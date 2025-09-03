1 órája
Megáldották az egri egyetem szőlőültetvényét, ígéretes termés várható
Dr. Novák István atya megáldotta az egri egyetem szőlőültetvényét. Bár az idei nyár rendkívül meleg volt, a szőlő kiváló minőségű, és a mért értékek is biztatóak.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és fenntartója, az Egri Főegyházmegye 2021 óta minden évben meghívja dr. Novák István atyát, az egyetem általános rektorhelyettesét, hogy Isten áldását kérje az intézmény szőlőtermésére, a szőlőművelők munkájára, valamint a borászokra.
Molnár Ádám, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem kőlyuktetői borbirtok igazgatója beszámolt arról, hogy egy nagyon izgalmas évjáratnak néznek elébe.
Nem rohanunk annyira mint az előző évben, most egy kicsit kényelmesebben tudtuk megkezdeni a szüretet.
Hozzátette, hogy hamarosan a borvidék egyik legfontosabb szőlőfajtája, a kékfrankos is terítékre kerül. Az Egri borvidéken több mint 60 szőlőfajta található, Kőlyuktetőn azonban ennél is gazdagabb a kínálat: a különféle fajták és változataik, valamint a korábbi és jelenlegi kutatások alapanyagai együtt gyakorlatilag meghaladják az ezret.
Dr. Novák István atya elmondta, miért fontos megszentelni a szőlőbirtokot
—Az Ószövetség szerint hiábavaló az ember fáradozása, ha nem kíséri azt az Úr áldása. Egy keresztény, katolikus egyetem szőlőbirtokán dolgozók esetében, ahol a fizikai munka mellett a szélsőséges időjárás is próbára teszi a termést, hívőként nem csupán a szerencsére bízzuk a siker eredményét, hanem kérjük az Úr áldását. Minden ültetés, aratás és szüret alkalmával megemlékezünk azok munkájáról, akik részt vettek a folyamatban, és azokról is, akik továbbviszik az Úristen által ránk bízott feladatot. Emellett hálát adunk az Úr segítségéért, hiszen hitünk szerint a megvalósult eredmények közös erőfeszítés és az Ő áldása által születnek: az emberi munkálkodás és az Úr kegyelmének együttese teremti meg a sikert - mondta el az atya.
Emellett idén is megrendezik az Egyetemi élményszüret programsorozatot, amelyre kifejezetten az óvodás és iskolás gyermekeket várják. A szüret minden héten csütörtökön zajlik, azonban a pontos időpontok az időjárás függvényében változhatnak. A program helyszíne az egri Kőlyuktetőn található Kísérleti Szőlőültetvények és Borászat.
