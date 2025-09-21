1 órája
Szociális ellátás Szülőfaluja kitüntetéssel ismerte el az intézményvezető áldozatos munkáját
Nemzeti ünnepünk – augusztus 20. – alkalmából vehette át a „Mezőtárkány Közszolgálatáért” kitüntető címet Mátyus Piroska, a Laskó-Rima-Menti Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény intézményvezetője. Az elismerést a szociális ellátás területén folytatott tartósan kimagasló tevékenysége elismeréseként ítélték meg számára.
A hamarosan nyugdíjba vonuló kitüntettet portálunk ebből az apropóból kérdezte arról a munkáról, ami sokszor a legnehezebb sorsú emberek segítésére irányul a legkisebbektől az időskorúakig. A szociális ellátás az intézményvezető szerint nemes küldetés, de falun nehéz ebben dolgozni legalább két ok miatt is. Egyrészt a humán erőforrás dolgai, valamint a problémák milyensége, illetve a szolgáltatások lehetőségei nem olyanok, mint a városokban. Egy városnak sokkal több civil szervezete van, akivel kapcsolatba tud kerülni, akár az egyházzal is másféle kontaktusba tud jutni a család a megsegítése kapcsán az, aki rászorul. És nem feltétlen csak az anyagi segítésről – "nincs mit enni" – van itt szó.
A szociális ellátás települések összefogásával jobban tud működni
Mátyus Piroska felidézte, hogy amikor megalakult a társulás, akkor Besenyőtelek, Mezőtárkány és Egerfarmos alkotta hármas működött együtt, majd menet közben csatlakozott még például Füzesabony városa 2012. január elsejével, Mezőszemere 2015. április 1-jével. Amikor a legnagyobb volt a szervezet, olyan 70 fő dolgozott.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
– Most, hogy három településre csökkentünk – Mezőtárkány, Dormánd, Besenyőtelek – a statisztikai létszám 31-32 körül van. Legnagyobb részüket a házi segítségnyújtásban dolgozó gondozónők teszik ki mind a három településen. Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, valamint a család és gyermekjóléti szolgáltatás tartozik a feladatkörbe – sorolta a kitüntetett.
Munkájuk legnagyobb részét az idősgondozás teszi ki, ugyanakkor valamennyi szolgáltatásuk az önkéntességen alapul, így a gyermekjóléti terület is. Elkezdődik egy közös munka a családsegítő munkatárssal. A probléma milyenségéből adódóan lehet, hogy keresni kell egy pszichológust, gyerekpszichiátert, vagy másfajta egészségügyi problémával találjuk magunkat szembe és akkor másfajta segítségre van szükség. De lehet probléma az iskolai, vagy az óvodai beilleszkedéssel, jöhet jelzés, hogy nem jár iskolába.
– Első körben mi megpróbálunk úgy segíteni a családnak, hogy még nincs bevonva a hatóság. Az együttműködés maga addig sokkal jobb lehet, amíg nem részese a hatóság. Sok helyen elmondtam: igenis az alapellátást kell megerősíteni. Ha ez meg van erősítve, nekem meggyőződésem, hogy a hatósági munka is sokkal kevesebb lehet. Nem lenne olyan sok ügy a gyámhivataloknál sem. Nem beszélve arról, hogy amikor már a gyámhivataloknál van a probléma, a család is jobban bezárkózik és kevésbé tudunk együttműködni – mondta Mátyus Piroska.
A szakember kitüntetése kapcsán megtudtuk az elismerését indokló méltatásból, hogy az intézményvezető a település szülötte, 2009. február 1-jétől dolgozik a Laskó-Rima Menti Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény vezetőjeként, nemcsak Mezőtárkány, hanem a társulásban részt vevő Besenyőtelek és Dormánd községek szociális és gyermekjóléti feladatainak irányítását végzi.
Ami a kitüntetett szakmai életútját illeti: a füzesabonyi Remenyik Zsigmond Gimnáziumban érettségizett és 1985. szeptember 1-jén kezdte pedagógiai pályafutását a Mezőtárkányi ÁMK Általános iskolájában képesítés nélküli nevelőként. Tanítói diplomáját a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán 1990-ben szerezte. Ezt követően a helyi általános iskolában nyolc tanéven át tanított.
A Mezőtárkányi Gyermekjóléti Szolgálat létrejöttekor, 1998. július 1-jétől a szolgálat családgondozója és vezetője is lett egyben egészen 2004. november 30-ig. A gyermekvédelmi feladatok ellátása mellett az idősgondozás irányítása is a feladatai közé tartozott, majd 2005. december 1-től 2009. január 31-ig az akkor újonnan megalakult Füzesabonyi Kistérség Szociális Intézményi Társulásánál gyermekjóléti intézményegység-vezetői feladatokat látott el. 2008. novemberében szociális ágazati munkája elismeréseként Mezőtárkány polgármesterétől „Szociális Munkáért” díjban részesült.
Immár tizenhat éve – 2009. február 1-jétől – vezeti a szülőfaluja gesztorságával működő Laskó-Rima Menti Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt. Méltatása szerint empatikus, emberséges intézményvezetőként fogta össze a szociális társulás településein a különböző szakterületen dolgozókat, akik irányítása alatt a közös cél érdekében lelkiismeretesen munkálkodó közösséggé váltak.
A vezető, aki nem problémaként tekint a feladatokra
Munkáját elhivatottan, hozzáértéssel, lelkiismeretesen, magas szakmai színvonalon végzi a társult települések vezetői, a partner szakmai szervezetek, a munkatársak és az intézménnyel kapcsolatban álló ügyfelek megelégedésére. Szakmai tudása naprakész, a feladatokra sosem problémaként tekint, hanem kihívásként és mindig törekszik a megoldásra. 2010-ben gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó diplomát szerzett abból az indíttatásból, hogy szakmai munkáját még hatékonyabban tudja ellátni a településen élő kiskorú gyermekek érdekében.
Szakmai munkája mellett közéleti szerepet is vállalt
Két cikluson keresztül tevékenykedett önkormányzati képviselőként, 1998 – 2002, és 2006-2010 között. 2024. októberétől jelenleg is önkormányzati képviselő, az Ügyrendi Bizottság tagja. 2002 tavaszán az Arcok Álruhában Ifjúsági Klub és a Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub megalakításában egyaránt tevékenyen részt vett.
Megtudtuk a kitüntetés indoklásából: Mátyus Piroska a köz szolgálatában végzett 40 éves munkaviszonya után idén novemberben nyugdíjba vonul. Jelenleg a nyugdíjazása előtti felmentési idejét tölti. Ebben az időszakban is a tőle megszokott precizitással adja át tudását és tapasztalatát utódjának, az intézmény jelenleg megbízott vezetőjének.
– Nyugdíjba vonulok ugyan, de nem szeretném tétlenül tölteni a napjaimat. Tapasztalataimmal, szaktudásommal segíteni szándékozom továbbra is a családokat, időseket. Aktívan rész szeretnék venni még a település életében – mondta portálunknak a kitüntetett.
Az életútja legfontosabb állomásairól is kérdeztük
Portálunk kérdésére a kitüntetett elárulta az életútja legfontosabb részleteit. Megtudtuk: 1985 szeptember 1-én került vissza szülőfaluja iskolájába képesítés nélküli tanítóként dolgozni. Hamar kiderült, hogy szót tud érteni a gyerekekkel és szülőkkel egyaránt. Így aztán jelentkezett a Jászberényi Tanítóképző Főiskolára, melyet 1990-ben végzett el levelező tagozaton. Nyolc évvel később a helyi önkormányzat jegyzője jelezte, hogy az újonnan alakuló Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójaként számítanának rá, amit el is vállalt.
Együtt ünnepeltek Mezőtárkányban, akik az elesettekért dolgoznak
– A gyermekjóléti alapellátás teljesen új terület volt abban az időben. Kapocs voltam a családok és a hatóság között. Szép idők voltak… Minimális adminisztráció, gyakori családlátogatások. Az volt a célom, hogy jelen legyek a családok életében, és adott esetben azonnal reagálni tudjak a felmerülő problémák megoldására, természetesen kiaknázva a helyi erőforrások adta lehetőségeket – idézte fel a negyedszázaddal korábbi időket Mátyus Piroska.
Megtudtuk tőle, hogy 2005-ben gyermekjóléti alapellátásból szakvizsgát tett, ami szinte egy időbe történt azzal, hogy átkerült a füzesabonyi kistérségbe, ahol hamarosan a Gyermekjóléti Intézmény intézményegység-vetetője lett. Szakmai élete kiteljesedését azonban a Laskó- Rima Menti Szociális Ellátó-és Gyermekjóléti Intézmény vezetőjeként élte meg. Az intézményt 2009. február 1 óta vezeti.
Ha itt van házad, aranybányán ülsz: ezek Heves vármegye legdrágább utcái
Instant lebukás Hevesben: a földig hajolt, majd arcpirító dolgot csinált, mindent vett a kamera!