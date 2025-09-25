"Felnémet egy megtartó közösség, egy befogadó hely" – a szüreti hagyományokat elevenítik fel + fotók

A jeles alkalmon a hagyományos szüreti események felelevenítésén túl ünnepi beszédekkel is megemlékeztek a kerek évfordulóról. Az első napon, csütörtökön megnyitották az elmúlt évtizedek emlékeiből álló kiállítást, de a nap folyamán még előadások, borkóstolás, a kicsiknek szóló szüreti játszóház is lesz. Tarsoly József, az Egri Borvidék hegybírója a mustkészítés rejtelmeibe is bevezeti az érdeklődő gyerekeket, melynek végén a friss italt az iskola tanulói meg is kóstolhatják.

A szüreti hagyományokat is felelevenítették az egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnáziumban csütörtökön

Fotó: Bóta Zoltán

Az esemény Eged András helyi citeraművész hangszerjátékával kezdődött, melyre dr. Pajtók Gábor, a térség országgyűlési képviselője beszédében is méltatott:

– A népzene és a Felnémeti Szüreti Napok összekapcsolódnak a mi népi kultúránkkal – fogalmazott dr. Pajtók Gábor.

Beszédében kitért arra, hogy Kodály Zoltán nem csak népdalokat és néphagyományokat gyűjtött, hanem olyan gondolatokat is megfogalmazott, melyeknek a mai rendezvényen is van üzenete.

– Minden nemzet kultúrája az, amit ha az akkor élők nem ápolnak, tartanak fenn vagy gazdagítanak, akkor az pillanatok alatt elveszik. Felnémeten mindig voltak, akik ezt tudták és hagyományaikat gondosan ápolták – magyarázta.

A szüret is egy hagyomány

Mint mondta, a diákoknak is nagy felelőssége van a hagyományok őrzésében: bárhová is veti majd őket az élet és a sors, fontos, hogy felnémeti gyökereikre mindvégig emlékezzenek.

– Felnémet egy megtartó közösség, egy befogadó hely, erős civil szervezetekkel, melyek ápolják a hagyományaikat. Erről szól majd a következő három nap is – összegezte az országgyűlési képviselő beszédében.

A délelőtt folyamán Tarsoly József egri hegybíró tart majd előadást a kulturált borfogyasztásról, melyhez hozzátéve dr. Pajtók Gábor Gárdonyi Géza sorait idézte:

Azért teremtett az Isten venyigét, Hogy könnyebben megérthessük az igét. Lám a pap még az oltárnál is iszik, Mert különben az ördögök elviszik. Aki iszik azt az Isten szereti, Menyországi szőlőjébe vezeti, Csakhogy ezt a feleségem nem hiszi, Ha berugok, a szűrömet kiteszi!

– Holnap, azaz pénteken lesz a szüreti felvonulás, s az azt követő ünnepi megemlékezésen Vágner Ákos, Eger polgármestere is szól majd a felnémetiekhez. A három nap során nem csak az elmúlt évtizedek munkájáról lesz szó, hanem a felnémeti civil szervezek is bemutatkoznak majd – mondta el portálunknak Vágner Lászlóné, a Felnémet Kultúrájáért Alapítvány elnöke. – Amennyiben az időjárás kegyes lesz hozzánk, szombaton szüreti labdarúgó kupán mérkőzhetnek majd meg egymással a jelentkező csapatok.