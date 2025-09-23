2 órája
Rovardarabokat találtak ebben az édességben, el ne fogyaszd!
A Real Nature Kft. figyelmezteti a vásárlókat, hogy két népszerű csokoládés termékében rovarszennyeződést találtak. A cég azonnali termékvisszahívás mellett döntött, és a kifogásolt tételeket már kivonta a forgalomból.
Termékvisszahívást kezdeményezett a Real Nature Kft. Arra kérik a vásárlókat, hogy fokozott óvatossággal járjanak el, mivel két népszerű csokoládés termékben rovarszennyeződést, molylepkét találtak. A cég azonnali hatállyal megkezdte a kifogásolt tételek forgalomból való kivonását és a vásárlóknál lévő áruk visszahívását. Minderről a Kereskedelem és Fogyasztóvédelem nevű Facebook-csoport tett közzé bejegyzést.
Termékvisszahívás molylepke miatt
Mint fogalmaznak, a Real Nature Kft. fogyasztói visszahívást rendelt el két, népszerű édességére vonatkozóan:
- Real Nature étcsokoládés meggy 75 g
- Real Nature étcsokoládés mandula 75 g
A termékvisszahívás oka, hogy a termékben rovarmaradvány (molylepke) előfordulásának gyanúja merült fel. A vállalat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve azonnal megtette a szükséges lépéseket: a kifogásolt tételeket kivonta a forgalomból, és megkezdte a fogyasztóknál lévő termékek visszahívását is.
A hatóság a folyamat teljes körű ellenőrzését végzi, beleértve a visszagyűjtött áruk megsemmisítését vagy elszállítását. A Real Nature Kft. arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett termékeket ne fogyasszák el, és vigyék vissza a vásárlás helyére, ahol a vételárat visszatérítik.
