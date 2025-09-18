2 órája
Megmenekült a száz éves fa - maga Gárdonyi Géza is büszke lenne csemetéjére
A Gárdonyi Géza Emlékház kertjében álló fa még maga a mesemondó gondoskodásával nőtt. Az utóbbi években a keleti tamariska állapota aggasztóvá vált, és a kivágás lehetősége is felmerült, de az önkormányzat és a Dobó István Vármúzeum megtett mindent, hogy a kulturális kincs fennmaradjon.
Kevés növény kötődik annyira Eger kulturális örökségéhez, mint a Gárdonyi Géza Emlékmúzeum kertjében álló keleti tamariska, amely több mint egy évszázada őrzi az író emlékét. Maga Gárdonyi is gondosan ápolta kertjét, titkosírással vezetett „Természet Kalendáriumában” pedig a tamariska növekedéséről írt. Az utóbbi években azonban a fa állapota aggasztóvá vált, így a város és a Vármúzeum szakemberei mindent megtettek a megmentéséért - olvashatjuk az Eger Város Hivatalos Oldalának Facebook posztjában.
Él és virul a keleti tamariska
A korhadt ágak eltávolítása, a gyökérnyak megtisztítása és az új támaszrendszer kiépítése után a fa biztonságban áll, miközben friss hajtásai a megújulás és kitartás szimbólumává váltak. A tamariska az emlékház kertjében található, és a nyitvatartási időben bárki számára megtekinthető – érdemes ellátogatni, hogy saját szemmel láthassuk, hogyan nyerte vissza életerejét Eger egyik különleges természeti és irodalmi kincse.
