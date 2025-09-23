Tanárnőjét gyászolja az egri középiskola

Szomorú posztot tett közzé az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium, elhunyt az egyik tanárnő. Burom Mária tanárnő szeptember 10-én súlyos autóbalesetet szenvedett, autójával menet közben letért az útról és egy kukoricaföldre zuhant Kápolna közelében. Már a helyszínen újra kellett éleszteni, mi után kórházba szállították.