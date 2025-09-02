Égi csodát láthatunk vasárnap éjjel és felhők sem fogják zavarni

Teljes holdfogyatkozás lesz megfigyelhető vasárnap este Magyarországról. Az égi jelenség nem túl ritka, most viszont különlegességét az adja majd, hogy égi kísérőnk már fogyó állapotban bukkan föl a horizont alól. Murányi Lajos gyöngyöstarjáni amatőr csillagász szerint érdemes lesz rászánni az időt és végignézni az egész jelenséget (ez több órás folyamat), hiszen különleges színekben pompázhat majd a Hold, amikor takarja a Föld árnyéka. Az észleléshez pedig nincs is szükség távcsőre, csupán egy magasabb helyre, ahonnan látszik a horizont, és már szabad szemmel is élvezhető lesz a jelenség. Egy binokulárral pedig még közelebb hozhatjuk szemünkhöz az égitestet és nézhetjük, ahogyan az árnyék végigvonul a felszínén. Nem kifejezetten bemutatós esemény, inkább egyedül érdemes szemlélni. Szerencsére vasárnap derült lesz az égbolt.

A teljes holdfogyatkozás fázisai

Forrás: wikiwand.com

- A perseidák idején megfigyelhető volt a Szaturnusz és a Hold együttállása. Akkor a Hold nagyon fényes volt, most viszont a holdfogyatkozás idején, este 8-9 óra körül még jobban lesz látható Naprendszerünk második legnagyobb bolygója a Holdtól keletre, lefelé. Távcsővel azt is láthatjuk, hogy a gyűrűi éppen függőlegesen állnak, mintha egy tűvel átszúrnák a bolygót – mondta Murányi Lajos.

Kitért arra, hogy „vérhold” lesz, a hangzatos kifejezés és a cím azonban egyáltalán nem csillagászati szakkifejezés. A horizont közelében a légköri viszonyok miatt mindig barnás, vöröses kísérőnk, nem lesz ez másként most sem. Amikor egyre magasabbra emelkedik, annál inkább sárgásabb, fehéresebb az égitestről hozzánk eljutó fény. És úgy lesz kisebb is a Hold látszólagos mérete, hiszen a horizontnál a légköri vibráció miatt nagyobbnak is tűnik.

