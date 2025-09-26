szeptember 26., péntek

Termékvisszahívás

1 órája

Ne igyál belőle! Veszélyes bögréket hívtak vissza Magyarországon

Címkék#nehézfém#zománc bögre#élelmiszer#Európai Unió

Népszerű ajándéktárgyak kerültek le a polcokról: az EU riasztása nyomán a magyar hatóságok nehézfém-szennyezést találtak több bögrében is. A termékek sajnos Magyarországra is eljutottak.

Heol.hu

Az Európai Unió riasztása nyomán a magyar hatóságok veszélyesnek minősítettek több, népszerű mintákkal ellátott bögrét, amelyekből egészségre ártalmas nehézfémek oldódtak ki. Az érintett BTDM Kft. a hatósággal együttműködve azonnal megkezdte a termékek visszahívását, a fogyasztókat pedig arra kérik, hogy ne használják a kifogásolt darabokat.

Termékvisszahívás: bögréket hívott vissza az NKFH.
Termékvisszahívás: bögréket hívott vissza az NKFH. Forrás: nkfh.hu

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során nehézfémek kioldódását mutatták ki különböző bögrékből. A termékből egy angol forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett – írta hivatalos oldalán az NKFH.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (BTDM Kft.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a magyar hatóságok nyomon követik.

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

• MTV zománc bögre és kulcstartó (MTV714088)

• SpongeBob zománc bögre és kulcstartó (SB714279)

• South Park zománc bögre és kulcstartó (SP714798)

• Tini Nindzsa Teknőcök zománc bögre és kulcstartó (TT713845)

A nehézfémek természetes módon is jelen lehetnek a talajban és a vízben, de ipari tevékenység során is bekerülhetnek a talajba, valamint az élelmiszerekbe. Egyes nehézfémek a szervezetben felhalmozódva hosszú távon károsíthatják az idegrendszert, a vesét és más szerveket, valamint növelhetik a rák kockázatát.

Arra kérik a fogyasztókat, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásároltak és a termék még a birtokukban van, azt ne használják.

Egy másik termékvisszahívás is történt a napokban, ugyanis egy édesség enyhe égető érzést okozott a nyelven és a szájban. A problémás édességből Magyarországra is érkezett, azonnali termékvisszahívás történt:

 

