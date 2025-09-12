Hit, tudás és közösség: tanévnyitó ünnepség az EKKE-n + fotók

Veni Sancte szentmisével egybekötött tanévnyitó ünnepélyét tartotta az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem a Bazilikában pénteken. Az ünneplők miután bevonultak a Bazilikába, meghallgathatták a dr. Novák István, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese által celebrált misét. Ezt követően a tanévet dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektor nyitotta meg.

– Az egyetem 250 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit, s az első tanárok és hallgatók ugyanazzal a várakozással tekintettek az év elé, mint önök. Sok minden változott ez idő alatt, de az alapító szándék nem – emelte ki. Rövid történeti visszatekintést követően dr. Pajtókné dr. Tari Ilona vázolta az egyetem jelenlegi helyzetét. E szerint a katolikus egyetem ma a térség szellemi- és tudásközpontja, országosan is meghatározó felsőoktatási intézmény.

– Pedagógusképzésünk ma már nemcsak országosan, hanem nemzetközi szinten is elismert. Oktatási tevékenységünk az egyetem nagy múltú tradícióira épül, gyakorlatorientált, ugyanakkor modern szemléletű. Ám a tanulmányok mellett a legfontosabb, hogy az EKKE egy összetartó, jó közösség, a tudás mellett pedig emberi értékeket is közvetít – taglalta.

Szentmisével összekötött tanévnyitó volt a Bazilikában Fotó: Huszár Márk

Őt követően jöhetett az elsőévesek egyetemi polgárrá fogadása, valamint a fogadalomtétele, s jelképesen megkapták Vágner Ákos polgármestertől a város kulcsát is, így amellett, hogy az EKKE, a város polgárai is lettek.

A tanévnyitón egy elsőéves is köszöntötte társait

Az elsőévesek részéről Kókai Eszter, szociálpedagógia szakos hallgató szólt néhány szót.

– Nagy megtiszteltetés, hogy ma, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tanévnyitó ünnepségén, Eger egyik legszebb ékességében a Bazilikában, a gólyák nevében szólhatok önökhöz. Különleges pillanat ez számunkra: egy új fejezet kezdődik életünkben, amely meghatározza jövőnket, pályabéli- és személyes fejlődésünket egyaránt. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem története és hagyományai mélyen gyökereznek a felsőoktatási intézmények történelmében. Eszterházy Károly püspök álma volt a tudás és a hit összekapcsolása és ma is, e szellemiség kíséri az itt tanuló hallgatókat: az értékek és a magas színvonalú oktatás harmóniája – fogalmazott.