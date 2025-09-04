szeptember 4., csütörtök

Öt templom újul meg Dél-Hevesben 2025-ben: hit és közösség megőrzése a cél

A térség templomai Szűcsi, Ludas, Nagyút, Hevesvezekény és Hort településeken várnak megújulásra, a munkálatok pedig jövőre Zagyvaszántó és Heréd templomaival folytatódnak.

Heol.hu

A dél-Hevesi térség öt temploma újul meg 2025-ben, hogy méltó környezetben őrizhessük hitünket, hagyományainkat és közösségeink szellemét – tudatta Szabó Zsolt, országgyűlési képviselő.

– 2025-ben megújul a szűcsi, ludasi, a nagyúti, a hevesvezekényi és a horti templom. A munkálatok nem állnak meg: jövőre újabb két helyszínen folytatódik a program, Zagyvaszántó és Heréd templomai is megújulnak 2026-ban – tette hozzá.

Szabó Zsolt országgyűlési képviselő szerint a program nem csupán a falvak épített örökségéről szól, hanem hitünk megerősítéséről, közösségeink megtartásáról és értékeink továbbadásáról a jövő generációi számára.

 

 

