3 órája
Nem a luxuskoporsó az igazán rendkívüli: terjed Hevesben, hogy két hozzátartozót temetnek egyszerre
Az elmúlt három évben a koporsók ára 70 százalékkal ugrott meg, a legolcsóbb urnás temetés már 250 ezer forint fölött kezdődik. A temetkezési költségek emelkedés miatt egyre többen az otthonukban tárolják elhunyt szerettük hamvait.
Heves vármegyében is egyre kúsznak felfelé a temetkezési költségek, a hozzátartozóknak gyakran nem kis fejtörést okozva annak kigazdálkodásában. Az egri Mediátor Temetkezés részéről Haagh Ferencet a 2022-es interjúnk után újra megkérdeztük, hol tartanak idén az elhunyt végső nyugalomra helyezésének költségei.
Haagh Ferenc elmondta portálunknak, hogy az elmúlt három évben mintegy 20 százalékos áremelkedés volt tapasztalható a temetkezési szolgáltatások terén.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
– A koporsós, illetve az urnás temetések aránya tovább tolódott az utóbbi felé, a koporsós temetés már nagyon ritka, mert sokkal drágább. A hamvasztás Egerben azért is különösen gyakori, mert a vármegyeszékhely temetői telítettek, alig van hely bennük, a koporsós temetésnek nem is nagyon tudnának az emberek új sírhelyet vásárolni. Azonban az urnás temetések ára is tovább emelkedett 2022 óta. Három éve egy hamvasztásos temetés 180 ezer forintnál kezdődött. Ma a legolcsóbb lehetőség 250-280 ezernél kezdődik, és a legdrágábbb kiegészítőkkel 400 ezer forintig is felmehet az ár. Három éve 10 ezertől 80 ezer forintig terjedt a kínált urnák ára, ma már 15-16 ezer a legolcsóbb, ami kerámia természetesen. De már ebből is van több százezer forintos, mert már bejöttek a porcelánból készült, illetve a különleges üvegurnák. A Hollóházán készült urnák akár 300 ezerbe is kerülhetnek. Három éve ennyiért magasabb árkategóriájú koporsót lehetett kapni – részletezte Haagh Ferenc.
A temetkezési költségek a pandémia kezdetétől ugrásszerűen emelkedtek
A koporsós temetéseknél még durvább az árszint emelkedése, tette hozzá.
– A koporsós temetés ára 2022-ben 280 ezer forintról indult, de ez az olcsó fajtájú koporsóval értendő, ami akkor 90 ezer forint körül mozgott, de volt, aki rászánt 300 ezer forintot is. A koporsós temetés legolcsóbb fajtája most már 400 ezer forinttól indul. Ma is vannak természetesen olcsóbb koporsók, azok 140-150 ezerbe kerülnek, azaz jó 70 százalékos árrobbanásról beszélhetünk. A tendencia már a Covid-járvány óta, majd az orosz-ukrán háború kitörése miatt érezhető, hiszen nehezebb beszerezni a szükséges fát. A top kategória az egyedi igény szerinti, hófehér koporsóknál akár 1-1,5 millió forintba is kerül. Biztosan van rá vevő, ha a kínálatban szerepel, de nálunk ilyen drága még nem kelt el. Viszont 700-800 ezer forintos koporsót már én is adtam el. Vannak azért még drága végső búcsúk is, mert akad, akit nem érdekel a pénzt, mindent meg szeretne tenni az elhunytért. Az változó, ki mennyit hajlandók áldozni a végtisztesség megadására. Mi az ország szinte minden részén temetünk, azt látom, hogy a koporsós örök nyugalomra helyezés már inkább csak vidéken jellemző, idős, vallásos emberek körében. Ez mintegy 10 százaléka a temetéseknek – sorolta Haagh Ferenc.
Terjedő szokás: két hozzátartozó temetése egy szertartással
Hatalmasat ugrott azok száma, akik az elhunyt szerettük hamvait tartalmazó urnát otthon tárolják, folytatta a temetkezési szakember. A három évvel ezelőttihez képest, tapasztalatai szerint, mintegy 40 százalékkal többen tesznek így, fűzte hozzá Haagh Ferenc. Mint mondta, terjed ugyanakkor az a szokás, hogy az elhunytat később, egy másik szerettükkel együtt temettetik el – például ha elhunyt egy édesapa, később, ha eljött az ideje, együtt fogják örök nyugalomra helyezni az édesanyával. Általában a fiatalokra jellemző ez a megoldás, próbálnak így is faragni a költségeken, tette hozzá a szakember.
Egyre drágább az elhunyttól búcsút venni, koporsóval határ a csillagos ég
A sírhelyek árai között hét-nyolcszoros különbség is lehet
– Egyre több azok száma is, akik maguk temetik el elhunyt szerettüket – emelte ki Haagh Ferenc. – Próbálják a legtöbb költséget kikerülni az emberek, de fontos tudni, hogy a saját magunk végezte temetés sem ingyenes megoldás. A hamvasztást ki kell fizetniük, illetve kell venni egy urnát. Ha sírhelyük nincs, ahová temessenek, az újabb kiadás. E tekintetben óriási a különbség Eger és a vármegyei vidék között. Az egri Kisasszony temetőben mintegy 70 ezer forint egy új sír ára. Vidéken a helyet általában csak meg kell váltani. Ez sokkal olcsóbb megoldás, a különbség a temetők között 10 ezertől 80 ezer forintig terjedhet. Függ az ár attól is, hogy a temető egyházi vagy állami, önkormányzati kezelésű-e. Az egri Grőber temető például nem az egyházhoz tartozik, ott az urnafalakban a helyet még mindig 3-11 ezer forintért lehetett megvásárolni, de az már betelt. A szintén egri Lajosvárosi temető is a városhoz tartozik, ott az urnahely ára 11-12 ezer forint. Viszont az egyházhoz tartozókban ez az összeg 80 ezer forint. Összességében elmondható, hogy vidéken negyedannyiba kerül a sír-, illetve az urnafali hely, mint Egerben – összegezte Haagh Ferenc.
Akad gyártó, akinél 2025-ben a koporsó ára csak idén háromszor emelkedett
Gyöngyösön is a drágulás a jellemző a temetkezés áraiban, az elmúlt három évben mintegy 15 százalékos költségnövekedés tapasztalható, közölte portálunkkal Bakondi Endréné, a gyöngyösi Amon Temetkezési Kft. ügyvezető-helyettese.
– Egyre kevesebb pénzt tudnak az emberek a temetésre szánni. Rengeteg olyan hozzátartozó van, aki ehelyett hazaviszi a hozzátartozója hamvait. Már évek óta eltolódott az igény a koporsós temetésről az urnásra. Van olyan koporsógyártó, aki ebben az évben már harmadszor emelt árat. A temetések mintegy 70-75 százaléka már urnás temetés, a többi koporsós – foglalta össze Bakondi Endréné.
Temetetlen urnák: akadt szívtelen rokon, aki a temetkezési cégnél hagyta a hamvakat megyénkben is
Ilyet ritkán lép meg étterem Hevesben, mindenkire vonatkozik az 50 százalékos akció
Instant lebukás Hevesben: a földig hajolt, majd arcpirító dolgot csinált, mindent vett a kamera!
Újabb drámai részletek: így küzdöttek a 13 éves kislány életéért a hevesi iskolában - videóval