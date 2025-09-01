44 perce
Fáklyás futással köszöntötték az egri sportiskola jubileumi tanévét + fotók és videó
Az Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskolában jubileumi esemény volt a szeptember 1-i tanévkezdés. Az iskola most lett 60 éves, a tanévnyitó ünnepségük ezért lett jubileumi.
Fáklyás futással köszöntötték az egri sportiskola jubileumi tanévét
Forrás: Nemes Róbert / Heol.hu
Pontban reggel 8 órakor becsöngettek a Hadnagy utcai lakótelepen, a Kodály Zoltán utcában hat évtizede, 1965. novemberében átadott, s azóta sokszor gyarapított épületkomplexumában. Ez a "jelképes csengőszó" azonban még nem az órák kezdetének, hanem a jubileumi tanévnyitó ünnepségnek szólt. Természetesen az ünnepség a Himnusz közös eléneklésével kezdődött, utána azonban átvették a "műsorszolgáltató" szerepet a tanintézmény negyedikesei és vidám ráhangoló műsorral köszöntötték a három első osztály – talán még kicsit megszeppent – kezdő kisdiákjait.
A gondosan megtervezett tanévnyitó ünnepség illett a jubileumhoz
Kollár Tamás, a jubileumi tanévet kezdő sportiskolai általános iskola – testnevelés szakot is végzett – igazgatója ehhez a különleges ünnephez illő tanévnyitó beszédében köszöntötte a résztvevőket. A gyerekekhez szólva úgy fogalmazott: engedjék meg neki, hogy rendhagyó módon az első napot egy kis játékkal, mesével kezdje a 60-as szám jegyében.
– Képzeljünk el egy bankot, ahol minden reggel 86.400 forint kerül a bankszámlánkra. Jól hangzik nem igaz? Viszont ez a pénz nem marad meg a holnapi napra. Minden este lenullázódik, akármennyit is használtál fel a nap folyamán belőle. Nem lehet spórolni, vagy átvinni másnapra. De akkor mit lehet vele tenni? Természetesen használjuk fel MINDET! Képzeljétek el, mindannyiunknak van egy ilyen bankja. Ez pedig nem más mint az IDŐ. Minden reggel 86.400 másodperccel gazdagabbak vagyunk. IGEN, ez minden este lenullázódik, elveszik, akármennyit is használtunk fel a céljaink eléréséhez. Soha nem marad egyensúlyban. Soha nem lesz több, egy perccel sem. Ha úgy tetszik minden új nap új számlát nyit nekünk, és minden új este újra felégeti a maradékot. Ha elmulasztjuk felhasználni az aznapi betétünk értékét, elveszik. Soha nem kapjuk vissza. Nem íródik jóvá másnap – szólt az igazgatói tanmese.
Beszédében Kollár Tamás fel is tette a kérdést, hogy mire tanít ez a kis mese? Meg is válaszolta: "a jelenben kell élned a ma lehetőségét, perceit másodperceit kihasználva. Befektetni a mába, hogy a lehető legtöbbet tudj vásárolni egészségből, boldogságból és sikerből!"
A szülőkhöz intézett mondanivalójában az igazgató úgy fogalmazott: minden olyan újítás, mint az első C osztályban bevezetésre kerülő testnevelés tagozat, a Jenaplan pedagógia megtartása, a különféle pályázatokon való indulás, és sikeres szereplés, mind-mind a gyermekek fejlődése érdekében történik.
– Nagy hangsúlyt fektettünk és a továbbiakban is fontosnak tartjuk a tehetséggondozást, és felzárkóztatást, versenyeztetést. Nem titkolt célunk, egy mindenki számára vonzó iskola kialakítása, és a gyerekek megtartása. Bízunk benne, hogy Topa Csaba, Horváthné Patkó Beáta és Laczi Zsolt osztályfőnökök személye és a felső tagozatos kollégáink elhivatottsága, szakmai felkészültsége elegendő megtartóerővel bír ahhoz, hogy 4. vagy 6. évfolyam után se válasszanak diákjaink más iskolát – hangzottak a tanévnyitó igazgató szavai.
Az egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola tanévnyitó ünnepségeFotók: Nemes Róbert
A novaji tagiskolából jubileumi futás indult
A direktori beszédet követően a negyedikes lányok pompon táncosként is bemutatkoztak, majd minden diák osztályával elvonult a tantermekbe, ahol megkezdődött a tankönyvek kiosztása. Ezzel azonban nem ért véget a jubileumi tanévnyitó ünnepség, van ugyanis két tagiskolája a Keménynek Novajon és Ostoroson. A novaji iskola udvaráról ünnepélyes jubileumi futás indult fél 10-kor, melynek célállomása a Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola volt.
A jubileumi futást követően Ballagó Zoltán, az Egri Tankerületi Központ igazgatója köszöntötte a diákokat és pedagógus kollégáit.
Ma egy különleges tanév kezdetén állunk, hiszen az Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola fennállásának 60. jubileumi tanévébe lépünk. Hat évtized tanítás, nevelés, küzdelem és eredmény – hat évtizednyi közösségi élmény, amelynek méltó megünneplésére hív bennünket ez a rendhagyó tanévnyitó.
Az olimpiai eszme jegyében indult fáklyás staféta a mai napon összeköt bennünket: múltat és jelent, telephelyet és tagiskolát, gyermeket és pedagógust, közösséget, kis települést és várost. Ahogyan az olimpiai láng szimbolizálja a békét, az összetartozást és a küzdeni akarást, úgy jelképezi ez a láng is az iskola szellemiségét: a kitartást, az összefogást és a soha fel nem adást - fogalmazott Ballagó Zoltán.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Az újkori olimpiai játékok megteremtőjétől, Pierre de Coubertin-től idézte:
Az olimpiai játékok lényege nem a győzelem, hanem a részvétel. Az életben sem a győzelem, hanem a küzdelem a fontos.
Mint mondta, - ez az üzenet különösen időszerű számunkra. Mert nemcsak a dobogón állók, nemcsak a bajnokok íródnak be a sport történetébe, hanem mindazok, akik újra és újra felállnak, ha elestek, akik végigfutják a távot, még ha nehéz is, akik önmagukat győzik le minden nap.
Majd egy sportos tanmesét elevenített fel: Egy kisfiú, aki sosem nyert futóversenyt, egyszer megkérdezte az edzőjét: „Miért fussak, ha úgysem érek elsőnek?” Az edző így felelt: „Azért, mert minden futásnál gyorsabb vagy, mint tegnap voltál. Nem az ellenfeledet kell legyőznöd, hanem önmagadat.” – Ez az üzenet nemcsak a sportban, hanem az élet minden területén érvényes.
A diákokat arra biztatta, hogy legyenek büszkék az iskola 60 éves hagyományára, és minden nap igyekezzenek jobbak lenni tanulásban, sportban és emberi tartásban. A pedagógusokat pedig méltatta, hangsúlyozva, hogy munkájukkal erőt adnak, példát mutatnak, és az iskola szellemiségét továbbvivő lángot ők is táplálják.
Ez a láng a mai naptól egész tanévben világít majd az iskolában – és bízom benne, a szívekben is. Emlékeztessen bennünket arra, hogy a közösség ereje, a sport szelleme és az iskola hatvanéves múltja együtt adja a jövő biztos alapját.
- Induljon tehát ez a jubileumi tanév az olimpiai láng fényében: küzdelemmel, kitartással, egymás iránti tisztelettel és összetartással! - zárta gondolatait Ballagó Zoltán.
Jubileumi fáklyás futás - 60 éves az Egri Kemény Ferenc SportiskolaFotók: Nemes Róbert
Sikeres és újra népszerű a Kodály Zoltán utcai iskola
– A mi feladatunk legjobb tudásunk szerint felkészíteni a jövő nemzedékét, hogy az utánuk érkezőknek majd ők is át tudják adni a kapott örökséget. Az Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola 1965 óta fogadja a diákokat ezen a helyen, itt a Kodály Zoltán utcában. Az évtizedek népszerű oktatáspolitikája, az új módszerek alkalmazása, a sportsikerek, az elhivatott neves pedagógusok mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy a Kemény ma még mindig áll, működik, létezik, sőt, sikeres, és újra népszerű – fogalmazott az oktatási intézmény igazgatója.
Kollár Tamás beszédében kitért arra is, hogy az idei évben számos jubileumi programmal készülnek. Bízik abban, hogy ezek az események is érdemesnek teszik őket arra, hogy méltóképp őrizzék, és felelősséggel ápolják az elődeiktől kapott örökséget.
Lapelődünk írta hat évtizede:
A Heves Megyei Népújság 1965. november 21-én tudósított arról, hogy előző nap az egri Hadnagy utcai lakótelep új általános iskolájának átadási ünnepségén dr. Lendvai Vilmos, az Egri Városi Tanács vb-elnöke mondott beszédet. "Bár már szeptember eleje óta folyik a tanítás az egri Hadnagy utcai lakótelep új általános iskolájában, az ünnepélyes átadásra tegnap délelőtt (1965. november 20-án, szombaton) került sor."
A X. sz. Általános Iskola nem volt egyedül
1966. januárjában arról írt a Népújság, hogy Gyöngyössolymoson átadták az 50 férőhelyes óvodát, az új évben szép, modern otthonuk lesz a gyerekeknek. E mellett Füzesabonyban, Abasáron, Gyöngyösorosziban, Pétervásárán és Atkáron avattak új iskolát...