szeptember 9., kedd

Ádám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Átver a Tisza

6 órája

A mezőgazdasági dolgozókra is súlyos csapást mérne a Tisza-adó

Címkék#adóemelés#Tisza Párt#mezőgazdaság#jövedelem

Ha hatalomra kerülne, a Tisza Párt új adórendszert vezetne be, amely a mezőgazdasági dolgozók jövedelmét is csökkentené. A Tisza-adó bevezetésével ők is kevesebb pénzt vihetnének haza.

Heol.hu

Egy kiszivárgott dokumentum szerint a Tisza Párt alapjaiban alakítaná át az adórendszert: a jelenlegi 15 százalékos, egykulcsos személyi jövedelemadó helyett háromsávos, progresszív rendszert vezetnének be. Az új tervek szerint 416 ezer forintig 15 százalékos, 1,25 millió forintig 22 százalékos, az e feletti jövedelmekre pedig 33 százalékos adókulcs vonatkozna. A Tisza-adó bevezetése a dolgozók körülbelül kétharmadának jelentene anyagi hátrányt.

Tisza-adó, mezőgazdaság
A Tisza-adó a mezőgazdasági dolgozókat is súlyosan érintené
Fotó: FULOP ILDI / Forrás:  MW

Mennyivel csökkentené a Tisza-adó a mezőgazdasági munkások jövedelmét?

A Központi Statisztikai Hivatal 2025 első negyedévére vonatkozó adatai szerint Heves vármegyében a mezőgazdasági dolgozók (közfoglalkoztatottak nélkül) nettó átlagkeresete 321.402 forint, ami bruttó 482.707 forintnak felel meg. A jelenlegi rendszerben erre az összegre 72.406 forint személyi jövedelemadót fizetnek. A Tisza Párt által javasolt adóemelés következtében azonban ez a jövedelem már a 22 százalékos sávba esne, így 77.029 forint adót vonnának le havonta, ami 4.623 forinttal több, mint most. Éves szinten ez 55.476 forint többletadó, vagyis ennyivel kevesebb maradna a dolgozók zsebében az új adórendszer szerint. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A helyzet különösen figyelemre méltó, mert a Tisza Párt a korábbi Nemzet Hangja konzultáción még azt kérdezte a lakosságtól, hogy támogatnák-e az személyi jövedelemadó 9 százalékra csökkentését. Ehhez képest most egy olyan adórendszer körvonalazódik, amely sokak számára magasabb terheket jelentene. Ez is jól mutatja, hogy a Tisza Párt tervei eltérnek attól, amit korábban ígértek.

Nem csak a mezőgazdaságban dolgozókat érinti az adóemelés

Korábban megírtuk, hogy az információs, kommunikációs ágazatban dolgozók évente 266.400 forinttal többet fizetnének adóként. 

  • Az egészségügyi dolgozók havi 23 ezer, éves szinten 280 ezer forinttal,
  • az oktatási szektorban dolgozók havi 20 ezer, évi 245 ezer forinttal, 
  • a feldolgozóipari munkások havi 29 ezer, évi 355 forinttal többet fizetnének az új adózási rendszerben. 

Korábbi cikkünkben dr. Pajtók Gábor is megosztotta a véleményét.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu