Termékvisszahívás

Rovardarabokat találtak ebben az édességben, el ne fogyaszd!

A Real Nature Kft. figyelmezteti a vásárlókat, hogy két népszerű csokoládés termékében rovarszennyeződést találtak. A cég azonnali termékvisszahívás mellett döntött, és a kifogásolt tételeket már kivonta a forgalomból.

Termékvisszahívást kezdeményezett a Real Nature Kft. Arra kérik a vásárlókat, hogy fokozott óvatossággal járjanak el, mivel két népszerű csokoládés termékben rovarszennyeződést, molylepkét találtak. A cég azonnali hatállyal megkezdte a kifogásolt tételek forgalomból való kivonását és a vásárlóknál lévő áruk visszahívását. Minderről a Kereskedelem és Fogyasztóvédelem nevű Facebook-csoport tett közzé bejegyzést.

Termékvisszahívást kezdeményezett a Real Nature Kft. rovarszennyezés miatt
Termékvisszahívás molylepke miatt

Mint fogalmaznak, a Real Nature Kft. fogyasztói visszahívást rendelt el két, népszerű édességére vonatkozóan:

  • Real Nature étcsokoládés meggy 75 g
  • Real Nature étcsokoládés mandula 75 g

A termékvisszahívás oka, hogy a termékben rovarmaradvány (molylepke) előfordulásának gyanúja merült fel. A vállalat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve azonnal megtette a szükséges lépéseket: a kifogásolt tételeket kivonta a forgalomból, és megkezdte a fogyasztóknál lévő termékek visszahívását is.

A hatóság a folyamat teljes körű ellenőrzését végzi, beleértve a visszagyűjtött áruk megsemmisítését vagy elszállítását. A Real Nature Kft. arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett termékeket ne fogyasszák el, és vigyék vissza a vásárlás helyére, ahol a vételárat visszatérítik.

Nemrég rákkeltő anyagot tartalmazó szezámmagot hívtak vissza.

 

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
