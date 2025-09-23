Rovardarabokat találtak ebben az édességben, el ne fogyaszd!

Termékvisszahívást kezdeményezett a Real Nature Kft. Arra kérik a vásárlókat, hogy fokozott óvatossággal járjanak el, mivel két népszerű csokoládés termékben rovarszennyeződést, molylepkét találtak. A cég azonnali hatállyal megkezdte a kifogásolt tételek forgalomból való kivonását és a vásárlóknál lévő áruk visszahívását. Minderről a Kereskedelem és Fogyasztóvédelem nevű Facebook-csoport tett közzé bejegyzést.

Termékvisszahívást kezdeményezett a Real Nature Kft. rovarszennyezés miatt

Forrás: Shutterstock

Termékvisszahívás molylepke miatt

Mint fogalmaznak, a Real Nature Kft. fogyasztói visszahívást rendelt el két, népszerű édességére vonatkozóan:

Real Nature étcsokoládés meggy 75 g

Real Nature étcsokoládés mandula 75 g

A termékvisszahívás oka, hogy a termékben rovarmaradvány (molylepke) előfordulásának gyanúja merült fel. A vállalat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve azonnal megtette a szükséges lépéseket: a kifogásolt tételeket kivonta a forgalomból, és megkezdte a fogyasztóknál lévő termékek visszahívását is.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A hatóság a folyamat teljes körű ellenőrzését végzi, beleértve a visszagyűjtött áruk megsemmisítését vagy elszállítását. A Real Nature Kft. arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett termékeket ne fogyasszák el, és vigyék vissza a vásárlás helyére, ahol a vételárat visszatérítik.

Nemrég rákkeltő anyagot tartalmazó szezámmagot hívtak vissza.