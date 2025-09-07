szeptember 7., vasárnap

Átver a Tisza

1 órája

Az építőipari dolgozók is megsínylenék a Tisza Párt által tervezett adóemelést

Új adórendszert vezetne be a Tisza Párt, ha hatalomra kerülne. Az építőipari munkások is kevesebb pénzt vihetnének haza, ha bevezetnék a Tisza-adót.

Egy kiszivárgott dokumentum szerint a Tisza Párt jelentős változtatásokat tervez az adórendszerben. A jelenlegi 15 százalékos, egykulcsos személyi jövedelemadót háromsávos progresszív rendszer váltaná fel: 416 ezer forintig 15 százalék, 1,25 millió forintig 22 százalék, az e feletti jövedelmekre pedig 33 százalékos kulcs vonatkozna. A Tisza-adó a dolgozók mintegy kétharmadát érintené hátrányosan.

A Tisza-adó bevezetésével az építőipari dolgozók is rosszul járnának
A Tisza-adó bevezetésével az építőipari dolgozók is rosszul járnának
Forrás: Hatlaczki Balázs/MW

Mennyi pénzt venne el az építőipari dolgozóktól a Tisza-adó?

Az építőipari dolgozók is megsínylenék a Tisza-adót, ha bevezetésre kerülne. A jelenlegi bruttó 476 692 forintos átlagbérből 71 503 forint szja-t fizetnek a mostani adórendszer szerint. A Tisza Párt által tervezett adóemelés után ez már a 22 százalékos adósávba kerül, ami azt jelenti, hogy ugyanerre az összegre már 75 706 forint adót vonnak le, ami havonta 4202 forinttal több. Éves szinten ez már 50 424 forint adót jelent, ennyivel kevesebbet vinnének haza az építőipari dolgozók az új adórendszer szerint. 

A helyzet azért is figyelemre méltó, mert a Tisza Párt a korábbi Nemzet Hangja konzultáció során még azt vetette fel a lakosságnak, támogatnák-e a személyi jövedelemadó 9 százalékra mérséklését. Ehhez képest mostanra egy olyan adórendszer körvonalazódik, amely sokak számára magasabb terheket jelentene. Ebből is látszik, hogy Tisza Párt mást terez, mint amit az embereknek ígér.

Korábban utánajártunk, hogy a köztisztviselők bére hogyan alakulna a Tisza-adó bevezetése után, erről ebben a cikkünkben olvashatnak:

Az új adórendszer Heves vármegyében is éles ellenkezést váltott ki:

 

