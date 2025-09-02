1 órája
Égi csodát láthatunk vasárnap éjjel és felhők sem fogják zavarni
Keressünk egy magasabb helyet és nézzük a látóhatárt vasárnap este tévézés, vagy mobilozás helyett. Teljes holdfogyatkozásban gyönyörködhetünk sötétedés után.
Teljes holdfogyatkozás lesz megfigyelhető vasárnap este Magyarországról. Az égi jelenség nem túl ritka, most viszont különlegességét az adja majd, hogy égi kísérőnk már fogyó állapotban bukkan föl a horizont alól. Murányi Lajos gyöngyöstarjáni amatőr csillagász szerint érdemes lesz rászánni az időt és végignézni az egész jelenséget (ez több órás folyamat), hiszen különleges színekben pompázhat majd a Hold, amikor takarja a Föld árnyéka. Az észleléshez pedig nincs is szükség távcsőre, csupán egy magasabb helyre, ahonnan látszik a horizont, és már szabad szemmel is élvezhető lesz a jelenség. Egy binokulárral pedig még közelebb hozhatjuk szemünkhöz az égitestet és nézhetjük, ahogyan az árnyék végigvonul a felszínén. Nem kifejezetten bemutatós esemény, inkább egyedül érdemes szemlélni. Szerencsére vasárnap derült lesz az égbolt.
- A perseidák idején megfigyelhető volt a Szaturnusz és a Hold együttállása. Akkor a Hold nagyon fényes volt, most viszont a holdfogyatkozás idején, este 8-9 óra körül még jobban lesz látható Naprendszerünk második legnagyobb bolygója a Holdtól keletre, lefelé. Távcsővel azt is láthatjuk, hogy a gyűrűi éppen függőlegesen állnak, mintha egy tűvel átszúrnák a bolygót – mondta Murányi Lajos.
Kitért arra, hogy „vérhold” lesz, a hangzatos kifejezés és a cím azonban egyáltalán nem csillagászati szakkifejezés. A horizont közelében a légköri viszonyok miatt mindig barnás, vöröses kísérőnk, nem lesz ez másként most sem. Amikor egyre magasabbra emelkedik, annál inkább sárgásabb, fehéresebb az égitestről hozzánk eljutó fény. És úgy lesz kisebb is a Hold látszólagos mérete, hiszen a horizontnál a légköri vibráció miatt nagyobbnak is tűnik.
Hozzátette, a holdfogyatkozások alkalmával van, amikor a Föld árnyékának széle, a penumbra takarja el a Hold felszínét, olyankor világosabb marad az égitest. A mostani alkalommal azonban a Hold teljes egészében az árnyékon, az umbrán vonul keresztül, azaz teljesen elsötétül. Magyarországról legutóbb 2023-ban volt látható teljes holdfogyatkozás, és a következő években is rendszeresen láthatunk majd..
A teljes holdfogyatkozás időpontjai:
19:28 - A Hold belép a Föld árnyékába
20:32 - A teljes fogyatkozás kezdete
21:55 - A Hold kilép a Föld árnyékából
Európában 2034-ig a következő időpontokban lesz megfigyelhető holdfogyatkozás:
- 2026. augusztus 28. részleges
- 2027. február 20 penumbrális
- 2028. január 12. részleges
- 2028. december 31. teljes
- 2029. június 26. teljes
- 2029. december 20. teljes
- 2030 június 15. részleges
- 2030 december 9. penumbrális
- 2031. május 7. penumbrális
- 2033. április 14. teljes
- 2034. április 3. penumbrális
- 2034. szeptember 28. részleges
