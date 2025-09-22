Ezért kellett volna továbbmenni…a kamera előtt lopott, most az egész ország látja!

Egy szokatlan jelenetet rögzített egy térfigyelő kamera Hevesben: egy férfi sétálás közben vett észre egy földön heverő tárcát. A pénztárcát ellopta, amely rengeteg készpénzt tartalmazott, mindezt pedig kamera rögzítette – a felvétel gyorsan bejárta a közösségi médiát. Nem véletlen, hogy ez lett a hét egyik legtöbbet olvasott híre. Emellett azonban számos más téma iránt is nagy volt az érdeklődés: balesetek, helyi tragédiák, üzletekkel kapcsolatos visszajelzések. Az alábbiakban összegyűjtöttük a 10 legolvasottabb cikket az elmúlt hétről.

Fotó: Huszár Márk

Instant lebukás Hevesben: a földig hajolt, majd arcpirító dolgot csinált, mindent vett a kamera!