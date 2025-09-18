Szokatlan munkába kezdtek Eger turisztikai szereplői

Az Egyesület Eger Idegenforgalmáért folytatta a padok festését a Dobó tér után, immár a Végvári Vitézek terén, tette közzé Badacsonyiné Bohus Gabriella egri idegenvezető. Korábban már megírtuk, hogy az Egyesület Eger Idegenforgalmáért a Dobó téri ülőalkalmatosságokat renoválta. Akkor a Centrum Áruháznál lévő ülések valamint a Szent Hedvig Kollégium előttiek kopott kinézetén javított a tucatnyi önkéntes Cseh András ötlete nyomán, az önkormányzattal egyeztetve.

Megrenoválták a padokat Fotó: Facebook

Badacsonyiné Bohus Gabriella kiemelte, a Végvári vitézek terén is sok turista fordul meg és pihen meg a padokon, ezért is kerítettek sort ennek a trek az utcabútoraira is. Az egyesület tagjaihoz többen is csatlakoztak, például a terület önkormányzati képviselője, Eger Város Turisztikai Kft., több barát és jószándékú ember: Zoltán Mák, István Kovalkovits, Csákvári Antal, Cseh Andrásné Csöpi és András, Mátyás László, Törőcsik Gábor, a Manooka Kávézóból Varga Dorottya, Farkas Éva és Anett Osztroluczki.

