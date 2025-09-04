A közigazgatásban dolgozol? Készülj fel: a Tisza-adó neked is fájni fog!

A Világgazdaság beszámolója szerint a Tisza Párt jelentős változásokat tervez a jelenlegi adórendszerben. A most érvényben lévő 15 százalékos, egykulcsos személyi jövedelemadó helyett háromsávos, progresszív adózást vezetnének be. A Tisza-adó szerint 416 ezer forintos jövedelemig maradna a 15 százalékos kulcs, 1,25 millió forintig 22 százalékra emelkedne az elvonás, míg az e fölötti jövedelmeket már 33 százalékos adó terhelné. A tervezet a munkavállalók mintegy kétharmadát érintené hátrányosan.

A közigazgatási szektorban dolgozók is megsínylenék a Tisza-adót

Forrás: MTI

A Tisza-adó gyökeresen átalakíthatja a jelenlegi adózási rendszert

A Központi Statisztikai Hivatal 2025 első negyedévére vonatkozó adatai szerint Heves vármegyében a közigazgatásban dolgozók – a közfoglalkoztatottakat nem számítva – nettó átlagkeresete 399.672 forint volt, ami bruttó 601.503 forintos fizetésnek felel meg. A Tisza-adó bevezetése e jövedelmi szint mellett sokak számára érezhető anyagi terhet jelentene.

A jelenlegi szabályozás szerint egy 601.503 forintos bruttó fizetés után havonta 90.225 forint személyi jövedelemadót kell befizetni. Ha azonban bevezetésre kerülne a Magyar Péterék által javasolt többkulcsos adórendszer, az évi 5 és 15 millió forint közötti jövedelmek már a 22 százalékos sávba esnének. Ez a módosítás havonta mintegy 13 ezer forinttal növelné az adóterhet, ami éves szinten több mint 155 ezer forintos többletkiadást jelentene az érintetteknek.

Különösen érdekes a jelenlegi helyzet annak fényében, hogy a Tisza Párt korábban a Nemzet Hangja konzultáció keretében még arról kérdezte a lakosságot, támogatnák-e a személyi jövedelemadó 9 százalékra csökkentését. Ezzel szemben mostanra egy olyan adózási modell körvonalazódik, amely széles társadalmi rétegek számára adóemelést eredményezne.

Korábban utána jártunk, hogy a kommunikációs, információs ágazatban dolgozók mennyivel több személyi jövedelemadót fizetnének az új adózási rendszerben.