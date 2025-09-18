szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tamariska

2 órája

Megmenekült a száz éves fa - maga Gárdonyi Géza is büszke lenne csemetéjére

Címkék#megmenekülés#Gárdonyi Géza Emlékmúzeum#tamariska

A Gárdonyi Géza Emlékház kertjében álló fa még maga a mesemondó gondoskodásával nőtt. Az utóbbi években a keleti tamariska állapota aggasztóvá vált, és a kivágás lehetősége is felmerült, de az önkormányzat és a Dobó István Vármúzeum megtett mindent, hogy a kulturális kincs fennmaradjon.

Heol.hu

Kevés növény kötődik annyira Eger kulturális örökségéhez, mint a Gárdonyi Géza Emlékmúzeum kertjében álló keleti tamariska, amely több mint egy évszázada őrzi az író emlékét. Maga Gárdonyi is gondosan ápolta kertjét, titkosírással vezetett „Természet Kalendáriumában” pedig a tamariska növekedéséről írt. Az utóbbi években azonban a fa állapota aggasztóvá vált, így a város és a Vármúzeum szakemberei mindent megtettek a megmentéséért - olvashatjuk az Eger Város Hivatalos Oldalának Facebook posztjában.

a keleti tamariska megmenekült
A keleti tamariska a megújulás szimbólumává vált
Forrás: Eger Város Hivatalos Oldala/Facebook

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Él és virul a keleti tamariska

A korhadt ágak eltávolítása, a gyökérnyak megtisztítása és az új támaszrendszer kiépítése után a fa biztonságban áll, miközben friss hajtásai a megújulás és kitartás szimbólumává váltak. A tamariska az emlékház kertjében található, és a nyitvatartási időben bárki számára megtekinthető – érdemes ellátogatni, hogy saját szemmel láthassuk, hogyan nyerte vissza életerejét Eger egyik különleges természeti és irodalmi kincse.

A fa megmentésének történetét erre a linkre kattintva olvashatja el.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu