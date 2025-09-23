2 órája
Tanárnőjét gyászolja az egri középiskola
Még szeptember 10-én szenvedett súlyos autóbalesetet a tanárnő. Tíz nappal később a gimnáziuma közölte, elhunyt.
Szomorú posztot tett közzé az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium, elhunyt az egyik tanárnő. Burom Mária tanárnő szeptember 10-én súlyos autóbalesetet szenvedett, autójával menet közben letért az útról és egy kukoricaföldre zuhant Kápolna közelében. Már a helyszínen újra kellett éleszteni, mi után kórházba szállították.
Így küzdöttek a nő életéért a mentők a 3-as főúton – légifelvételek a baleset helyszínéről
A pedagógus gyógyulásáért szeptember 20-án, este 20 órától kezdődően 24 órás imaláncot szerveztek. Az iskola közössége a gondolat teremtő erejében bízott, a szerető szavak súlyának összeadódásába kapaszkodtak. Sajnos kedd délelőttre kiderült, a tanárnő elhunyt a baleset következtében.
Súlyos autóbalesetet szenvedett az egri tanárnő - az egész iskola összefogott