szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A Szépasszony-völgyben történt

1 órája

Ennek az egri pincetúrának biztos, hogy még lesz folytatása

Címkék#pincetúra#Szépasszony-völgy#Juhász Testvérek Pincészete#szüret#bor

A Szépasszonyvölgyi Vendégvárók Egyesülete must- és borkóstolós napot rendezett pincék meglátogatásával. A szüreti forgatag októberben újabb pincetúrával folytatódik.

Szabó István

Szombaton színes szüreti forgatag várta az érdeklődőket az egri Szépasszony-völgyben. A Szépasszonyvölgyi Vendégvárók Egyesülete által szervezett napon az Egri borvidék kiváló borai, ízletes őszi ételek, pincetúrák, mustkóstolás, kézműves vásár és gyerekprogramok kínáltak felejthetetlen élményt a család minden tagjának a történelmi bornegyedben.

A szüreti forgatag pincetúrája októberben folytatódik a Szépasszony-völgyben
A szüreti forgatag pincetúrája októberben folytatódik a Szépasszony-völgyben
Forrás: Balogh Tibor

A látogatók menetlevéllel járhatták végig a lila zászlós pincészeteket és éttermeket, ahol 8 pincészet egy-egy válogatott bora, valamint szezonális fogások várták őket. A Pincetúra Extra során szakértő vezetésével, nyolc állomáson voltak meghallgathatók rövid borbemutatók, illetve kóstolhatók különleges tételek. Családi, illetve gyerekprogramokat is szerveztek, a kisebbeket szüreti játékok, kézműves foglalkozások, arcfestés, henna és vásári forgatag szórakoztatta. A nap zenei csúcspontja a The Feelgood Acoustic koncertje, valamint az esti akusztikus koncert volt az Ostoros Borbárban.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A szüreti forgatag és a pincetúra sok hazai és külföldi vendéget vonzott a Szépasszony-völgybe

Bíró Balázs, a Juhász Testvérek Pincészete üzletvezetője arról beszélt portálunknak, hogy nagy számban voltak érdeklődők a programokon.

– Ez igaz nemzetközi szinten is, hiszen a hazai látogatók mellett sok külföldi vendégünk is volt. Jelentős érdeklődés volt a pincetúrákon iránt. A vezetett túráknak volt nagy a népszerűsége, ezek ahol nyolc tételt mutattunk be sommelier vezetésével. Emellett jól sikerület a zenei programok is. Szép vendégforgalomról számoltak be a napon résztvevő éttermek is. A folytatás október 25-én, szombaton lesz. Akkor újabb pincetúrára várjuk a vendégeket a fókuszban az Egri Bikavérrel, hiszen annak a hete lesz akkor – összegezte Bíró Balázs.

A résztvevők között értékes nyeremények sorsoltak ki, többek között egy 20 ezer forint értékű borvacsorát, illetve borkóstoló utalványokat.

Szüreti pincetúra Egerben

Fotók: Balogh Tibor

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu