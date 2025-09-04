Minden munkaképes állampolgár bankszámlája megcsappanna a Tisza-adó miatt

A Tisza-adó bevezetése komoly anyagi megterhelést jelentene a magyar családoknak. Egy nemrég kiszivárgott dokumentum szerint, ha a Magyar Péter vezette párt alakítana kormányt, eltörölnék az egykulcsos személyi jövedelemadót, és többkulcsos, progresszív rendszert vezetnének be. A számítások alapján egy mediánbért kereső dolgozó havi nettója mintegy 10 ezer forinttal, míg az átlagkeresetűeké körülbelül 20 ezer forinttal csökkenne. A legnagyobb teher a középosztályt sújtaná, mivel a 416 ezer forint feletti havi jövedelmek már magasabb adósávba esnének. Az új rendszerben az évi ötmillió forint alatti kereseteket 15 százalékos szja terhelné, az 5–15 millió forint közötti jövedelmekre 22 százalékot, míg a 15 millió forint felettiekre 33 százalékot kellene fizetni.

A Tisza-adó bevezetése komolyan megterhelné a családok költségvetését

Forrás: Hatlaczki Balázs/MW

Dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő abszurdnak nevezte a Tisza-adó tervét.

– Megtévesztik az embereket azzal, hogy közvéleménykutatást végeznek, majd azok, akik Magyar Péter tanácsadói, segítői, ezzel szöges ellentétben álló adózást akarnak megvalósítani. Nem is értem a jövedelemadó emelésének célját. Az az adócsökkentés egy következetes koncepcióra épült, helye volt az adórendszerben – fogalmazott dr. Pajtók Gábor.

Elmondta, hogy az adórendszerünk a fogyasztási adóra épül, azaz, aki többet fogyaszt, az értelemszerűen többet fizet.

– A jövedelemadó a munkateljesítményen alapul, ezt megadóztatni szerintem nem korrekt. A Tisza-adót minden munkaképes állampolgár megérezné – mondta a képviselő, hozzátéve: a legrosszabb az, hogy megtévesztik az állampolgárokat.

– Hiteltelen ez a politizálás - fogalmazott.

