Helyi közélet

2 órája

Ezért kellett volna továbbmenni…a kamera előtt lopott, most az egész ország látja!

Címkék#legolvasottabb cikkek#lopás#TOP 10

Egy hevesi térfigyelő kamera rögzítette azt a pillanatot, amikor egy férfi úgy döntött, nem hagyja ott a talált pénztárcát – a felvétel villámgyorsan terjedt a neten. Az elmúlt héten ez volt az egyik legnagyobb port kavaró hír, de sok más helyi esemény is komoly érdeklődést váltott ki.

Heol.hu

Egy szokatlan jelenetet rögzített egy térfigyelő kamera Hevesben: egy férfi sétálás közben vett észre egy földön heverő tárcát. A pénztárcát ellopta, amely rengeteg készpénzt tartalmazott, mindezt pedig kamera rögzítette – a felvétel gyorsan bejárta a közösségi médiát. Nem véletlen, hogy ez lett a hét egyik legtöbbet olvasott híre. Emellett azonban számos más téma iránt is nagy volt az érdeklődés: balesetek, helyi tragédiák, üzletekkel kapcsolatos visszajelzések. Az alábbiakban összegyűjtöttük a 10 legolvasottabb cikket az elmúlt hétről.

C94A3994
Fotó: Huszár Márk

Instant lebukás Hevesben: a földig hajolt, majd arcpirító dolgot csinált, mindent vett a kamera!

Mentőhelikopter érkezett Hevesre egy 13 éves kislányért

Megérkezett a hivatalos válasz a hevesi iskolában összeesett kislányról, sajnos az életéért küzdöttek

Akciót hirdetett az Aldi, de nincs mire – a vásárlók átverve érzik magukat Egerben

Gyöngyösi áruson csattant a tisztesség ostora, nem hihette, hogy ezt megússza! Be is záratták vele a boltot

Tragédia Egerben, egy ember meghalt a Braun-völgyben

Szinte a fél megyében lekapcsolják az áramot, még az orvosi rendelés is szünetel!

Brutális baleset az M3-ason, exkluzív videó a helyszínről

A sírig őrizte titkát Titsner és Johan, 225 éve nincs magyarázat az egri pince rejtélyére – videóval

Füstbe borult a hatvani Lidl – ideiglenesen zárva az áruház

 

