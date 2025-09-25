szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ünnep

1 órája

"Felnémet egy megtartó közösség, egy befogadó hely" – a szüreti hagyományokat elevenítik fel + fotók

Címkék#Felnémeti Szüreti Napok#szüret#szőlő

Idén épp három évtizedes hagyományra tekint vissza a Felnémeti Szüreti Napok rendezvény, melyet 1995 óta rendez meg a Felnémet Kultúrájáért Alapítvány. A három napos rendezvénysorozatot csütörtökön az Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium aulájában nyitották meg.

Makó-Szabó Diána

A jeles alkalmon a hagyományos szüreti események felelevenítésén túl ünnepi beszédekkel is megemlékeztek a kerek évfordulóról. Az első napon, csütörtökön megnyitották az elmúlt évtizedek emlékeiből álló kiállítást, de a nap folyamán még előadások, borkóstolás, a kicsiknek szóló szüreti játszóház is lesz. Tarsoly József, az Egri Borvidék hegybírója a mustkészítés rejtelmeibe is bevezeti az érdeklődő gyerekeket, melynek végén a friss italt az iskola tanulói meg is kóstolhatják. 

A szüreti hagyományokat is felelevenítették az egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnáziumban csütörtökön
A szüreti hagyományokat is felelevenítették az egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnáziumban csütörtökön
Fotó: Bóta Zoltán

Az esemény Eged András helyi citeraművész hangszerjátékával kezdődött, melyre dr. Pajtók Gábor, a térség országgyűlési képviselője beszédében is méltatott:

– A népzene és a Felnémeti Szüreti Napok összekapcsolódnak a mi népi kultúránkkal – fogalmazott dr. Pajtók Gábor. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Beszédében kitért arra, hogy Kodály Zoltán nem csak népdalokat és néphagyományokat gyűjtött, hanem olyan gondolatokat is megfogalmazott, melyeknek a mai rendezvényen is van üzenete.

– Minden nemzet kultúrája az, amit ha az akkor élők nem ápolnak, tartanak fenn vagy gazdagítanak, akkor az pillanatok alatt elveszik. Felnémeten mindig voltak, akik ezt tudták és hagyományaikat gondosan ápolták – magyarázta.

A szüret is egy hagyomány

Mint mondta, a diákoknak is nagy felelőssége van a hagyományok őrzésében: bárhová is veti majd őket az élet és a sors, fontos, hogy felnémeti gyökereikre mindvégig emlékezzenek.

– Felnémet egy megtartó közösség, egy befogadó hely, erős civil szervezetekkel, melyek ápolják a hagyományaikat. Erről szól majd a következő három nap is – összegezte az országgyűlési képviselő beszédében.

A délelőtt folyamán Tarsoly József egri hegybíró tart majd előadást a kulturált borfogyasztásról, melyhez hozzátéve dr. Pajtók Gábor Gárdonyi Géza sorait idézte:

Azért teremtett az Isten venyigét, 

Hogy könnyebben megérthessük az igét. 

Lám a pap még az oltárnál is iszik, 

Mert különben az ördögök elviszik. 

Aki iszik azt az Isten szereti, 

Menyországi szőlőjébe vezeti, 

Csakhogy ezt a feleségem nem hiszi, 

Ha berugok, a szűrömet kiteszi!

 – Holnap, azaz pénteken lesz a szüreti felvonulás, s az azt követő ünnepi megemlékezésen Vágner Ákos, Eger polgármestere is szól majd a felnémetiekhez. A három nap során nem csak az elmúlt évtizedek munkájáról lesz szó, hanem a felnémeti civil szervezek is bemutatkoznak majd – mondta el portálunknak Vágner Lászlóné, a Felnémet Kultúrájáért Alapítvány elnöke. – Amennyiben az időjárás kegyes lesz hozzánk, szombaton szüreti labdarúgó kupán mérkőzhetnek majd meg egymással a jelentkező csapatok.

Megnyitották a Felnémeti Szüreti Napokat

Fotók: Bóta Zoltán/heol.hu

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu