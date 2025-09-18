Megmenekült a száz éves fa - maga Gárdonyi Géza is büszke lenne csemetéjére

Kevés növény kötődik annyira Eger kulturális örökségéhez, mint a Gárdonyi Géza Emlékmúzeum kertjében álló keleti tamariska, amely több mint egy évszázada őrzi az író emlékét. Maga Gárdonyi is gondosan ápolta kertjét, titkosírással vezetett „Természet Kalendáriumában” pedig a tamariska növekedéséről írt. Az utóbbi években azonban a fa állapota aggasztóvá vált, így a város és a Vármúzeum szakemberei mindent megtettek a megmentéséért - olvashatjuk az Eger Város Hivatalos Oldalának Facebook posztjában.

A keleti tamariska a megújulás szimbólumává vált

Forrás: Eger Város Hivatalos Oldala/Facebook

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Él és virul a keleti tamariska

A korhadt ágak eltávolítása, a gyökérnyak megtisztítása és az új támaszrendszer kiépítése után a fa biztonságban áll, miközben friss hajtásai a megújulás és kitartás szimbólumává váltak. A tamariska az emlékház kertjében található, és a nyitvatartási időben bárki számára megtekinthető – érdemes ellátogatni, hogy saját szemmel láthassuk, hogyan nyerte vissza életerejét Eger egyik különleges természeti és irodalmi kincse.

A fa megmentésének történetét erre a linkre kattintva olvashatja el.