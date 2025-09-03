szeptember 3., szerda

Hilda névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Átver a Tisza

1 órája

A kommunikációs szakma sem ússza meg – a Tisza-adó itt is súlyos teher lenne!

Címkék#átlagkereset#Tisza#kommunikációs#Tisza-adó

A kommunikációs, információs ágazat területén dolgozol? Akkor rossz hírünk van: a Tisza-adó téged is utolérhet. Megmutatjuk, milyen terheket róhat az új adószámítás erre az ágazatra.

Heol.hu

A tervezett új adórendszer komoly bércsökkenést hozhat a kommunikációs, információs szektorban dolgozók számára. Egy kiszivárgott dokumentum alapján, ha Magyar Péterék hatalomra jutnának, megszüntetnék az egykulcsos személyi jövedelemadót, és helyette többkulcsos, progresszív rendszert vezetnének be. Ez elsősorban a családokat és a középosztályt terhelné meg, sokakban felidézve a Gyurcsány–Bajnai-időszak megszorításait. A Tisza-adó tehát nem válogat: széles körben okozhat anyagi visszaesést.

Tisza-adó, Átver a Tisza
A kommunikációs szektorban dolgozókat is terheli a Tisza-adó
Forrás: Origo.hu

A Tisza-adó alapjaiban rengetheti meg a jelenlegi rendszert

A tervezet szerint az évi 5 millió forint alatti jövedelmekre továbbra is a 15%-os személyi jövedelemadó vonatkozna. Az ennél magasabb keresetűekre azonban már emelkedő kulcsok várnának: az 5 és 15 millió forint közötti éves bevételre 22%-os, míg a 15 millió forint feletti jövedelmekre már 33%-os adókulcsot vezetnének be.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A Központi Statisztikai Hivatal 2025 első negyedévére vonatkozó adatai alapján Heves vármegyében ai információs, kommunikációs ágazatban dolgozók – közfoglalkoztatottak nélkül számolt – nettó átlagkeresete 487 627 forint, ami bruttó 733.834 forintos fizetésnek felel meg. A térségben számos kisebb és nagyobb vállalkozás működik ezen a területen, így a Tisza-adó bevezetése jelentős hátrányt jelentene sokak számára.

A 733.834 forintos bruttó átlagbér után jelenleg  110.075 forint szja-t kell fizetni. Ha azonban bevezetnék a Magyar Péterék által tervezett többkulcsos rendszert, akkor az 5–15 millió forintos jövedelem már 22%-os adóval adózna. Ez havi 22.000 ezer forinttal több szja-t jelentene, ami éves szinten több mint 266.400 ezer forint plusz elvonást róna a dolgozókra.

Különösen figyelemre méltó a helyzet annak tükrében, hogy a Tisza Párt korábban még a személyi jövedelemadó 9%-ra való csökkentésének lehetőségéről kérdezte a választókat a Nemzet Hangja konzultációban. Mostanra azonban egy olyan adórendszer körvonalazódik, amely a társadalom széles rétegei számára adóemelést jelentene.

Korábban már kiszámoltuk, hogy az oktatási szektorban dolgozókat milyen mértékben terhelné a Tisza-adó.

Megkérdeztük az egrieket is, mi a véleményük a többkulcsos adórendszerről.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu