Termékvisszahívás

1 órája

Veszélyes jeges finomság került a boltokba – azonnali visszahívás indult

Az NKFH fontos közleményt osztott meg a honlapján. A termékvisszahívás egy bizonyos jégkását érint.

A termékvisszahívás a Toxic Waste márkájú ízesített jégkására vonatkozik, amelyben magas glicerin tartalmat mutattak ki. A termék elfogyasztása egészségügyi kockázatot jelent az arra érzékeny fogyasztók számára - olvasható a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság oldalán. 

Forrás:  NKFH

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással, a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomon követi - írják. 

Az érintett termék adatai az alábbiak:

  • A termék megnevezése: Toxic Waste Sour Slushy 250 ml (Kék málna / Citrom & Lime / Alma)
  • Márka: Toxic Waste
  • EAN-kódok: 5060193938806/5060193938783/5060193938769
  • Termékvisszahívás oka: magas glicerin tartalom

A glicerin (E 422) egy széles körben használt adalékanyag élelmiszerekben, jelen esetben a RASFF bejelentés szerint a termék glicerin tartalma meghaladja a BfR (Német Szövetségi Kockázatértékelési Intézet) által biztonságosnak tekintett határértéket, így az egészségügyi kockázat az arra érzékeny fogyasztóknál (gyermekeknél és legfeljebb 65 kg testtömegű felnőtteknél) nem zárható ki - fogalmaznak.

Amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el! - kérik.

Egy másik termékvisszahívás is történt a napokban, ugyanis a magyar hatóságok nehézfém-szennyezést találtak több bögrében is. A termékek sajnos Magyarországra is eljutottak.

 

 

