szeptember 12., péntek

Mária névnap

Mai évfordulók
Elkezdődött

46 perce

Szüreti fesztivál - három napig a jó boroké a főszerep a Mátraalján

Címkék#Gyöngyös#fesztivál#szüreti nap

Pénteken elrajtolt az idei Mátrai Szüreti Napok és Fehérbor Fesztivál. A szüreti napok vasárnap estig a minőségi borok, a gasztronómiai különlegességek és a jó zene egységében telnek Gyöngyös Fő terén.

Szabó István

Péntek este megkezdődött Gyöngyösön az idei Mátrai Szüreti Napok és Fehérbor Fesztivál. A háromnapos borünnep központi helyszíne hagyományosan a Fő tér, de a fesztivál benépesíti a környező utcákat is. 

A szüreti napok idején minden a mátrai fehérborokról szól Gyöngyösön
Forrás:  Czímer Tamás / Heol.hu

A Mátrai borvidék egyik legkülönlegesebb eseményén a kiváló fehérborok és a helyi gasztronómia remekei kóstolhatók meg. Nyilas Ilona, a Mátrai Hegyközségi Tanács elnöke tanácsát már pénteken sokan megfogadták: sorra kóstolták a borászatok standjainál többek között az Irsai Olivért, a MyMátrát, és a napjainkban nagy népszerűségnek örvendő Sauvignon Blanc-t. Természetesen a tradicionális borok kedvelői számára is voltak kedvelt nedűk, mint például az Olaszrizling, vagy a vörösborok esetében a Kékfrankos.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A szüreti napok alatt a zamatos borok élvezetét nívós programok koronázzák meg

A jó borok és a kulináris élvezetek mellett színes kulturális és szórakoztató programok várták pénteken a látogatókat. 17 órától a Bellydance Artistique, a Berka együttes, Bella Levente, Hauber Zsolt x Bonanza Banzai, valamint a Dirty Barbies fellépése a program. Megnyílt a kézműves kirakodóvásár, és a gyerekek nagy örömére a vidámpark is kinyitott.

Szombaton 15 órától kezdődnek a fellépések a nagyszínpadon. Délután majd este a Tomory Gábor Néptánciskola, a BlackJam SE, a Beleznay Gasztro Show, a Lilin zenekar, a Rombus, a BSW, Petró, valamint Sterbinszky x Mynea lépnek a közönség elé. Szombaton előkerülnek a fakanalak is, a hagyományos, immár XXVI. Görgényi László főzőverseny során. A résztvevők gulyás és/vagy pörkölt kategóriában mérik össze a szakácstudományukat.

Mátrai Szüreti Napok Gyöngyösön

Fotók: Czímer Tamás


 

 

 

 

 

