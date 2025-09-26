A felvonulás elmaradt, de a jó hangulatot nem tudja elmosni az eső Felnémeten

– A már 30 éves Felnémeti Szüreti Napok jól mutatja az összetartó közösség erejét – mondta dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő pénteken a Felnémeti Szüreti Napok alkalmával. A hagyományos szüreti felvonulás idén az eső miatt elmaradt, a pásztorvölgyi suliban tartották meg a pénteki programot.

A szüreti felvonulás elmaradt, de Felnémeten nem hagyták ki az ünneplést

Pajtók kiemelte, a helyiek jól ismerik egymást, számos civilszervezetet működtetnek, jól ismerik egymást. Aktív tagjai a közösségnek a fertálymesterek is.

– A szüret minden korban közösségi tevékenységet jelent. A szőlő, az emberi munka fáradságos gyümölcse, a terméshez kell Isten áldása, a szőlőlé, borrá való átváltozása önmagában misztérium. A fiataloknak felelőssége lehet abban, hogy mennyire őrződnek meg a hagyományaink, a kultúra. Kodály Zoltán, így fogalmazta meg ezt: „Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg-megszerzi magának” – idézte az országgyűlési képviselő.

A szüreti felvonulás is a hagyományok része

Tarsoly József hegybíró elmondta, hogy a szüret lassan véget ér a legtöbb borvidéken. Az egri borvidék jó szezont zár, de még két fajtát szüretelnek Eger környékén: ez a Kékfrankos és a Cabernet Franc.

– A szüret régen nagyon komoly családi és baráti összejövetel volt, és ez már a kiveszőben van, vagy már teljesen kiveszett. Nagyon hálásak vagyunk a Felnémet Kultúrájáért Alapítványnak, hogy az elmúlt 30 évben a szüreti hagyományt éltették, megmutatták a fiataloknak – fogalmazott.