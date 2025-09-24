Te tudtad, mennyi táppénzt vehetsz igénybe egy évben?

Dr. Kristofori György siroki háziorvos elmondta, hogy azok kaphatják, akik aktív munkaviszonyban dolgoznak, és betegség miatt keresőképtelenek lesznek. Ekkor a háziorvos, vagy a szakorvos veszi őket munkaképtelen állományba.

– Egy éves munkaviszony után egy évre járhat táppénz, utána újra kell tölteni ezt a keretet, azaz ha újra dolgozik, akkor jár újra a táppénz

– magyarázta.

Kiemelte, hogy más megítélés alá esik a kórházi illetve a gyermekápolási táppénz. Utóbbi esetében az egyik szülő veheti igénybe, ha a gyermek beteg lesz, de ha például az anya nem dolgozik, akkor az apa nem lehet táppénzen a gyermekkel.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Mennyi pénzt kapunk táppénz, betegszabadság esetén?

A betegszabadságra a munkavállaló a bére 70 százalékát kapja meg, táppénz esetében ez 60 százalék. Ha kórházi táppénzt veszünk igénybe, akkor 50 százalékra számíthatunk.

Ha gyermekápolási táppénzt veszünk igénybe, akkor abban az esetben 60 százalék, ha a szülő legalább 730 nap folyamatos biztosítási idővel rendelkezik. Ha kevesebb mint 730 nap a biztosítás, vagy ha a gyermek kórházban van és a szülő ott tartózkodik, akkor 50 százalék. A gyermek 12 éves koráig lehet igénybe venni a gyermekápolási táppénzt, vagy kórházi gyermekápolás esetén. Orvosi igazolás szükséges hozzá. A gyermekápolási táppénzt 3-6 éves korú gyermekre 42 napig, 6-12 éves gyermekre 14 napig lehet igénybe venni. Ennek számítását a gyermek születésnapjához igazítják.