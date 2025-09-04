Különleges vasárnap vár a csillagászat kedvelőire a Bükkben is - összeszedtük amit a holdfogyatkozásról tudni érdemes

Vasárnap teljes holdfogyatkozást láthatunk a kora esti órákban, naplemente után. Holdfogyatkozás mindig teliholdkor van, de akkor miért nincs minden hónapban? Erről is beszélt a heolnak Kellei István, a Bükki Csillagda csillagász munkatársa. Vasárnap egyébként az intézmény éjszakai programjában szerepel a holdfogyatkozás megtekintése, ám arra már minden jegy elkelt.

Teljes holdfogyatkozás felvétele 2015-ből

Fotó: Szendrői Gábor / Forrás: csillagaszat.hu

- A holdfogyatkozás meglehetősen gyakori esemény, ellentétben a napfogyatkozással. A mostani teljes holdfogyatkozás alkalmával a Hold 1 óra 22 perc 41 másodpercet tölt majd el a Föld árnyékában. 19:30-kor lép be oda és 20:52-kor kezdi elhagyni, majd 21:55-kor kerül ki teljesen a zónából. A fogyatkozás kezdetét nem látjuk majd, hiszen akkor még a látóhatár alatt lesz az égitest – mondta Kellei István.

Miért tart tovább a holdfogyatkozás?

Hogy a holdfogyatkozás sokkal tovább tart, mint a Napfogyatkozás, arra az a magyarázat, hogy a Föld és a Hold mérete jelentősen eltér egymástól. Míg a Nap és a Hold látszólagos mérete azonos, ezért is vannak teljes napfogyatkozások, és éppen ezért is tartanak rövid ideig, addig a Föld jóval nagyobb árnyékot vet, amelyben ezáltal hosszabb időt tölthet el a szomszédos égitest.

- Holdfogyatkozás évente, kétévente látható Magyarországról, vagy akár gyakrabban is, ezek lehetnek részleges, vagy teljes holdfogyatkozások is. Az égi jelenség mindig akkor történik meg, amikor telihold van. De miért nincs akkor 28 naponta holdfogyatkozás és hasonlóan sűrűn napfogyatkozás? A Napnak, a Földnek és a Holdnak egyvonalban kell lenniük a holdfogyatkozás és a napfogyatkozás létrejöttéhez. Azonban a Hold pályájának síkja öt fokkal eltér a Föld Nap körüli pályájának síkjához képest, így sokszor vagy fölötte, vagy alatta elkerüli bolygónk árnyékát. Az említett égi jelenségek így csak akkor következhetnek be, ha a holdunk pályája keresztezi ezt a síkot – magyarázta a csillagász.