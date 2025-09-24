3 órája
Te tudtad, mennyi táppénzt vehetsz igénybe egy évben?
Mindannyian voltunk már annyira betegek, hogy nem tudtunk dolgozni menni. Nem mindegy, hogy betegszabadságra, vagy táppénzre megyünk, sőt, utóbbinak is vannak fajtái, amelyekkel nem árt tisztában lenni.
A táppénz és a betegszabadság fogalmát sokan keverik, ahogy abban is bizonytalanok sokan, hogy mennyi ideig írhat ki az orvos, ha betegek vagyunk. Az sem mindegy, hogy a táppénz mely fajtáját vesszük igénybe.
Érdemes először tisztáznunk, mi a táppénz és mi a betegszabadság. A betegszabadság a keresőképtelenség első 15 munkanapja, amit a munkáltató fizet 70 százalékkal (ez nem vonatkozik az üzemi balesetre és a gyermekápolási táppénzre). A nyugdíj mellett dolgozó nyugdíjasok csak ezt vehetik igénybe, nekik táppénz már nem jár, mivel nem fizetnek járulékot, így nem biztosítottak. A táppénz a betegszabadság lejárta után minden napra jár.
Dr. Kristofori György siroki háziorvos elmondta, hogy azok kaphatják, akik aktív munkaviszonyban dolgoznak, és betegség miatt keresőképtelenek lesznek. Ekkor a háziorvos, vagy a szakorvos veszi őket munkaképtelen állományba.
– Egy éves munkaviszony után egy évre járhat táppénz, utána újra kell tölteni ezt a keretet, azaz ha újra dolgozik, akkor jár újra a táppénz
– magyarázta.
Kiemelte, hogy más megítélés alá esik a kórházi illetve a gyermekápolási táppénz. Utóbbi esetében az egyik szülő veheti igénybe, ha a gyermek beteg lesz, de ha például az anya nem dolgozik, akkor az apa nem lehet táppénzen a gyermekkel.
Mennyi pénzt kapunk táppénz, betegszabadság esetén?
A betegszabadságra a munkavállaló a bére 70 százalékát kapja meg, táppénz esetében ez 60 százalék. Ha kórházi táppénzt veszünk igénybe, akkor 50 százalékra számíthatunk.
Ha gyermekápolási táppénzt veszünk igénybe, akkor abban az esetben 60 százalék, ha a szülő legalább 730 nap folyamatos biztosítási idővel rendelkezik. Ha kevesebb mint 730 nap a biztosítás, vagy ha a gyermek kórházban van és a szülő ott tartózkodik, akkor 50 százalék. A gyermek 12 éves koráig lehet igénybe venni a gyermekápolási táppénzt, vagy kórházi gyermekápolás esetén. Orvosi igazolás szükséges hozzá. A gyermekápolási táppénzt 3-6 éves korú gyermekre 42 napig, 6-12 éves gyermekre 14 napig lehet igénybe venni. Ennek számítását a gyermek születésnapjához igazítják.
Vannak esetek, amikor 100 százalék táppénz jár, azaz a fizetésünk teljes összege:
- Abban az esetben, ha üzemi balesetet szenvedünk, vagy munkakörből eredő betegség alakul ki.
- Szülési szabadság alatt fennálló, biztosítással kapcsolatos különleges esetben: ha a szülő a biztosított időszak alatt kórházban van, egyes esetekben a GYES (gyermekgondozási) vagy GYED kiegészítésével 100 százalékos ellátás is járhat. Ez ritkább, és jellemzően hosszabb távú, egészségügyi okok miatt igényelt ellátásnál fordul elő.
- Bizonyos, a TB által minősített hosszú távú betegség esetén, ha a munkavállaló nem tud dolgozni, és az átlagkereset kiszámítása ezt indokolja, előfordulhat a 100 százalékos táppénz. Ez gyakran csak az üzemi balesethez vagy foglalkozási betegséghez kapcsolódóan automatikus.
A 100 százalékos táppénz gyakorlatilag mindig a munkavégzéssel összefüggő baleset vagy foglalkozási betegség esetén jár. Normál betegség vagy gyermekápolás esetén a táppénz mértéke általában 50–60 százalék, GYÁP esetén 50–60 százalék a biztosítási időtől függően. A táppénz és a gyermekápolási táppénz adóköteles jövedelemnek számítanak, tehát személyi jövedelemadó (SZJA) és társadalombiztosítási járulékok vonatkoznak rájuk.
