1 órája
Hit, tudás és közösség: tanévnyitó ünnepség az EKKE-n + fotók
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem pénteken a Bazilikában tartotta meg Veni Sancte szentmisével egybekötött ünnepségét. A tanévnyitó eseményen a hallgatók, oktatók és városi vezetők közösen köszöntötték az új tanév kezdetét.
Veni Sancte szentmisével egybekötött tanévnyitó ünnepélyét tartotta az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem a Bazilikában pénteken. Az ünneplők miután bevonultak a Bazilikába, meghallgathatták a dr. Novák István, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese által celebrált misét. Ezt követően a tanévet dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektor nyitotta meg.
– Az egyetem 250 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit, s az első tanárok és hallgatók ugyanazzal a várakozással tekintettek az év elé, mint önök. Sok minden változott ez idő alatt, de az alapító szándék nem – emelte ki. Rövid történeti visszatekintést követően dr. Pajtókné dr. Tari Ilona vázolta az egyetem jelenlegi helyzetét. E szerint a katolikus egyetem ma a térség szellemi- és tudásközpontja, országosan is meghatározó felsőoktatási intézmény.
– Pedagógusképzésünk ma már nemcsak országosan, hanem nemzetközi szinten is elismert. Oktatási tevékenységünk az egyetem nagy múltú tradícióira épül, gyakorlatorientált, ugyanakkor modern szemléletű. Ám a tanulmányok mellett a legfontosabb, hogy az EKKE egy összetartó, jó közösség, a tudás mellett pedig emberi értékeket is közvetít – taglalta.
Őt követően jöhetett az elsőévesek egyetemi polgárrá fogadása, valamint a fogadalomtétele, s jelképesen megkapták Vágner Ákos polgármestertől a város kulcsát is, így amellett, hogy az EKKE, a város polgárai is lettek.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A tanévnyitón egy elsőéves is köszöntötte társait
Az elsőévesek részéről Kókai Eszter, szociálpedagógia szakos hallgató szólt néhány szót.
– Nagy megtiszteltetés, hogy ma, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tanévnyitó ünnepségén, Eger egyik legszebb ékességében a Bazilikában, a gólyák nevében szólhatok önökhöz. Különleges pillanat ez számunkra: egy új fejezet kezdődik életünkben, amely meghatározza jövőnket, pályabéli- és személyes fejlődésünket egyaránt. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem története és hagyományai mélyen gyökereznek a felsőoktatási intézmények történelmében. Eszterházy Károly püspök álma volt a tudás és a hit összekapcsolása és ma is, e szellemiség kíséri az itt tanuló hallgatókat: az értékek és a magas színvonalú oktatás harmóniája – fogalmazott.
Hozzátette, már az első napokban, a gólyatáborban megtapasztalhatták, mit jelent a sokszor emlegetett fogalom, hogy Eszterházy-érzés.
– Ez több mint egyszerű közösséghez tartozás: itt igaz barátságok születhetnek. A befogadás és támogatás kiemelkedő jellemvonása közösségünknek. Itt egy olyan család részévé válhatunk, amely évekig, sőt, akár egész életünkön át elkísér majd minket – mondta. Hangsúlyozta, az egyetem nemcsak a könyvek és vizsgák tárháza, hanem az önálló gondolkodásé, a közösség erejéé és az élményeké is.
– Használjuk ki együtt ezeket az éveket, hogy valódi alapot építsünk életünk következő, felejthetetlen szakaszához. Legyen ez az egyetem számunkra az a hely, ahol tudást, barátságokat, és olyan értékeket szerzünk, amelyek egész életünkben elkísérnek minket – zárta gondolatait.
Az ünnepség – amelyen mindvégig az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Technikum énekkara működött közre – a Szózat hangjaival ért véget.
Tanévnyitó szentmise és ünnepség az Egri bazilikábanFotók: Huszár Márk / Heol.hu
Ilyet többet ne! Azonnal összepakoltattak mindent a gyöngyösi árussal, amikor ezt meglátták
Konvojban jöttek a rendőrök, a kábósok csak pilláztak! Most annyi a drogtanyáknak az M3-asnál – videóval
Új üzlet nyílt az Agria Parkban, ilyen kínálatot eddig nem látott a város