk egy százalékával a tavalyi 1,77 millió után. A felajánlott összeg idén összesen 20,2 milliárd forint volt, míg tavaly 17 milliárd.

Az egyházi szervezetek között a Magyar Katolikus Egyház végzett az élen, a Nemzeti Tehetség Programnak majdnem 3 milliárd forint jut 287 ezer adózónak köszönhetően.

  • Magyar Katolikus Egyház: 7,97 milliárd forint (785 ezer felajánló)
  • Magyarországi Református Egyház: 3,44 milliárd forint (338 ezer felajánló)
  • Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség: 1,4 milliárd forint (113 ezer felajánló)
  • Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége: 1,12 milliárd forint (102 ezer felajánló)
  • Magyarországi Evangélikus Egyház: 1,08 milliárd forint (98 ezer felajánló)
     

 

