Fesztiválra fel!

1 órája

Három napon át ünneplik a szőlő és a bor városát a Mátraalján

#Gyöngyös#mátrai#fesztivál#szüreti nap

Az idei Mátrai Szüreti Napok és Fehérbor Fesztiválig már csak párat kell aludni. A szüreti napok szeptember 12-től 14-ig tart Gyöngyös Fő terén.

Szabó István

Szeptember 12-14. között kerül sorra Gyöngyösön az idei Mátrai Szüreti Napok és Fehérbor Fesztivál. A háromnapos borünnep központi helyszíne hagyományosan a Fő tér lesz, de a fesztivál benépesíti majd a környező utcákat is. A Mátrai borvidék egyik legkülönlegesebb eseményén a kiváló fehérborok és a helyi gasztronómia remekei mellett színes kulturális és szórakoztató programok várják a látogatókat. Ez évben is népszerű előadók és könnyűzenei koncertek teremtik meg a fesztivál hangulatát, miközben a gyermekeknek szóló programok gondoskodnak arról, hogy a család minden tagja jól érezze magát.

A szüreti napok péntektől vasárnapig tartanak Gyöngyösön
A szüreti napok péntektől vasárnapig tartanak Gyöngyösön
Forrás:  Czímer Tamás / Heol.hu

A hétvége fókuszában természetesen a mátrai borok lesznek. A térség 19 borásza érkezik a legjobb nedűivel a Fő térre, hogy az oda kilátogatók megkóstolhassák azokat. A szervezők bíznak benne, hogy ezúttal is sokan megtapasztalják, a bor nem csak pusztán finom ital, de pozitív egészségügyi hatással, a múlt üzeneteivel bíró hagyomány is egyben. Nyilas Ilona, a Mátrai Hegyközségi Tanács elnöke ajánlata szerint idén is érdemes lesz megkóstolni többek között az Irsai Olivért, a MyMátrát, és a napjainkban nagy népszerűségnek örvendő Sauvignon Blanc-t, a tradicionális borok kedvelői számára pedig természetesen lesz Olaszrizling, vagy a vörösborok esetében Kékfrankos.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A szüreti napok alatt a zamatos borok élvezetét nívós programok koronázzák meg

A zenés, táncos rendezvények három helyszínen – a Fő téri nagyszínpadon, a polgármesteri hivatal udvarán, illetve a Családi Intézet udvarán – zajlanak majd. Pénteken 17 órától a Bellydance Artistique, a Berka együttes, Bella Levente, Hauber Zsolt x Bonanza Banzai, valamint a Dirty Barbies lesz a fellépők sorrendje. Szombaton 15 órától a Tomory Gábor Néptánciskola, a BlackJam SE, a Beleznay Gasztro Show, a Lilin zenekar, a Rombus, a BSW, Petró, valamint Sterbinszky x Mynea lép a közönség elé. Vasárnap ismét 15 órakor kezdődnek a zenés, táncos programok. A Danceland Táncstúdió, a Fitt Kriszti Tánciskola, a Vicafit-Dance, a Vidróczki Néptáncegyüttes, a Molnár György Trió, a W&L Acoustic, Koós Réka, valamint Peter Šrámek lesz a sorrend. 

Természetesen nem maradhat el az immár XXVI. Görgényi László főzőverseny sem. A résztvevők szombaton gulyás és/vagy pörkölt kategóriában mérik össze a szakácstudományukat.




 



 

