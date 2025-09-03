Megáldották az egri egyetem szőlőültetvényét, ígéretes termés várható

Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és fenntartója, az Egri Főegyházmegye 2021 óta minden évben meghívja dr. Novák István atyát, az egyetem általános rektorhelyettesét, hogy Isten áldását kérje az intézmény szőlőtermésére, a szőlőművelők munkájára, valamint a borászokra.

Novák atya idén is megszentelte az EKKE szőlőültetvényét

Fotó: Csorba Kitti/Heol.hu

Molnár Ádám, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kőlyuktetői borbirtok igazgatója beszámolt arról, hogy egy nagyon izgalmas évjáratnak néznek elébe.

Nem rohanunk annyira mint az előző évben, most egy kicsit kényelmesebben tudtuk megkezdeni a szüretet.

Hozzátette, hogy hamarosan a borvidék egyik legfontosabb szőlőfajtája, a kékfrankos is terítékre kerül. Az Egri borvidéken több mint 60 szőlőfajta található, Kőlyuktetőn azonban ennél is gazdagabb a kínálat: a különféle fajták és változataik, valamint a korábbi és jelenlegi kutatások alapanyagai együtt gyakorlatilag meghaladják az ezret.