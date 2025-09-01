Csökken a szúnyoginvázió – mutatjuk, hol gyérítenek a következő napokban

Szeptember elején nyugodtabb napok következnek a szúnyogok elleni védekezésben. A Duna áradását követő jelentősebb szúnyogártalom mostanra jelentősen csökkent, csak helyenként fordulnak elő tömegesen a csípőszúnyogok. Szeptember elején nyugodtabb napok következnek a szúnyogok elleni védekezésben - írja az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Mint írták, szeptember első hetén nyolc vármegye ötvenöt településén lesz szúnyoggyérítés. A kifejlett szúnyogok elleni védekezésre a következő napokban a Tisza-tó településein lesz szükség. Korábban Mosonmagyaróvár környékén és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye egyes területein esett több csapadék, ezeken a helyeken alakultak ki csípőszúnyoglárva-tenyészőhelyek, a szakemberek biológiai kezeléseket végeznek.

Kevés eső, de még a locsolás után vízzel megtelt kerti játékok, virágalátétek, madáritatók is elegendőek ahhoz, hogy a szúnyogok néhány nap alatt kifejlődjenek. Fontos a lakókörnyezetünkben fejlődő, főként inváziós fajok egyedeinek visszaszorítása. A kertekben egyénileg számolhatjuk fel a szúnyogok élőhelyeit, így akadályozva a kifejlett szúnyogok tömeges megjelenését.