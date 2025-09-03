A kommunikációs szakma sem ússza meg – a Tisza-adó itt is súlyos teher lenne!

A tervezett új adórendszer komoly bércsökkenést hozhat a kommunikációs, információs szektorban dolgozók számára. Egy kiszivárgott dokumentum alapján, ha Magyar Péterék hatalomra jutnának, megszüntetnék az egykulcsos személyi jövedelemadót, és helyette többkulcsos, progresszív rendszert vezetnének be. Ez elsősorban a családokat és a középosztályt terhelné meg, sokakban felidézve a Gyurcsány–Bajnai-időszak megszorításait. A Tisza-adó tehát nem válogat: széles körben okozhat anyagi visszaesést.

A kommunikációs szektorban dolgozókat is terheli a Tisza-adó

Forrás: Origo.hu

A Tisza-adó alapjaiban rengetheti meg a jelenlegi rendszert

A tervezet szerint az évi 5 millió forint alatti jövedelmekre továbbra is a 15%-os személyi jövedelemadó vonatkozna. Az ennél magasabb keresetűekre azonban már emelkedő kulcsok várnának: az 5 és 15 millió forint közötti éves bevételre 22%-os, míg a 15 millió forint feletti jövedelmekre már 33%-os adókulcsot vezetnének be.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A Központi Statisztikai Hivatal 2025 első negyedévére vonatkozó adatai alapján Heves vármegyében ai információs, kommunikációs ágazatban dolgozók – közfoglalkoztatottak nélkül számolt – nettó átlagkeresete 487 627 forint, ami bruttó 733.834 forintos fizetésnek felel meg. A térségben számos kisebb és nagyobb vállalkozás működik ezen a területen, így a Tisza-adó bevezetése jelentős hátrányt jelentene sokak számára.

A 733.834 forintos bruttó átlagbér után jelenleg 110.075 forint szja-t kell fizetni. Ha azonban bevezetnék a Magyar Péterék által tervezett többkulcsos rendszert, akkor az 5–15 millió forintos jövedelem már 22%-os adóval adózna. Ez havi 22.000 ezer forinttal több szja-t jelentene, ami éves szinten több mint 266.400 ezer forint plusz elvonást róna a dolgozókra.

Különösen figyelemre méltó a helyzet annak tükrében, hogy a Tisza Párt korábban még a személyi jövedelemadó 9%-ra való csökkentésének lehetőségéről kérdezte a választókat a Nemzet Hangja konzultációban. Mostanra azonban egy olyan adórendszer körvonalazódik, amely a társadalom széles rétegei számára adóemelést jelentene.