"Magyar Péter ezt egyszerűen nem teheti meg!" – nincs szüksége Magyarországnak arra, amire 2010 előtt sem volt + videó

Mint az kiszivárgott, a Tisza Párt azonnal bevezetné a többkulcsos adórendszert, ha megnyerné a jövő évi választásokat. A Tisza-csomag része emellett a belső dokumentum szerint a jelentős adóemelés és az szja-kedvezmények „felülvizsgálata és szűkítése”. A Tisza-adó az ország teljes lakosságát érintené – mindenkinek kevesebb lenne a pénztárcájában.

A Tisza-adó senkit sem kímélne

Forrás: Metropol

Portálunk utánajárt, mit gondolnak az emberek arról, hogy a Tisza Párt egyik első intézkedése a mindenkit negatívan érintő adóemelési rendszer kialakítása lenne. Vajon hagyják, hogy átverje őket a Tisza?

A Tisza-adó sokakban kelt rossz érzést

Hegyiné Magdi néni, bár már nem aktív korú, a családja miatt nagyon is átérzi, mit jelentene, ha a Tisza Párt terve valósággá válna.

– Magyar Péter egész egyszerűen nem teheti meg azt, amit tervez. Nem veheti el a családoktól azt, ami az övék – mondta el Magdi néni.

Lehotainé Marika néninek egészen határozott véleménye van a tervezett adóemelésről és még magáról Magyar Péterről is. Mint mondja, elég volt a három kulcsos adórendszerből 2010-ig, s kifejezetten örült, mikor a Fidesz ezt eltörölte.

– Az ország sokkal jobban járt azzal, hogy egykulcsos adózást vezetett be. Nem akarhatjuk, hogy újra ilyen legyen. Magyar Péter különben sem alkalmas arra, hogy az ország miniszterelnöke legyen – adott hangot véleményének Marika.