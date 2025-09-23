Égető érzés a szájban? Ha ezt az édességet vetted azonnal dobd ki!

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint termékvisszahívásra került sor egy Hollandiában előállított nyalóka esetében. Az intézkedés hátterében az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (RASFF) keresztül beérkezett bejelentés áll, amely alapján hatósági ellenőrzés során érzékszervi eltéréseket tapasztaltak a terméknél - írja a Kereskedelem és Fogyasztóvédelem Facebook-oldalán.

Termékvisszahívás - ezt a nyalókát kerüld el

Forrás: Kereskedelem és Fogyasztóvédelem Facebook-oldal

A kifogásolt nyalóka fogyasztása során avas íz, valamint enyhe égető érzés jelentkezhet a nyelven és a szájban. A termékből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett.

A bejelentést követően a hatóság haladéktalanul felvette a kapcsolatot az érintett magyar vállalkozással (BAU-TRANS 2000 Kft.). A cég együttműködve a hatósággal, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, és gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról.

A vállalkozás által megtett lépéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát – azok megsemmisítését vagy elszállítását – a hatóság folyamatosan nyomon követi.

A termékvisszahívásban érintett nyalóka adatai:

Termék megnevezése: Summer Pops Strawberry Flavour

2. Márka: Becky’s

3. Kiszerelés: 80 g

4. Tételszám: LIP0524B

5. MMI: 07/05/2026

6. Gyártó: Becky’s B.v. (Hollandia)

Termékvisszahívás oka: érzékszervi eltérés

