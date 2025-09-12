2 órája
Szüreti fesztivál - három napig a jó boroké a főszerep a Mátraalján
Pénteken elrajtolt az idei Mátrai Szüreti Napok és Fehérbor Fesztivál. A szüreti napok vasárnap estig a minőségi borok, a gasztronómiai különlegességek és a jó zene egységében telnek Gyöngyös Fő terén.
Péntek este megkezdődött Gyöngyösön az idei Mátrai Szüreti Napok és Fehérbor Fesztivál. A háromnapos borünnep központi helyszíne hagyományosan a Fő tér, de a fesztivál benépesíti a környező utcákat is.
A Mátrai borvidék egyik legkülönlegesebb eseményén a kiváló fehérborok és a helyi gasztronómia remekei kóstolhatók meg. Nyilas Ilona, a Mátrai Hegyközségi Tanács elnöke tanácsát már pénteken sokan megfogadták: sorra kóstolták a borászatok standjainál többek között az Irsai Olivért, a MyMátrát, és a napjainkban nagy népszerűségnek örvendő Sauvignon Blanc-t. Természetesen a tradicionális borok kedvelői számára is voltak kedvelt nedűk, mint például az Olaszrizling, vagy a vörösborok esetében a Kékfrankos.
A szüreti napok alatt a zamatos borok élvezetét nívós programok koronázzák meg
A jó borok és a kulináris élvezetek mellett színes kulturális és szórakoztató programok várták pénteken a látogatókat. 17 órától a Bellydance Artistique, a Berka együttes, Bella Levente, Hauber Zsolt x Bonanza Banzai, valamint a Dirty Barbies fellépése a program. Megnyílt a kézműves kirakodóvásár, és a gyerekek nagy örömére a vidámpark is kinyitott.
Szombaton 15 órától kezdődnek a fellépések a nagyszínpadon. Délután majd este a Tomory Gábor Néptánciskola, a BlackJam SE, a Beleznay Gasztro Show, a Lilin zenekar, a Rombus, a BSW, Petró, valamint Sterbinszky x Mynea lépnek a közönség elé. Szombaton előkerülnek a fakanalak is, a hagyományos, immár XXVI. Görgényi László főzőverseny során. A résztvevők gulyás és/vagy pörkölt kategóriában mérik össze a szakácstudományukat.
Mátrai Szüreti Napok GyöngyösönFotók: Czímer Tamás
