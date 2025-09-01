A szüret ideje van: így lesz a szőlőből a tested szuperhőse

A szőlő egyszerre finom, tápláló és rendkívül egészséges gyümölcs, amelyet nyugodtan nevezhetünk a természet egyik legértékesebb ajándékának. Most, a szüret időszakában, a friss termés a piacokra kerül, és érdemes élvezni a szezon adta bőséget. Nemcsak kellemesen édes íze miatt szeretjük, hanem azért is, mert rendkívül gazdag antioxidánsokban, flavonoidokban, rostokban és vitaminokban, amelyek együtt támogatják egész szervezetünk működését. A szőlő rendszeres fogyasztása hozzájárulhat a szív- és érrendszer egészségének megőrzéséhez, erősíti az immunrendszert, javítja az agy működését, támogatja a bőr és a szem egészségét, elősegíti a bélműködést, csökkenti a stresszt, és bizonyos kutatások szerint a rákos betegségek kialakulásának kockázatát is mérsékelheti. Mindennapi étrendünkbe illesztve igazi természetes „gyógymód” lehet a jó közérzet és a hosszú távú egészség megőrzésére.

Itt a szüret. A szőlő nem csak jó bor alap, a gyümölcs fogyasztásának rendkívül jó élettani hatásai vannak

Forrás: Ujvári Sándor

Mangó Gabriella, gyöngyösi háziorvos kiemelte, hogy a szőlő minden korosztály számára ajánlott, bár a cukorbetegeknek érdemes mértékkel fogyasztaniuk.

– A szőlő feltölti a szervezet vitaminkészletét, erősíti az immunrendszert, támogatja a bélműködést, méregtelenít, és még vízhajtó hatása is van. Ez a gyümölcs egyszerűen a természet csodája – hangsúlyozta.

A rendszeres szőlőfogyasztás számos konkrét egészségügyi előnnyel jár. Segíthet a vérnyomás szabályozásában, támogatja a szív egészségét, és rosttartalmának köszönhetően hozzájárul a bélrendszer megfelelő működéséhez. A C-vitamin gazdag szőlő természetes módon erősíti az immunrendszert, míg polifenoljai javíthatják az agy vérellátását, ezáltal elősegítve a memória és a tanulási képességek megőrzését. Kutatások szerint a rendszeres szőlőfogyasztás segíthet lassítani az öregedéssel összefüggő szellemi leépülést, így hozzájárulva a hosszabb távú szellemi frissességhez.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A gyümölcs sokféleképpen fogyasztható: frissen, magában, salátákban, turmixokban vagy akár desszertek részeként is. Természetes édessége és gazdag tápanyagtartalma miatt ideális választás mindennapi étrendünkbe, hiszen egyszerre kínál ízélményt és egészségvédelmet minden korosztály számára, legyen szó gyerekekről, felnőttekről vagy idősebbekről.