A mezőgazdasági dolgozókra is súlyos csapást mérne a Tisza-adó
Ha hatalomra kerülne, a Tisza Párt új adórendszert vezetne be, amely a mezőgazdasági dolgozók jövedelmét is csökkentené. A Tisza-adó bevezetésével ők is kevesebb pénzt vihetnének haza.
Egy kiszivárgott dokumentum szerint a Tisza Párt alapjaiban alakítaná át az adórendszert: a jelenlegi 15 százalékos, egykulcsos személyi jövedelemadó helyett háromsávos, progresszív rendszert vezetnének be. Az új tervek szerint 416 ezer forintig 15 százalékos, 1,25 millió forintig 22 százalékos, az e feletti jövedelmekre pedig 33 százalékos adókulcs vonatkozna. A Tisza-adó bevezetése a dolgozók körülbelül kétharmadának jelentene anyagi hátrányt.
Mennyivel csökkentené a Tisza-adó a mezőgazdasági munkások jövedelmét?
A Központi Statisztikai Hivatal 2025 első negyedévére vonatkozó adatai szerint Heves vármegyében a mezőgazdasági dolgozók (közfoglalkoztatottak nélkül) nettó átlagkeresete 321.402 forint, ami bruttó 482.707 forintnak felel meg. A jelenlegi rendszerben erre az összegre 72.406 forint személyi jövedelemadót fizetnek. A Tisza Párt által javasolt adóemelés következtében azonban ez a jövedelem már a 22 százalékos sávba esne, így 77.029 forint adót vonnának le havonta, ami 4.623 forinttal több, mint most. Éves szinten ez 55.476 forint többletadó, vagyis ennyivel kevesebb maradna a dolgozók zsebében az új adórendszer szerint.
A helyzet különösen figyelemre méltó, mert a Tisza Párt a korábbi Nemzet Hangja konzultáción még azt kérdezte a lakosságtól, hogy támogatnák-e az személyi jövedelemadó 9 százalékra csökkentését. Ehhez képest most egy olyan adórendszer körvonalazódik, amely sokak számára magasabb terheket jelentene. Ez is jól mutatja, hogy a Tisza Párt tervei eltérnek attól, amit korábban ígértek.
Nem csak a mezőgazdaságban dolgozókat érinti az adóemelés
Korábban megírtuk, hogy az információs, kommunikációs ágazatban dolgozók évente 266.400 forinttal többet fizetnének adóként.
- Az egészségügyi dolgozók havi 23 ezer, éves szinten 280 ezer forinttal,
- az oktatási szektorban dolgozók havi 20 ezer, évi 245 ezer forinttal,
- a feldolgozóipari munkások havi 29 ezer, évi 355 forinttal többet fizetnének az új adózási rendszerben.
