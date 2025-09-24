Többszáz millió forint sorsa dőlt el – így rendelkeztek a Heves megyeiek az SZJA 1%-ról

Közzétette a Nemzeti adó- és Vámhivatal az idei személyi jövedelemadó egy százalékos felajánlásainak táblázatait. Ebben az évben a tavalyihoz hasonló számban ajánlották föl adójuk egy részét a magánszemélyek a Heves megyei civil szervezeteknek. Tavaly sok éves trend fordult meg az emelkedéssel (33,8 ezer volt a Heves megyei civileket támogató adózók száma), és 2025-ben sikerült megismételni a tavalyi számot, 33,9 ezren rendelkeztek Heves vármegyei alapítvány, egyesület javára az SZJA 1 százalékról.

Heves vármegyében idén is az állatvédők voltak a legnépszerűbbek az SZJA 1 százalék felajánlásakor

Forrás: Állatokat Védjük Együtt Alapítvány/Facebook

A felajánlott összeg is növekedett, 321,5 millió forintról 364 millió forintra ugrott, s míg egy évvel korábban 986 Heves megyei civil szervezet kapott kisebb-nagyobb összeget, ezúttal már 1016-an kaptak érvényes felajánlást.

A legtámogatottabb szervezetek között idén is túlnyomó többségben voltak az állatvédők, a listavezető ezúttal is a Füzesabonyi Állatvédő Alapítvány volt (bár nem Heves vármegyei székhelyű a szervezet, hanem budapesti, de azért ide számoltuk), amely tovább növelte egy százalékos bevételét, ami már meghaladta a 30,7 millió forintot (tavaly 26,5 milliót kaptak). A dobogó második foka az Állatokat Védjük Együtt Alapítványé (16 millió forint), a harmadik pedig a Neumann Iskola Alapítványé (10,17 millió forint), ők egyébként helyet cseréltek, az állatvédők több, az iskola kevesebb felajánlást kapott 2024-hez képest.