Minden Heves vármegyei család kevesebbet vihetne haza a Tisza-adó miatt

A Tisza-adó bevezetése jelentős anyagi terhet róna a magyar családokra. Egy nemrég kiszivárgott dokumentum szerint, amennyiben a Magyar Péter vezette párt kerülne kormányra, megszüntetnék az egykulcsos személyi jövedelemadót, és többkulcsos, progresszív adórendszert vezetnének be. A számítások szerint egy mediánbéren dolgozó munkavállaló havi nettó jövedelme körülbelül 10 ezer forinttal, míg az átlagkeresettel rendelkezők 20 ezer forinttal csökkenne. A legnagyobb terhet a középosztály viselné, mivel a havi 416 ezer forint fölötti jövedelmek már magasabb adósávba kerülnének. Az évi ötmillió forint alatti keresetekre továbbra is 15 százalékos szja vonatkozna, az ötmillió és 15 millió forint közötti sávban 22 százalékot, míg a 15 millió feletti jövedelmekre 33 százalékot számolnának.

A Tisza-adó bevezetése csökkentené a családoknál maradó jövedelmet

Forrás: MW

Új adónem jöhet: itt a Tisza-adó terve

—A már ismert, súlyos adóemelés több mint 4 millió magyart érintene – de vajon mi lehet még a háttérben, amiről még a legelhivatottabb támogatók előtt is hallgat a Tisza Párt alelnöke? Ez nem más, mint egy nettó megtévesztés. A magyar emberek ezt nem fogják szó nélkül hagyni – és mi sem hagyjuk annyiban - mondta el lapunknak Horváth László, országgyűlési képviselő, kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos. Azt is hozzátette, a Tisza-adóval kapcsolatban súlyos részleteket próbáltak eltitkolni, ugyanis a háttérben titokban egy 33%-os adókulcs bevezetését tervezték – de lebuktak. Elmondása szerint mára egyértelmű: egy hatalmas átveréssel állunk szemben – a Tiszával együtt jönne a Tisza-adó is.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Ennyivel több Szja-t fizetnének a Hevesben élők a Tisza-adó bevezetésével