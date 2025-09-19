Nem a luxuskoporsó az igazán rendkívüli: terjed Hevesben, hogy két hozzátartozót temetnek egyszerre

Heves vármegyében is egyre kúsznak felfelé a temetkezési költségek, a hozzátartozóknak gyakran nem kis fejtörést okozva annak kigazdálkodásában. Az egri Mediátor Temetkezés részéről Haagh Ferencet a 2022-es interjúnk után újra megkérdeztük, hol tartanak idén az elhunyt végső nyugalomra helyezésének költségei.

A temetkezési költségek emelkedése az urnákat is drágábbá tette

Forrás: Berán Dániel / Heol.hu

Haagh Ferenc elmondta portálunknak, hogy az elmúlt három évben mintegy 20 százalékos áremelkedés volt tapasztalható a temetkezési szolgáltatások terén.

– A koporsós, illetve az urnás temetések aránya tovább tolódott az utóbbi felé, a koporsós temetés már nagyon ritka, mert sokkal drágább. A hamvasztás Egerben azért is különösen gyakori, mert a vármegyeszékhely temetői telítettek, alig van hely bennük, a koporsós temetésnek nem is nagyon tudnának az emberek új sírhelyet vásárolni. Azonban az urnás temetések ára is tovább emelkedett 2022 óta. Három éve egy hamvasztásos temetés 180 ezer forintnál kezdődött. Ma a legolcsóbb lehetőség 250-280 ezernél kezdődik, és a legdrágábbb kiegészítőkkel 400 ezer forintig is felmehet az ár. Három éve 10 ezertől 80 ezer forintig terjedt a kínált urnák ára, ma már 15-16 ezer a legolcsóbb, ami kerámia természetesen. De már ebből is van több százezer forintos, mert már bejöttek a porcelánból készült, illetve a különleges üvegurnák. A Hollóházán készült urnák akár 300 ezerbe is kerülhetnek. Három éve ennyiért magasabb árkategóriájú koporsót lehetett kapni – részletezte Haagh Ferenc.

A temetkezési költségek a pandémia kezdetétől ugrásszerűen emelkedtek

A koporsós temetéseknél még durvább az árszint emelkedése, tette hozzá.

– A koporsós temetés ára 2022-ben 280 ezer forintról indult, de ez az olcsó fajtájú koporsóval értendő, ami akkor 90 ezer forint körül mozgott, de volt, aki rászánt 300 ezer forintot is. A koporsós temetés legolcsóbb fajtája most már 400 ezer forinttól indul. Ma is vannak természetesen olcsóbb koporsók, azok 140-150 ezerbe kerülnek, azaz jó 70 százalékos árrobbanásról beszélhetünk. A tendencia már a Covid-járvány óta, majd az orosz-ukrán háború kitörése miatt érezhető, hiszen nehezebb beszerezni a szükséges fát. A top kategória az egyedi igény szerinti, hófehér koporsóknál akár 1-1,5 millió forintba is kerül. Biztosan van rá vevő, ha a kínálatban szerepel, de nálunk ilyen drága még nem kelt el. Viszont 700-800 ezer forintos koporsót már én is adtam el. Vannak azért még drága végső búcsúk is, mert akad, akit nem érdekel a pénzt, mindent meg szeretne tenni az elhunytért. Az változó, ki mennyit hajlandók áldozni a végtisztesség megadására. Mi az ország szinte minden részén temetünk, azt látom, hogy a koporsós örök nyugalomra helyezés már inkább csak vidéken jellemző, idős, vallásos emberek körében. Ez mintegy 10 százaléka a temetéseknek – sorolta Haagh Ferenc.