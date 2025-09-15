szeptember 15., hétfő

23 perce

Internet, TV és telefon nélkül marad több hevesi település is

Címkék#telefon#Telekom#internetszolgáltatás

A Magyar Telekom Nyrt. szeptember 15. és 19. között hálózatkorszerűsítési munkálatokat végez több Heves vármegyei településen. A fejlesztés ideje alatt az érintett területeken internet, TV és telefon szolgáltatás szünetelése várható.

Heol.hu

A Magyar Telekom Nyrt. hálózat korszerűsítést végez ezen a héten a következő időpontokban és helyszíneken. A munkák következtében otthoni internet, TV és telefon szolgáltatás szünetelése várható - olvasható a Telekom honlapján. 

A fejlesztés ideje alatt az érintett területeken internet, TV és telefon szolgáltatás szünetelése várható
 A fejlesztés ideje alatt az érintett területeken internet, TV és telefon szolgáltatás szünetelése várható
Forrás: Török János/Délmagyar.hu

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Mikor és hol várható szolgáltatás szünetelés Heves vármegyében?

  • 2025. szeptember 15. 08:00-tól szeptember 16. 18:00-ig: Hatvan település egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 30 perc)
  • 2025. szeptember 16. 00:00 és 05:00 között: Apc, Lőrinci (3021, 3022, 3024), Petőfibánya, Rózsaszentmárton, Szűcsi, Zagyvaszántó települések egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 240 perc)
  • 2025. szeptember 16. 00:00 és 06:00 között: Kisköre, Kömlő, Tiszanána települések egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 180 perc)
  • 2025. szeptember 18. 00:00 és 06:00 között: Recsk település egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 120 perc)
  • 2025. szeptember 18. 00:00 és 06:00 között: Kerekharaszt település egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 60 perc)
  • 2025. szeptember 19. 00:00 és 04:00 között: Szűcsi település egyes részein időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő (a tervezett üzemidő kiesés maximális ideje: 240 perc)

A szakemberek arra kérik az ügyfeleket, hogy amennyiben a megadott időszakokon túl is szolgáltatáskimaradást tapasztalnak, és rendelkeznek digitális elosztóval, indítsák újra a készüléket, mivel ez gyakran megoldja az esetleges hibákat. Amennyiben a probléma ezt követően is fennáll, kérik, hogy hívják a Telekom díjmentesen elérhető ügyfélszolgálatát a 1414-es telefonszámon. Az okozott kellemetlenségekért elnézést kérnek, és köszönik az ügyfelek megértését.



 

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
