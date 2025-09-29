szeptember 29., hétfő

A gyermekünk akkor lesz jól, ha a szülő is jól van – vallja a klinikai szakpszichológus

Az MCC egri központjában ezúttal a szülők voltak a fókuszban. Dr. Tapolyai Emőke klinikai és pasztorálpszichológus tartott előadást Egerben.

Hatalmas érdeklődés mellett tartotta meg előadását az egri MCC képzési központjában Dr. Tapolyai Emőke klinikai és pasztorálpszichológus, felsővezetői coach. FIT-es és KP-s diákjaink szülei – és sok más érdeklődő is – figyelemmel hallgatta a tanácsot: „Állj mellé!”. Füleczki István regionális képviselet-vezető elmondta, hogy "az MCC a diákok mellett, nagy hangsúlyt fektet a szülőkre is, ezért rendezünk évenként 4-5 alkalommal Szülők Akadémiáját, ahol a gyermekeiket nevelő szülők kaphatnak releváns szakemberektől olyan tanácsokat, amelyeket az életben tudnak hasznosítani, családjuk boldogságának érdekében" - fejtette ki az egri központ vezetője.

Dr. Tapolyai Emőke klinikai és pasztorálpszichológus Fotó: MCC Eger
Tapolyai Emőke szerint mindig meg kell hallgatni a gyermekeket

Szülőként nyitottnak kell lenni a gyermekünkre, meg kell őt hallgatni és mellé kell állni, hogy ha kéri azonnal segíteni tudjunk neki

 – fogalmazott a szakember. Továbbá biztatta a szülőket, hogy saját életpéldájukkal rombolják szét a különböző médiafelületek által generált hazugságokat. „Az önmagát megváltani képes ember ideológiája és a mindent tudnod kell nyomasztó érzése a legnagyobb hazugságok közé tartozik” – emelte ki Tapolyai Emőke. Aki arra is kitért, hogy „már egymást nem kérdezzük meg, hogy te mit gondolsz erről, vagy arról, de a chat gdp-t nem felejtjük el megkérdezni”.

Ezek a félelmek piaci értékkel rendelkeznek a mai korban, hiszen a fiatalok sokszor rettegnek attól, hogy mindet lát a közösségi média, a hibáikat és gyengeségeiket is. Márpedig senki sem tökéletes

 – hangzott el a Szülők Akadémiáján.

A kulcs pedig az, hogy „hogy legyünk igazán kíváncsiak arra, hogy mi történik a gyermekeinkkel” – adta útravalónak a neves pszichológus. Azonban ez nem egy „mi volt ma a suliban?” kérdésben kell, hogy kimerüljön, hanem sokkal inkább az őszinte érdeklődésben, amely magában foglalja a szeretetet, törődést és biztost háttért. „Hiszen minden ember alapvető igénye, hogy szeretve érezze magát”- zárta gondolatait Tapolyai Emőke.

 

