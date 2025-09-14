Ennek az egri pincetúrának biztos, hogy még lesz folytatása

Szombaton színes szüreti forgatag várta az érdeklődőket az egri Szépasszony-völgyben. A Szépasszonyvölgyi Vendégvárók Egyesülete által szervezett napon az Egri borvidék kiváló borai, ízletes őszi ételek, pincetúrák, mustkóstolás, kézműves vásár és gyerekprogramok kínáltak felejthetetlen élményt a család minden tagjának a történelmi bornegyedben.

A szüreti forgatag pincetúrája októberben folytatódik a Szépasszony-völgyben

Forrás: Balogh Tibor

A látogatók menetlevéllel járhatták végig a lila zászlós pincészeteket és éttermeket, ahol 8 pincészet egy-egy válogatott bora, valamint szezonális fogások várták őket. A Pincetúra Extra során szakértő vezetésével, nyolc állomáson voltak meghallgathatók rövid borbemutatók, illetve kóstolhatók különleges tételek. Családi, illetve gyerekprogramokat is szerveztek, a kisebbeket szüreti játékok, kézműves foglalkozások, arcfestés, henna és vásári forgatag szórakoztatta. A nap zenei csúcspontja a The Feelgood Acoustic koncertje, valamint az esti akusztikus koncert volt az Ostoros Borbárban.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A szüreti forgatag és a pincetúra sok hazai és külföldi vendéget vonzott a Szépasszony-völgybe

Bíró Balázs, a Juhász Testvérek Pincészete üzletvezetője arról beszélt portálunknak, hogy nagy számban voltak érdeklődők a programokon.

– Ez igaz nemzetközi szinten is, hiszen a hazai látogatók mellett sok külföldi vendégünk is volt. Jelentős érdeklődés volt a pincetúrákon iránt. A vezetett túráknak volt nagy a népszerűsége, ezek ahol nyolc tételt mutattunk be sommelier vezetésével. Emellett jól sikerület a zenei programok is. Szép vendégforgalomról számoltak be a napon résztvevő éttermek is. A folytatás október 25-én, szombaton lesz. Akkor újabb pincetúrára várjuk a vendégeket a fókuszban az Egri Bikavérrel, hiszen annak a hete lesz akkor – összegezte Bíró Balázs.

A résztvevők között értékes nyeremények sorsoltak ki, többek között egy 20 ezer forint értékű borvacsorát, illetve borkóstoló utalványokat.