Szüret

35 perce

A felvonulás elmaradt, de a jó hangulatot nem tudja elmosni az eső Felnémeten

Címkék#Tarsoly József#hagyomány#borvidék

Felnémeten az eső sem szegte kedvét az ünneplő közösségnek. A szüreti felvonulás elmaradt, de az ünneplő felnémetieknek ez nem szegte kedvét.

Szabadi Martina Laura

– A már 30 éves Felnémeti Szüreti Napok jól mutatja az összetartó közösség erejét – mondta dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő pénteken a Felnémeti Szüreti Napok alkalmával. A hagyományos szüreti felvonulás idén az eső miatt elmaradt, a pásztorvölgyi suliban tartották meg a pénteki programot. 

A szüreti felvonulás elmaradt, de Felnémeten nem hagyták ki az ünneplést

Pajtók kiemelte, a helyiek jól ismerik egymást, számos civilszervezetet működtetnek, jól ismerik egymást. Aktív tagjai a közösségnek a fertálymesterek is. 

– A szüret minden korban közösségi tevékenységet jelent. A szőlő, az emberi munka fáradságos gyümölcse, a terméshez kell Isten áldása, a szőlőlé, borrá való átváltozása önmagában misztérium. A fiataloknak felelőssége lehet abban, hogy mennyire őrződnek meg a hagyományaink, a kultúra. Kodály Zoltán, így fogalmazta meg ezt: „Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg-megszerzi magának” – idézte az országgyűlési képviselő. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A szüreti felvonulás is a hagyományok része

Tarsoly József hegybíró elmondta, hogy a szüret lassan véget ér a legtöbb borvidéken. Az egri borvidék jó szezont zár, de még két fajtát szüretelnek Eger környékén: ez a Kékfrankos és a Cabernet Franc.

– A szüret régen nagyon komoly családi és baráti összejövetel volt, és ez már a kiveszőben van, vagy már teljesen kiveszett. Nagyon hálásak vagyunk a Felnémet Kultúrájáért Alapítványnak, hogy az elmúlt 30 évben a szüreti hagyományt éltették, megmutatták a fiataloknak – fogalmazott.

Bódi Zsolt, Felnémet önkormányzati képviselője szintén köszönetet mondott azoknak a civil szervezeteknek, amelyek a hagyományokat ápolják.

– Farkas Adorján bátyám, Török Jenő bátyám, akik rendületlenül dolgoztak az elmúlt 30 évben itt, hogy a gyerekek megismerjék a szőlő feldolgozásának a folyamatát és megkóstolják a mustot. Emlékezzünk rájuk jó szívvel, remélem fentről néznek bennünket, és ők is mosolyognak. Köszönöm továbbá az alapítvány elnökének, Vágner Anikónak. Köszönöm Jeles Terikének, Török Mónikának, Péter Gáborné Évike néninek, köszönöm minden támogatónak, aki ehhez az elmúlt 30 évhez hozzájárult. És természetesen nektek, gyerekek és a Pásztorvölgyi Iskolának is, az alsós tanító néniknek, akik ugyanúgy rendületlenül minden évben segítenek ebben a programban – mondta.

A Felnémeti Szüreti Napok megnyitó ünnepsége

Fotók: Bóta Zoltán / Heol.hu

 

Czibere Zsolt atya megáldotta a szüreti koszorút, majd Vágner Ákos polgármester köszöntötte a jelenlévőket. Kiemelte, Eger neve már egyet jelent a minőségi borral, legyen szó egy testes bikavérről, vagy egy illatos egri csillagról. 

– De ne felejtsük el, a bor önmagában nem elég. Az igazi bor az az ital, amit pohárba töltünk, amikor barátainkkal, szeretteinkkel, szomszédainkkal ünnepelünk. És ha van valami, amire igazán büszkék lehetünk, az a közösség ereje, az összetartás, amit generációk óta ápolunk. Ez a nap nem csak a szüret ünnepe, hanem a mi ünnepünk –mondta. 

Az ünnepen felléptek a Felnémeti Vadvirágok, a bervavölgyi ovisok, az Egri Csillagok Népdalkör és az Egri Vitézek is. Vágner Lászlóné előadásában felidézte a település és a szüret elmúlt 30 éves történetét.

 

 

