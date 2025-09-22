2 órája
Ezért kellett volna továbbmenni…a kamera előtt lopott, most az egész ország látja!
Egy hevesi térfigyelő kamera rögzítette azt a pillanatot, amikor egy férfi úgy döntött, nem hagyja ott a talált pénztárcát – a felvétel villámgyorsan terjedt a neten. Az elmúlt héten ez volt az egyik legnagyobb port kavaró hír, de sok más helyi esemény is komoly érdeklődést váltott ki.
Egy szokatlan jelenetet rögzített egy térfigyelő kamera Hevesben: egy férfi sétálás közben vett észre egy földön heverő tárcát. A pénztárcát ellopta, amely rengeteg készpénzt tartalmazott, mindezt pedig kamera rögzítette – a felvétel gyorsan bejárta a közösségi médiát. Nem véletlen, hogy ez lett a hét egyik legtöbbet olvasott híre. Emellett azonban számos más téma iránt is nagy volt az érdeklődés: balesetek, helyi tragédiák, üzletekkel kapcsolatos visszajelzések. Az alábbiakban összegyűjtöttük a 10 legolvasottabb cikket az elmúlt hétről.
Instant lebukás Hevesben: a földig hajolt, majd arcpirító dolgot csinált, mindent vett a kamera!
Mentőhelikopter érkezett Hevesre egy 13 éves kislányért
Megérkezett a hivatalos válasz a hevesi iskolában összeesett kislányról, sajnos az életéért küzdöttek
Akciót hirdetett az Aldi, de nincs mire – a vásárlók átverve érzik magukat Egerben
Gyöngyösi áruson csattant a tisztesség ostora, nem hihette, hogy ezt megússza! Be is záratták vele a boltot
Rendőrök vitték el a gyöngyösi boltost, nagyon durva, ami most kiderült róla - videó
Tragédia Egerben, egy ember meghalt a Braun-völgyben
Szinte a fél megyében lekapcsolják az áramot, még az orvosi rendelés is szünetel!
Brutális baleset az M3-ason, exkluzív videó a helyszínről
A sírig őrizte titkát Titsner és Johan, 225 éve nincs magyarázat az egri pince rejtélyére – videóval
Füstbe borult a hatvani Lidl – ideiglenesen zárva az áruház
Ha itt van házad, aranybányán ülsz: ezek Heves vármegye legdrágább utcái
Szörnyűséget találtak az egri iskolánál! Ilyen látványra egy szülő sincs felkészülve – fotóval