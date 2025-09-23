szeptember 23., kedd

Szüret

2 órája

Táncházi hangulatban préselték a mustot az óvodások

Címkék#szüret#szőlő#gyöngyöshalász#óvodások

A gyöngyöshalászi óvodások a szőlő szüretelésével ismerkedtek. A szüreti mulatság nemcsak munkával telt, volt játék, tánc, finom harapnivaló és mellé must.

Szabó István

A napokban rendezték a hagyományos szüreti mulatságot a gyöngyöshalászi Szent Anna téri Óvoda és Minibölcsőde kisgyermekeinek, közölte Mihályi Krisztina óvodapedagógus.

A szüreti mulatság fontos eleme volt a mustpréselés
A szüreti mulatság fontos eleme volt a mustpréselés
Forrás: Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat / Jánosi Gábor

– A szülők hozzájárulásával sok finom szőlőt kaptunk, melyet a gyermekek a kis kosaraikba leszüreteltek, majd a présnél megfigyelhették, hogyan készül belőle a must. Balogh Edina népzenész igazi táncházi hangulatot varázsolt az udvarunkra. A népi játékokat a Fabatka Porta  biztosította számunkra. A gyerekek körhintázhattak, kukoricát darálhattak, különféle ügyességi és mozgásos játékokon próbára tehették tudásukat. A tánc és játék közben elfáradt gyerekeket a dajka nénik csurdítós zsíros kenyérrel és musttal kínálták. Szeretnénk megköszönni a helyi Fiatalok Tanácsának az óvoda számára megvásárolt prést, valamint Greskó Zsuzsannának és Mészáros Mártának a préselésnél nyújtott segítségét. Egy jókedvű, vidám hangulatú, sok-sok élményt biztosító délelőtt részesei lehettek gyermekek és felnőttek egyaránt – fogalmazott Mihályi Krisztina.

A szüreti mulatság nagy élmény az óvodásoknak is

Vármegyénk más intézményeiben is szokás, hogy az óvodások ismerkednek a szüreteléssel. A minap számoltunk be arról, lassan 10 éve már, hogy minden évben lehetőséget kapnak Eger óvodái az Academia Szőlőbirtokon, hogy egy napot élményszerzéssel, szürettel tölthessenek. A múlt hét péntekén a Ney Ferenc Tagóvoda csoportjai érkeztek meg Kőlyuktetőre, ahol már várta őket két sor merlot. Mindenkinek jutott egy kosárka, megkapták a kis ollójukat is, és belevetették magukat a munkába.

 

 

 

