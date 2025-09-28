29 perce
Esküvők helyszíne volt egykor, ma a földdel már egyenlő – ilyen volt az utolsó években a Tardos Fogadó és Étterem + fotók, videó
Egykor esküvők helyszíne, népszerű és barátságos fogadó, étterem. Mára a földdel vált egyenlővé: évtizedekig pusztult ez az egykoron sokakat vonzó hely. Az egyik magyar urbexer Tardoson járt, még akkor, amikor álltak a valaha modernnek számító épület falai – legalább részben.
– Ez a szálloda nem csupán egy épület volt, hanem találkozási pont, emlékek őrzője, és sokak számára a vendégszeretet szimbóluma. Elegáns homlokzata, tágas termei és barátságos légköre évtizedeken át szolgálta a helyieket és az idelátogatókat egyaránt – mutatta be a képekhez írt leírás az egykori Tardos Hotel és Fogadó romjairól készült fotósorozatot az urbexer. A tardosi fogadó a környékbeliek számára még mindig olyasmi, amihez mindenkinek van egy emléke: munkatársunk gyermekkorában erre járt a nagyszüleihez, s édesanyjától gyakran hallhatta, mennyire "menő" hely volt ez annak idején. Talán még az itt elköltött vacsorákról is meséltek neki.
A Hotel Tardos falai között esküvők, konferenciák, családi vacsorák és baráti beszélgetések zajlottak – mindaz, ami egy közösség életének szerves része. Bár ma már csak emlékeinkben él, a hely szelleme továbbra is velünk van, és a régi fotók segítségével újra átélhetjük a múlt pillanatait.
Bár a fogadó fénykorából alig találtunk fotókat, egyen azért mégis sejtetni tudjuk, milyen is lehetett ez akkor, amikor még fénykorát élte:
A szájhagyomány azt mondja, igen jó konyhája volt és az itt dolgozók is híresek voltak vendégszeretetükről. Nem csak a környékről, hanem messzebbről is érkeztek e fák és hegyek ölelte mesebeli helyre: a levegő tiszta volt, a környezet páratlan, a hangulat pedig igen különleges.
A Tardosi Fogadó évtizedeken át tartó hanyatlása
Bár mára már a földdel egyenlő az összes épület, az egyik magyar urbexer a teljes lebontása előtt járt még a helyszínen. Fotóin jól látszik a pusztulás, de mint egy letűnt kor egyedi mementója, még évtizedekig állta a megtépázott épületegyüttes az időjárás sokszor kegyetlen csapásait.
Az elmúlt években többször is foglalkoztunk már a tardosi fogadóval. Egyik írásunkban kollégánk a történetét elevenítette fel, többek között azt, hogy az akkori Népújságnak 1972. november 2-án például arról kellett tudósítania, hogy leégett a Tardosi Fogadó. A cikk szerint "Szomorú látvány fogadja az autósokat, amikor elhaladnak a hajdan oly vonzó tardosi fogadó mellett. A tűz szerdára virradóan keletkezett és az épületkomplexum nagy része a lángok martaléka lett. Horváth Jenő, a Bélapátfalvi Cementgyár műszaki igazgatója éjfél után háromnegyed egy tájban hajtott arra személygépkocsijával, amikor észrevette, hogy lángnyelvek csapnak ki a fogadó úgynevezett gulyáscsárdájának tetejéből. Felébresztette a fogadó nem messze lakó vezetőit és azonnal telefonáltak be Egerbe..., illetve csak szerettek volna, mert a telefon már hosszú hónapok óta rossz. Még az a szerencse, hogy a néhány száz méterre arrébb lévő bitumentelep éjjeliőre észrevette a tüzet, és ő riasztotta a tűzoltókat."
Volt egyszer egy Tardos fogadóFotók: Urbex Hungary - Elhagyatott helyek nyomában
Aki pedig a videós bejárást kedveli, azokra is gondolt az Urbex Hungary - Magyarország elhagyatottan csapata:
