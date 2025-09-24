2 órája
Többszáz millió forint sorsa dőlt el – így rendelkeztek a Heves megyeiek az SZJA 1%-ról
Több mint tizenhárom százalékkal több pénzt ajánlottak föl az adózók idén tavasszal a Heves megyei civileknek. Az SZJA 1 százalékok rendelkezésekor sokan gondoltak az állatokra, az iskolákra és a betegekre.
Közzétette a Nemzeti adó- és Vámhivatal az idei személyi jövedelemadó egy százalékos felajánlásainak táblázatait. Ebben az évben a tavalyihoz hasonló számban ajánlották föl adójuk egy részét a magánszemélyek a Heves megyei civil szervezeteknek. Tavaly sok éves trend fordult meg az emelkedéssel (33,8 ezer volt a Heves megyei civileket támogató adózók száma), és 2025-ben sikerült megismételni a tavalyi számot, 33,9 ezren rendelkeztek Heves vármegyei alapítvány, egyesület javára az SZJA 1 százalékról.
A felajánlott összeg is növekedett, 321,5 millió forintról 364 millió forintra ugrott, s míg egy évvel korábban 986 Heves megyei civil szervezet kapott kisebb-nagyobb összeget, ezúttal már 1016-an kaptak érvényes felajánlást.
A legtámogatottabb szervezetek között idén is túlnyomó többségben voltak az állatvédők, a listavezető ezúttal is a Füzesabonyi Állatvédő Alapítvány volt (bár nem Heves vármegyei székhelyű a szervezet, hanem budapesti, de azért ide számoltuk), amely tovább növelte egy százalékos bevételét, ami már meghaladta a 30,7 millió forintot (tavaly 26,5 milliót kaptak). A dobogó második foka az Állatokat Védjük Együtt Alapítványé (16 millió forint), a harmadik pedig a Neumann Iskola Alapítványé (10,17 millió forint), ők egyébként helyet cseréltek, az állatvédők több, az iskola kevesebb felajánlást kapott 2024-hez képest.
Ezek a civil szervezetek kaptak a legtöbbet az adó 1 százalékokból
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Bekerült a Top 10-be a gyöngyösi Berze alapítványa, a Lázár Levente - Legyőzünk Duchenne, és az Egri Lions Klub is, kikerült onnan a NégyeS-O-S, a hatvani jégkorongozók és a gyöngyösi állatkert alapítványa is. Nincs a tíz között a fővárosi bejegyzésű, kápolnai működésű Macskaárvaház Alapítvány, amely egyébként 3,136 millió forinthoz jut 296 adományozótól. Az első húszba kerültek gyerekek gyógyulását segítő alapítványok is (Kiss-Nagy Zsombor, Erdős Ákos). Az első huszonötben található mindhárom nagyobb Heves megyei kórház alapítványa, közülük a gyöngyösi a kilencedik (4,4 millió forint), az egri a 19. (2,6 millió forint), a hatvani a 23. helyen (1,94 millió forint) zárt. Tíz millió forint feletti támogatásban három Heves megyei szervezet részesült, egymillió forintot viszont 55 civil kapott. A százezer forintos határt 640 Heves megyei civil szervezet érte el.
Állatvédőknek volt a legtöbb felajánlójuk
A felajánlók számában a füzesabonyi állatvédők vezetnek (2621), ami több az előző évinél, mögöttük az ÁVE lett a második bő 1600 támogatóval, míg a harmadik helyre a Papamaci Árvái futott be 944 felajánlóval. A neumannosok 848, a tenki kisfiú támogatói 646-an voltak. Száz felajánlót ötven Heves vármegyei szervezet tudhatott maga mögött.
Egy-egy adózó is megdobhatja a támogatást
Meg szoktuk nézni azt is, hogy átlagban milyen támogatói vannak egy-egy szervezetnek. Az egy főre jutó legmagasabb támogatást a MátraHegyi Sportlövő Egyesület könyvelheti el, nekik 14 adózótól gyűlt össze több mint 1,7 millió forint, ami fejenként 124 ezer forintnyi egy százalékos rendelkezést jelent (tavaly a Gigászok SE-nél volt kiugró a szám). A hatvani egyesületet a bélapátfalvi Tüskevár Alapítvány követi 50,8 ezer forinttal, ők két adózótól kaptak bő 101 ezer forintot, míg a harmadik 49 ezer forintos átlaggal a tenki Magyar Rendőrmúzeum Baráti Köre, őket hárman támogatták. Az átlagos támogatási összeg egyébként egy adózótól 11 ezer forint volt a megyében, ezt 379 civil szervezet múlta felül, a húszezer forintos határt 42 alapítvány, egyesület érte el, ezeket nagyrészt harminc, vagy annál jóval kevesebb adózóval érték el. A nagy számú rendelkezővel bíró szervezetek közül a Berze iskolafejlesztési Alapítvány érte el a legmagasabb átlagos felajánlást, 17,8 ezer forintot, őket egyébként 364-en támogatták adójuk egy szeletével. A sor végén kis egyesületeket találtunk, (Part Egyesület, a megszűnő Eger Heroes Extrém Sportegyesület), a szarvaskői polgárőrök, ezer forintos, vagy az alatti átlaggal.
A megyében 44 olyan szervezet volt, akiket egy adózó támogatott, és hatvan, amelyet kettő. 236 szervezetnek volt öt vagy kevesebb felajánlója, és 377 szervezetnél maradt a támogatók száma tíz alatt.
Az SZJA 1 százalékban részesült Heves vármegyei civil szervezetek első tíz helyezettje
|Civil szervezet
|Felajánlott összeg (Ft)
|Felajánlók száma
|Füzesabonyi Állatvédő Alapítvány
|30 735 243
|2 621
|Állatokat Védjük Együtt Alapítvány
|15 987 545
|1 619
|Neumann Iskola Alapítvány
|10 173 159
|848
|Papamaci Árvái Alapítvány
|9 880 943
|944
|Berze Iskolafejlesztési Alapítvány
|6 488 984
|364
|Lázár Levente - Legyőzünk Duchenne Közhasznú Alapítvány
|5 556 052
|646
|Eger Lions Club
|4 643 965
|406
|Kutyaszív Állatmentő Közhasznú Alapítvány
|4 438 012
|444
|Bugát Pál Kórház Alapítvány
|4 411 405
|312
|Új Nap Közhasznú Egyesület
|4 256 959
|417
|Forrás: NAV
Telex és katolikusok az országos elsők
Az országos toplistában első helyen végzett a Telex a Szabad Sajtóért Közhasznú alapítvány, amely közel 40 ezer adózótól 580 millió forintot kapott, majd a Partizán következik 38,4 ezer támogatóval és 472 millió forinttal, a harmadik pedig az Országos mentőszolgálat Alapítvány lett 36 ezer felajánló jóvoltából 383 millió forinttal. A top 10-ben kórházi és gyermekek gyógyulását segítő szervezetek kaptak leginkább helyet, illetve a botrányairól elhíresült (jógaórákat és stresszoldó kezeléseket kínáló), az egy százalékos gyűjtésből korábban egy időre kizárt Daganatos.hu Alapítvány, amely 256 millió forintot kapott közel 29 ezer, a szervezetnek nem utánanéző adózó jóvoltából. A lista alapján idén 1,82 millióan rendelkeztek a személyi jövedelemadójuk egy százalékával a tavalyi 1,77 millió után. A felajánlott összeg idén összesen 20,2 milliárd forint volt, míg tavaly 17 milliárd.
Az egyházi szervezetek között a Magyar Katolikus Egyház végzett az élen, a Nemzeti Tehetség Programnak majdnem 3 milliárd forint jut 287 ezer adózónak köszönhetően.
- Magyar Katolikus Egyház: 7,97 milliárd forint (785 ezer felajánló)
- Magyarországi Református Egyház: 3,44 milliárd forint (338 ezer felajánló)
- Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség: 1,4 milliárd forint (113 ezer felajánló)
- Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége: 1,12 milliárd forint (102 ezer felajánló)
- Magyarországi Evangélikus Egyház: 1,08 milliárd forint (98 ezer felajánló)
Tragikusan fiatalon hunyt el a gyöngyösi általános iskolai tanító
Világsztárt találtak az egri macskakávézóban, fotón a nézés, amit csak ő tud!