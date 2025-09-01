Fáklyás futással köszöntötték az egri sportiskola jubileumi tanévét + fotók és videó

Pontban reggel 8 órakor becsöngettek a Hadnagy utcai lakótelepen, a Kodály Zoltán utcában hat évtizede, 1965. novemberében átadott, s azóta sokszor gyarapított épületkomplexumában. Ez a "jelképes csengőszó" azonban még nem az órák kezdetének, hanem a jubileumi tanévnyitó ünnepségnek szólt. Természetesen az ünnepség a Himnusz közös eléneklésével kezdődött, utána azonban átvették a "műsorszolgáltató" szerepet a tanintézmény negyedikesei és vidám ráhangoló műsorral köszöntötték a három első osztály – talán még kicsit megszeppent – kezdő kisdiákjait.

Jubileumi tanévnyitó az Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskolában

Forrás: Nemes Róbert / Heol.hu

A gondosan megtervezett tanévnyitó ünnepség illett a jubileumhoz

Kollár Tamás, a jubileumi tanévet kezdő sportiskolai általános iskola – testnevelés szakot is végzett – igazgatója ehhez a különleges ünnephez illő tanévnyitó beszédében köszöntötte a résztvevőket. A gyerekekhez szólva úgy fogalmazott: engedjék meg neki, hogy rendhagyó módon az első napot egy kis játékkal, mesével kezdje a 60-as szám jegyében.

Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

– Képzeljünk el egy bankot, ahol minden reggel 86.400 forint kerül a bankszámlánkra. Jól hangzik nem igaz? Viszont ez a pénz nem marad meg a holnapi napra. Minden este lenullázódik, akármennyit is használtál fel a nap folyamán belőle. Nem lehet spórolni, vagy átvinni másnapra. De akkor mit lehet vele tenni? Természetesen használjuk fel MINDET! Képzeljétek el, mindannyiunknak van egy ilyen bankja. Ez pedig nem más mint az IDŐ. Minden reggel 86.400 másodperccel gazdagabbak vagyunk. IGEN, ez minden este lenullázódik, elveszik, akármennyit is használtunk fel a céljaink eléréséhez. Soha nem marad egyensúlyban. Soha nem lesz több, egy perccel sem. Ha úgy tetszik minden új nap új számlát nyit nekünk, és minden új este újra felégeti a maradékot. Ha elmulasztjuk felhasználni az aznapi betétünk értékét, elveszik. Soha nem kapjuk vissza. Nem íródik jóvá másnap – szólt az igazgatói tanmese.

Beszédében Kollár Tamás fel is tette a kérdést, hogy mire tanít ez a kis mese? Meg is válaszolta: "a jelenben kell élned a ma lehetőségét, perceit másodperceit kihasználva. Befektetni a mába, hogy a lehető legtöbbet tudj vásárolni egészségből, boldogságból és sikerből!"