Szociális ellátás Szülőfaluja kitüntetéssel ismerte el az intézményvezető áldozatos munkáját

A hamarosan nyugdíjba vonuló kitüntettet portálunk ebből az apropóból kérdezte arról a munkáról, ami sokszor a legnehezebb sorsú emberek segítésére irányul a legkisebbektől az időskorúakig. A szociális ellátás az intézményvezető szerint nemes küldetés, de falun nehéz ebben dolgozni legalább két ok miatt is. Egyrészt a humán erőforrás dolgai, valamint a problémák milyensége, illetve a szolgáltatások lehetőségei nem olyanok, mint a városokban. Egy városnak sokkal több civil szervezete van, akivel kapcsolatba tud kerülni, akár az egyházzal is másféle kontaktusba tud jutni a család a megsegítése kapcsán az, aki rászorul. És nem feltétlen csak az anyagi segítésről – "nincs mit enni" – van itt szó.

A szociális ellátás területén végzett áldozatos munkájáért tüntette ki az önkormányzat Mátyus Piroskát

Fotó: Sike Sándor

A szociális ellátás települések összefogásával jobban tud működni

Mátyus Piroska felidézte, hogy amikor megalakult a társulás, akkor Besenyőtelek, Mezőtárkány és Egerfarmos alkotta hármas működött együtt, majd menet közben csatlakozott még például Füzesabony városa 2012. január elsejével, Mezőszemere 2015. április 1-jével. Amikor a legnagyobb volt a szervezet, olyan 70 fő dolgozott.

– Most, hogy három településre csökkentünk – Mezőtárkány, Dormánd, Besenyőtelek – a statisztikai létszám 31-32 körül van. Legnagyobb részüket a házi segítségnyújtásban dolgozó gondozónők teszik ki mind a három településen. Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, valamint a család és gyermekjóléti szolgáltatás tartozik a feladatkörbe – sorolta a kitüntetett.